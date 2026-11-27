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¿Qué harías si tuvieras en tus manos más de 32.000 piezas de queso Grana Padano? Por el módico precio de 12 millones de euros, puedes comprobarlo. Esta historia nos lleva hasta Apulia, una región al sur de Italia. Desde allí se acaba de celebrar una subasta de 32.000 piezas de queso, sobre todo Grana Padano, que ha quedado desierta de pujas. Decenas de miles de ruedas de uno de los quesos italianos mejor valorados en el mundo que hoy se encuentran sin dueño.

El lote de quesos tiene un peso de más de mil toneladas y un valor, estimado por un peritaje, de unos 12 millones de euros. Las ruedas de queso se encuentran almacenadas en varios almacenes de Lombardía y pertenecen a una empresa original de Bari, especializada en la conservación y distribución del producto y declarada insolvente por problemas económicos. Con esta infructuosa subasta, pretendían obtener liquidez de forma rápida y efectiva, y así satisfacer a sus acreedores.

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La compañía había planeado inicialmente vender el producto por sus propios medios, pero su situación financiera, cada vez más precaria, la llevó a recurrir a los tribunales para solicitar acceso a un procedimiento de regulación de crisis. El tribunal civil aceptó su solicitud y procedió a una subasta de los activos (los quesos) en el portal Edicom. La subasta quedó desierta, por lo que ahora los administradores tendrán que encontrar otra forma de intentar superar la crisis y sacar beneficio a toneladas de este especial queso italiano.

El Grana Padano, una joya con nueve meses de maduración

Italia es uno de los mayores productores y consumidores de quesos, un país que cuenta con una variedad apabullante de opciones. Desde suaves como la mozzarella, la burrata o la ricotta hasta madurados, con mucho sabor, como el Parmigiano-Reggiano, el Pecorino o el Grana Padano, el manjar que hoy nos ocupa.

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Queso Grana Padano, uno de los curados italianos más populares en la gastronomía (Wikimedia Commons)

El Grana Padano es un queso duro elaborado con leche de vaca, uno de los más famosos del país, y cuenta con su propia denominación de origen protegida. Esto significa que solo puede producirse en una región específica y mediante un método de elaboración concreto. De hecho, el Grana Padano solo se puede producir como tal en queserías de 33 provincias entre Lombardía, Véneto, Piamonte, Emilia-Romaña y Trentino-Alto Adigio.

El nombre de esta particular rueda de queso divide su explicación en dos partes: la palabra ‘grana’ hace referencia a su textura granulosa, mientras que ‘Padano’ surgió para unificar todas las variedades que surgieron de este queso (Grana Lodigiano, Emiliano, Lombardo, etc.) y nace de la extensa Llanura Padana, también conocida como Llanura del río Po, donde se elabora.

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Esta rueda madura durante al menos nueve meses, hasta que obtiene su sabor y textura característicos. La DOP permite que, durante su elaboración, se haga uso de añadidos como la lisozima, una proteína extraída de la clara de huevo de gallina para controlar las fermentaciones no deseadas. Una vez listo, este queso curado se suele utilizar en platos de pasta o risottos, siendo muy común encontrarlo en polvo o rallado.

Más allá de su versatilidad en la cocina, lo cierto es que el Grana Padano es un queso naturalmente rico en nutrientes como proteínas, minerales o vitaminas, fruto de sus ingredientes auténticos, de su elaboración tradicional y de su larga maduración. El aporte en grasas se encuentra en un porcentaje aproximado del 30% y se compone principalmente de grasas insaturadas, consideradas beneficiosas para el organismo.

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Además, el proceso de producción del Grana Padano DOP, rigurosamente definido por el Pliego de condiciones de producción, permite obtener un queso naturalmente exento de lactosa, que por lo tanto puede ser consumido por las personas que no la toleran.