Verificentros amplían horario en el Edomex (Gob. Edomex)

Guardar

El gobierno del Estado de México anunció la ampliación de los horarios de atención en los Centros de Verificación Vehicular durante los últimos días de noviembre, con el propósito de que los automovilistas puedan cumplir con este trámite ambiental y evitar posibles sanciones por no realizarlo dentro del periodo correspondiente.

La medida contempla que los verificentros de la entidad operen hasta las 20:00 horas este viernes 27 de noviembre y el lunes 30, mientras que el sábado 28 extenderán sus actividades hasta las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

La ampliación también se aplicó este jueves 26 de noviembre, como parte de las acciones para ofrecer más oportunidades a los propietarios de vehículos que todavía tienen pendiente la verificación correspondiente al segundo semestre de 2026.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas (DGCEA), las autoridades estatales informaron que esta disposición está dirigida principalmente a los automovilistas cuyas placas de circulación terminan en 1 o 2 y cuentan con engomado verde.

Estos vehículos tienen asignados los meses de octubre y noviembre para realizar la verificación vehicular, por lo que el próximo lunes 30 representa una de las últimas oportunidades para completar el procedimiento dentro del calendario establecido.

PUBLICIDAD

¿Qué vehículos deben realizar la verificación en noviembre en Edomex?

Los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 y engomado verde y terminación 1 o 2 (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular del Estado de México, durante octubre y noviembre corresponde cumplir con este trámite a los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4, así como a los vehículos con engomado verde y terminación 1 o 2.

Sin embargo, la ampliación de horarios anunciada por las autoridades mexiquenses está enfocada especialmente en estos últimos, con la intención de facilitar que los propietarios que aún no han acudido a los verificentros puedan obtener el holograma correspondiente.

Dependiendo de los resultados de las pruebas de emisiones contaminantes y de las características de cada unidad, los automóviles podrán obtener los hologramas 0, 1 o 2.

PUBLICIDAD

La dependencia estatal exhortó a los conductores a no dejar el procedimiento para el último momento y aprovechar los horarios extendidos, particularmente quienes tienen dificultades para acudir a los centros de verificación durante las jornadas habituales.

¿Cómo sacar una cita para verificar el automóvil en Edomex?

Verificación costos 2026(Gob. Edomex)

Para realizar la verificación vehicular es necesario programar previamente una cita mediante el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Los interesados deben ingresar a la página citaverificacion.edomex.gob.mx, donde podrán seleccionar el Centro de Verificación Vehicular al que desean acudir y consultar las opciones disponibles para realizar el trámite.

Es importante que los automovilistas consideren que la ampliación de los horarios no elimina la necesidad de agendar una cita, por lo que deberán completar este paso antes de presentarse en el establecimiento seleccionado.

PUBLICIDAD

Las autoridades también recomendaron revisar que la información del vehículo sea correcta y contar con la documentación necesaria para evitar contratiempos durante el procedimiento.

¿Por qué es importante realizar la verificación vehicular?

Los incendios forestales contribuyen a la mala calidad del aire y la formación de smog. (EFE/Sáshenka Gutiérrez).

La Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas recordó que la verificación vehicular es una medida ambiental destinada a controlar las emisiones contaminantes generadas por los automotores que circulan en la entidad.

Mediante las pruebas realizadas en los verificentros se determina si los vehículos cumplen con los parámetros establecidos para obtener alguno de los hologramas contemplados en el programa.

El objetivo es contribuir a la reducción de contaminantes atmosféricos y favorecer mejores condiciones de calidad del aire para la población mexiquense.

Por ello, el Gobierno estatal reiteró el llamado a los propietarios de vehículos para que aprovechen los horarios extendidos y cumplan con la verificación correspondiente antes de que concluya el periodo establecido.

PUBLICIDAD

La dependencia recordó que realizar el trámite oportunamente permite evitar sanciones y contribuye al cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes en el Estado de México.