Cintia Cossio llamó “superficial” a Karely Ruiz durante una dinámica en La Mansión VIP (@karelyruiz @soycintiacossio/ Instagram)

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Cintia Cossio y Karely Ruiz protagonizaron un fuerte intercambio durante una batalla de rap improvisada en La Mansión VIP 2. La actividad, que proponía que los participantes se dijeran “verdades” a través de rimas, derivó en acusaciones personales entre la creadora de contenido colombiana y la influencer mexicana.

El enfrentamiento se produjo en medio de la convivencia del reality de HotSpanish, que reúne a figuras de las redes sociales, la música y el entretenimiento digital. Ambas participantes ya habían quedado involucradas en tensiones previas dentro de la casa, pero esta vez el cruce ocurrió frente a los demás concursantes y quedó registrado en videos que circularon en plataformas digitales.

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La actividad de rap derivó en un cruce personal

La dinámica consistía en una batalla de rimas. En ese contexto, Karely Ruiz lanzó los primeros comentarios contra Cintia Cossio y cuestionó la imagen que, según ella, proyecta dentro de la residencia. “Te haces la santita, pero siempre andas puteando”, le dijo Karely durante el enfrentamiento. La frase provocó una respuesta inmediata de la colombiana, que defendió su presencia en el programa y elevó el tono de la confrontación.

“Tienes que inventarte una tiradera para poder resaltar. Tengo más que ti en el banco, tengo cara, cuerpo y personalidad”, respondió Cossio, mientras los otros participantes seguían atentos al intercambio.

La discusión dejó de centrarse en la improvisación musical y pasó a temas personales, entre ellos la exposición de ambas en redes sociales y el contenido que producen fuera del reality.

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Karely Ruiz mencionó al exesposo de Cintia Cossio

La influencer mexicana continuó con una frase sobre la vida sentimental de su compañera. “Cintia, te vengo a confesar que tengo a tu exesposo metido en mi OnlyFans”, afirmó. Luego añadió: “Por más buena que estés, el amor de tu vida nunca lo vas a encontrar”.

Cossio reaccionó con dureza y señaló que Karely carecía de humildad. “Eres superficial, no estás soportando que allá afuera me amen más”, manifestó la creadora colombiana.

La participante también contrastó la percepción que, según ella, genera entre los hombres con la imagen pública de su compañera. “Los hombres no me ven como un juguete sexual, yo me hago respetar”, expresó. Después cerró su intervención con una crítica directa a la actividad de Karely en OnlyFans: “Deja de abrir las patas, que no todo es OnlyFans”.

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El contenido del enfrentamiento generó reacciones entre los espectadores de La Mansión VIP 2. Algunos usuarios destacaron que la dinámica estaba diseñada para provocar rimas y provocaciones entre los participantes, mientras otros cuestionaron que el intercambio incluyera menciones a exparejas, vida íntima y plataformas de contenido para adultos.

Pese a las frases que intercambiaron y a la rivalidad que el episodio pareció instalar dentro de La Mansión VIP, ambas bajaron la tensión después de la actividad. Tras la batalla de rap, Cintia Cossio y Karely Ruiz se abrazaron frente a sus compañeros y aseguraron que no guardaban rencor por lo que se dijeron durante la dinámica.

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La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó el 8 de noviembre de 2026 y cuenta con participantes como Karely Ruiz, Cintia Cossio, Bellakath, Paolita Suárez, João Ferreira, Tony Aguirre y Doña Alegría. El programa combina actividades de convivencia, nominaciones y votaciones del público.