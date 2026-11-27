El billete ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos (Crédito: Lotería Nacional).

Guardar

El Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 17 millones de pesos. El evento en vivo se transmitirá desde el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado uno de los más emblemáticos y arraigados de México, suelen coincidir con fechas importantes o conmemoraciones relevantes del calendario anual.

PUBLICIDAD

En esta ocasión la Lotería Nacional rendirá homenaje a “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”. en su próximo sorteo. La emisión especial llevará imágenes y frases de la exposición que reconoce a las mujeres que forman parte de la Secretaría de Marina-Armada de México.

El tributo destaca la labor de las mujeres que sirven al país desde el mar, el aire y la tierra, así como a quienes acompañan, inspiran y fortalecen su camino. La iniciativa surge de una colaboración entre Di Lo Bueno De México, la Secretaría de Marina-Armada de México y Fundación SIMSA.

PUBLICIDAD

Los billetes de lotería incluirán 20 obras de la muestra fotográfica y acuarela, realizada por la artista Cynthia Saide. El proyecto busca visibilizar historias de sororidad, apoyo e inclusión entre las mujeres de la institución naval.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional hoy viernes 27 de noviembre del 2026

Los resultados oficiales se actualizarán de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Superior 2905, que se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre desde el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

Premio Mayor de 17 millones de pesos :

Premio de 1 millón 440 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior forma parte de los sorteos con mayor tradición de la Lotería Nacional. Se juega con billetes numerados y el premio depende de cuántas fracciones del número ganador tienes.

PUBLICIDAD

Cachito: es una fracción del billete. En los sorteos recientes tiene un valor de 40 pesos .

Serie o entero: reúne 20 cachitos del mismo número y cuesta 800 pesos .

Dos series: equivalen a 40 cachitos del mismo número, por un total de 1,600 pesos.

El formato habitual ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Eso significa que:

Si compras un cachito del número que obtiene el Premio Mayor , recibirás la vigésima parte: 425 mil pesos .

Si tienes una serie completa , el premio es de 8 millones 500 mil pesos .

Si posees las dos series del número ganador, cobras los 17 millones de pesos.

Además del Premio Mayor, el Sorteo Superior de la Lotería Nacional reparte premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Un reintegro devuelve el valor del billete cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra de alguno de los números premiados establecidos en el sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

PUBLICIDAD

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

PUBLICIDAD

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.