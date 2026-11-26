Foto: Fiscalía de Guerrero

Guardar

José Rigoberto “N”, alias “Rigo”, fue detenido por elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas al ser identificado como presunto miembro de Los Tlacos en el municipio de Iguala de la Independencia, en Guerrero.

Su arresto se realizó este miércoles, cuando agentes de seguridad realizaban recorridos interinstitucionales de vigilancia en la colonia 20 de noviembre. En el despliegue, los elementos observaron al sujeto con una actitud sospechosa luego de que, al detectar su presencia, intentó huir.

PUBLICIDAD

Sin embargo, luego de una persecución que se prolongó durante algunos metros fue interceptado. Durante una inspección de seguridad, los militares le aseguraron 68 bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia granulada con características del cristal, una bolsa tipo cosmetiquera y una caja metálica.

Foto: Fiscalía de Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que José Rigoberto “N” es identificado como presunto integrante de Los Tlacos, quien estaría relacionado con actividades de distribución de droga y vigilancia de los movimientos de las autoridades en la zona.

Tras su detención, “Rigo” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Dos semanas antes cayeron otros dos presuntos integrantes de “Los Tlacos” en Iguala

El pasado 12 de noviembre, en la colonia Luis Quintero del mismo municipio, fueron detenidos en flagrancia Juan de Jesús “N”, alias “El Chuy”, y Rosalinda “N”, alias “La Rosi”, también señalados como presuntos miembros del grupo.

PUBLICIDAD

En esa ocasión, los elementos los observaron intercambiando envoltorios en la vía pública. Al intentar huir, fueron interceptados y les aseguraron 50 dosis de cristal y dos motocicletas.

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero. FGE GUERRERO

Semanas antes, el 25 de octubre, Samuel “N”, quien se desempeñó hasta marzo de 2026 como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, fue arrestado en Iguala junto a Pedro “N” y Heriberto “N” como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La operación fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Guerrero.

Las investigaciones refirieron que Samuel “N” fungía como operador regional y financiero de Los Tlacos. El Gabinete de Seguridad detalló que el grupo obligaba a comerciantes del municipio, mediante amenazas, a adquirir productos de la canasta básica para controlar la distribución de insumos de primera necesidad. En el operativo les fueron aseguradas armas, droga y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

Foto: Gabinete de Seguridad

Los Tlacos, también identificados como Cártel de la Sierra, comenzaron a consolidarse alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera municipal es Tlacotepec, localidad de la que toman su nombre.

El grupo pasó de tener vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a convertirse en una organización criminal con capacidad armada y presencia en distintas regiones de Guerrero.

La organización es liderada por Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, y de manera previa también era encabezada por Javier Marquina Chapa, alias “El Barbas”, quien según reportes previos de este medio falleció tras un enfrentamiento en junio de 2021.

PUBLICIDAD

Las actividades delictivas con las que se relaciona a Los Tlacos son el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso a comerciantes y transportistas, así como el control de rutas y corredores estratégicos.

A la zona acudieron más de mil agentes de seguridad (X/@ElObservadorNL)

Durante el mes de mayo se registraron diversas agresiones armadas y con drones en la región de Chilpa, en la sierra de Guerrero. Los habitantes denunciaron que los presuntos responsables eran miembros de Los Ardillos, grupo rival de Los Tlacos, quienes intentaban desplazarlos para ocupar sus terrenos.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que las agresiones habían sido ocasionadas por una disputada entre miembros de Los Ardillos y Los Tlacos, cuyos ataques habían desplazado a 96 personas en esa región.

PUBLICIDAD

Luego de implementar operativos de seguridad para la recuperación del control en la zona por parte de las autoridades, la mayoría de las familias regresaron a sus casas, aunque al menos 17 prefirieron desplazarse a otro municipio ante la violencia.