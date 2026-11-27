El senador de Morena reconoció actos de evasión fiscal durante algún tiempo de su vida, medida que tomó como parte de su "lucha social". (YT/GFNoroña)

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no deja la polémica, ahora, tras dar respuesta a quien cuestiona sus viajes al extranjero y el despilfarro mostrado desde que es legislador, recordó su época como “evasor fiscal”, justificando la acción como parte de la “resistencia civil” que impulsa “desde hace algunos años”.

Resaltó el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, contra quien arremetió debido a la falta de pago de impuestos y a la liquidación de los mismos tras un procedimiento de varios años en tribunales.

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Noroña se exhibe como evasor fiscal

Su declaración se dio a través de la videocharla transmitida el 26 de noviembre de 2026, donde el legislador recordó que “promovía el no pago de impuestos en las gasolinas y en los alimentos, que desde mi punto de vista estaban cargando a la gente y además robándose el dinero del pueblo”.

La recaudación fiscal se ha convertido en una política fundamental en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al respecto, el senador morenista señaló que “cuando tú pagas los impuestos, deja de ser tuyo”, detallando que la riqueza, a través de estos recursos, se redistribuye por medio de los servicios, salud y educación.

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Comentó que como “opositor” al partido en el poder evadir impuestos es “legítimo”, debido a que se entiende como un acto de “desobediencia civil”.

Respecto a las diferentes posturas de Salinas Pliego en materia de impuestos, el morenista lanzó un mensaje al empresario: “Está promoviendo no pagar los impuestos: que no los pague, porque él sabe que implica que puedan embargarlo, que inclusive puedan retirarle la concesión que es del pueblo de México”.

Un ciudadano llamó “vividor del erario” al senador mientras se dirigía a tomar un vuelo.

El legislador de Morena se dijo dispuesto para ir a la cárcel

Pese a saber que la sanción por evadir impuestos podría ser ir a prisión, Noroña se dijo dispuesto a ir a la cárcel por la falta de cumplimiento del pago tributario:

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“O no pagaba impuestos, no los pagaba y estaba dispuesto a ir a la cárcel. Si nos meten a la cárcel por no pagar impuestos, no discuto, porque efectivamente no estoy pagando impuestos y la sanción es pérdida de la libertad. Pero no me acusen de robo”.

Su declaración llega luego de los señalamientos de ciudadanos que lo increparon previo a un viaje, considerando, en palabras del legislador, que éstos no les exigen de la misma forma a los empresarios:

“Ahí sí de verdad es saqueo del dinero del pueblo. Se atreven a decirle que es con dinero del pueblo: ‘No, qué gran empresario’”.

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Noroña advierte que sus acompañantes se molestan por reclamos de ciudadanos

El ciudadano lo llamó “vividor del erario” y cuestionó el uso de recursos públicos para sus viajes; el episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales. (Redes Sociales)

Instó a sus detractores a realizar labores como legislador, “primero que los elijan”, resaltando su trabajo al interior del Congreso, donde ha formado parte de ambas cámaras, “quiero verlos que puedan lograr llegar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados, o ya de menos de regidor”.

Tras los cuestionamientos que han lanzado ciudadanos, el senador precisó que las acciones han generado disgusto a sus acompañantes, buscando justificar la reacción que ha tenido su compañera de vida:

“Están de majaderos, de ruines. ¿Ves eso? Acoso y provocación. No hay protesta, no hay argumento. A ver, una mentada de madre, pues no es un argumento”.

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