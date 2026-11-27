Pez sapo lusitano encontrado en la ría de Pontevedra. (Jaime González/iNaturalist)

Guardar

La llegada de especies que viven habitualmente en aguas más cálidas se está registrando en distintos puntos de España. Especialmente llamativo resulta en Galicia, donde el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) localizó recientemente cinco ejemplares de alacha y un cangrejo ermitaño Dardanus calidus, que son de afinidad tropical.

Ahora, los expertos del organismo han podido confirmar que el pez sapo lusitano (Halobatrachus didactylus) ya se encuentra establecido en las rías gallegas, algo que podría estar favorecido por el calentamiento del océano que se viene registrando desde hace años.

PUBLICIDAD

Esta especie de pez se distribuye principalmente por las aguas más cálidas del Atlántico oriental y del Mediterráneo occidental. Sin embargo, de forma progresiva ha ampliado su presencia hacia el norte de la península Ibérica, tal y como demuestran los científicos en un estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science.

Ejemplar de pez sapo lusitano localizado en las rías gallegas. (Rafael Bañón/IEO-CSIC)

En Galicia, la presencia del pez sapo lusitano no se debe a la llegada ocasional de ejemplares, sino que hay evidencias de que ya forma una población establecida, con individuos de distintas edades, con actividad reproductiva y con capacidad para aprovechar los recursos alimentarios locales.

PUBLICIDAD

La expansión del pez sapo lusitano podría deberse al calentamiento del océano

El primer registro de la especie en Galicia se produjo en 2018 en la ría de Vigo. Un año después, en 2019, aparecieron ejemplares en las ría de Pontevedra, así como en la de Arousa en 2021. Ahora, en 2026, se han localizado peces sapo lusitanos en la ría de Ferrol, lo que supone el límite de distribución más septentrional conocido en la península Ibérica.

Entre los años 2018 y 2025, el equipo del IEO-CSIC ha documentado un total de 202 ejemplares de esta especie marina en aguas gallegas. Este rápido aumento en siete años “proporciona una fuerte evidencia de que la especie está experimentando un proceso de establecimiento en el borde norte de su distribución actual”, explica Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio.

PUBLICIDAD

Pez sapo lusitano. (Bernard Picton/Wikimedia Commons)

Por el momento, no se puede afirmar con certeza que la colonización del pez sapo lusitano de las rías gallegas se deba al cambio climático. Sin embargo, según señalan los expertos, los resultados son compatibles con una expansión natural favorecida por unas condiciones ambientales cada vez más adecuadas.

“Las rías gallegas proporcionan condiciones térmicas y tróficas favorables para las especies de aguas cálidas que se expanden hacia el norte a lo largo de la costa ibérica, actuando como refugios adecuados durante los cambios de distribución impulsados por el clima”, señala Bañón.

Este podría ser un nuevo ejemplo del fenómeno conocido como tropicalización, que potencia que especies de zonas con aguas más cálidas amplíen su distribución geográfica a áreas que con anterioridad no habrían podido habitar.

PUBLICIDAD

Los últimos registros del pez sapo lusitano en la ría de Ferrol muestran que este proceso de expansión todavía no ha finalizado, por lo que podría seguir avanzando hacia el este a lo largo de la costa cantábrica durante los próximos años.

Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

Un depredador que podría alterar las relaciones tróficas

Según los análisis de este estudio, la especie marina tropical es un depredador asociado al fondo marino con una dieta variada: aunque está dominada por crustáceos, especialmente cangrejos, también consume peces y moluscos.

Precisamente el hecho de que sea una especie estuarina capaz de aprovechar distintos recursos alimentarios puede haber favorecido su rápido establecimiento en las rías gallegas. Los expertos indican que la incorporación de un nuevo depredador a estos ecosistemas puede modificar las relaciones entre las especies y generar nuevas interacciones en las redes tróficas. Sin embargo, el estudio no ha encontrado todavía evidencias de impactos directos sobre los recursos pesqueros comerciales.

PUBLICIDAD

De esta manera, dada la importancia ecológica y económica del marisqueo y la acuicultura en Galicia, es necesario que se siga haciendo un seguimiento de la especie, con el fin de evaluar su evolución y sus posibles interacciones con las especies de interés comercial.