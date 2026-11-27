Fans creen que Cazzu resignifica vestido de los Latin Grammy que usó junto a Christian Nodal. (@cazzuglobal)

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Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, estrenó en vivo este jueves 26 de noviembre su nuevo tema “Por Este Amor” durante su segundo concierto con entradas agotadas en Madrid, España, en el recinto Live Las Ventas. La artista llevó puesto un vestido plateado que utilizó en los Latin Grammy 2022, cuando todavía era pareja de Christian Nodal, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

El concierto formó parte del cierre de su gira en España, que continúa en Barcelona el 29 y 30 de noviembre en la sala Razzmatazz. La presentación coincidió con el lanzamiento de Latinaje Deluxe y contó con una banda de 13 músicos que acompañó a Cazzu en un repertorio que recorrió boleros, tangos y baladas.

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El show también incluyó temas de trap como “Mucha data”, “Bounce” y “Chapiadora”, además de ritmos de salsa, flamenco y cumbia, y la interpretación de “Inti”.

(Reuters / @yojana.lopez553)

El vestido conserva la estructura original pero suma otras piezas

El atuendo que utilizó Cazzu la segunda noche en Madrid conservó la estructura del vestido plateado que lució en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022: un corsé metálico, falda corta drapeada y una larga cauda lateral. Aquel conjunto, de acabado espejo y efecto líquido, incluía tirantes caídos y paneles laterales de malla negra traslúcida.

Para este concierto de 2026, la cantante transformó la pieza con accesorios en color negro. Agregó mangas largas de encaje, tipo guantes u “opera gloves”, que cubren brazos y manos, además de medias de encaje con diseño floral. También cambió las botas altas negras que llevó en la alfombra roja por zapatillas abiertas negras.

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El resultado dejó de tener un aire de alfombra roja para adquirir un aspecto escénico, con el encaje como contraste del plateado original del vestido.

Los fans interpretan el gesto como un cierre simbólico

La cantante argentina reapareció con la prenda que usó junto a Nodal en 2022, ahora transformada con encaje negro, durante su segundo show en Madrid. REUTERS/Steve Marcus

Entre los seguidores de la cantante y usuarios en redes sociales, la reutilización del vestido se interpretó como un posible mensaje de cierre y resignificación de una etapa vinculada con Christian Nodal. La teoría circula con fuerza en redes: Cazzu tomó una prenda asociada con su aparición junto al cantante sonorense en los Latin Grammy de 2022 y la llevó ahora, sola, a un concierto propio.

Para parte de sus seguidores, el gesto simbolizó que la artista recuperó ese recuerdo y lo convirtió en parte de su propia narrativa artística, sin depender de la figura de Nodal. Se trata, sin embargo, de una lectura surgida en redes sociales: Cazzu no ha confirmado que el vestido tenga un mensaje dirigido a su expareja.

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“Cada día brilla más”

“Se viene algo grande, es un mensaje”

“Es el mismo vestuario, pero ahora se le ve mucho mejor”

“Si, es el mismo. Pero mejorado”

“Nos esta dando un contundente mensaje: soy una version mejorada de esa mujer”

“Al igual que ella, lo mejoró”

“Qué manera de reinventarse”

Cazzu conservó la estructura del vestido de los premios pero sumó mangas de encaje y medias florales, en un gesto que sus fans leen como un cierre de etapa. (Captura de pantalla @milena.barrionuev0)

Qué pasó en los Latin Grammy 2022 cuando Cazzu estrenó el vestido

Durante la ceremonia principal de los Latin Grammy 2022 en Las Vegas, Julieta lució por primera vez el atuendo de dos piezas que ahora reapareció en Madrid. Aquella noche, Nodal ganó el premio al mejor álbum de Música Ranchera-Mariachi por el EP #1 Forajido y dedicó el triunfo a la cantante argentina.

“A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, dijo el sonrense al recibir el galardón. El cantante también agradeció a sus fans, a su equipo de trabajo y a su disquera con la que colaboró por primera vez en esa producción.

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En ese momento, la relación entre Christian Nodal y la cantante argentina llevaba apenas cinco meses, luego de que la pareja fuera vista por primera vez tomada de la mano el 7 de junio de ese año, a menos de seis meses de la ruptura del cantante con Belinda. El vestido plateado quedó asociado desde entonces a ese momento público de la relación, el mismo que ahora Cazzu reinterpretó sobre el escenario de Madrid cuatro años después.