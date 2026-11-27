Santiago Uribe Vélez fue condenado a 28 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado (Colprensa)

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pidió rechazar la nueva acción de tutela promovida por la defensa de Santiago Uribe Vélez contra la decisión que confirmó su condena a 28 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, declarados de lesa humanidad dentro del caso de Los Doce Apóstoles.

La solicitud fue presentada por el magistrado Gerson Chaverra Castro ante la Sala de Casación Civil, que estudia la tutela identificada con el radicado 11001-02-03-000-2026-07008-00.

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En el documento, el togado sostuvo que no hubo vulneración de derechos fundamentales y que la defensa pretende reabrir, mediante este mecanismo excepcional, debates procesales y jurídicos que ya fueron resueltos.

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