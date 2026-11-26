Alejandra Zavala le dio una plaza a México rumbo a Los Ángeles 2028 tras conquistar la medalla de plata en la prueba femenil de pistola 25 metros del Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo (X@conadeoficial)

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Alejandra Zavala le dio una plaza a México rumbo a Los Ángeles 2028 tras conquistar la medalla de plata en la prueba femenil de pistola 25 metros del Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, realizado en Lima, Perú.

El resultado representó la tercera clasificación mexicana para los próximos Juegos Olímpicos y la primera conseguida en una disciplina individual. La jalisciense terminó como subcampeona continental y aseguró la cuota para el país.

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Es una de las esperanzas para que México consiga una medalla en Tiro Deportivo. (Instagram / @ale_pistolas)

Con el cupo de tiro deportivo, la delegación mexicana llegó a 29 atletas clasificados a Los Ángeles 2028. El futbol concentra 18 lugares, el flag football suma 10 y la prueba de pistola 25 metros aporta una plaza.

La cuota conseguida por Zavala pertenece al Comité Olímpico Mexicano. El sitio no queda asignado de forma nominal, por lo que la participación de la tiradora en la justa olímpica deberá definirse más adelante mediante los procesos internos de selección.

La plaza de tiro deportivo abre el camino individual rumbo a Los Ángeles

La medalla de plata de Zavala cambia la composición de las clasificaciones mexicanas para la próxima cita olímpica. Antes de la competencia en Lima, las dos plazas conseguidas por el país correspondieron a deportes de conjunto: futbol y flag football.

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México tiene esperanza en que Ale Zavala consiga presea en la rama femenil de Tiro Deportivo. (Instagram / @ale_pistolas)

El cupo obtenido en la prueba de pistola 25 metros se convirtió en el primero para México en una disciplina individual. La plaza quedó asignada al país, que deberá determinar qué deportista ocupará el lugar de acuerdo con sus criterios deportivos y administrativos.

La tiradora mexicana avanzó a la final continental en un certamen que repartió lugares para Los Ángeles 2028. El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo entregó 12 plazas olímpicas durante sus jornadas en la capital peruana.

Alejandra Zavala atleta mexicana en tiro deportivo Foto: AP

La competencia en Lima representó una oportunidad para que México incrementara su número de clasificados. El torneo reunió pruebas de rifle, pistola y escopeta dentro del calendario continental de clasificación.

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Zavala obtuvo plata en una prueba de precisión

La prueba de pistola 25 metros combinó tiros de precisión y rapidez. Zavala alcanzó el segundo lugar del podio y obtuvo una de las cuotas disponibles en el certamen.

La plaza se liberó para México porque una de las competidoras que terminó por delante de la mexicana ya tenía asegurado un cupo olímpico en otra modalidad de pistola.

La plata de la mexicana se sumó a los resultados que el equipo nacional registró desde el arranque del Campeonato de las Américas. En la jornada inicial, Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Mia Rosales obtuvieron el segundo sitio por equipos en pistola de aire 10 metros.

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En esa misma modalidad, Ibarra ganó la medalla de bronce individual. Aquellos resultados no otorgaron una cuota olímpica, pero colocaron a la delegación mexicana entre las protagonistas del inicio del torneo.

Alejandra Zavala / Mexicanos y mexicanas que competirán en París 2024. Crédito: Instagram @ale_pistolas

México suma tres plazas para la próxima justa olímpica

Con la clasificación lograda en tiro deportivo, México tuvo 18 lugares en futbol, 10 en flag football y uno en pistola 25 metros. Las plazas obtenidas en deportes de conjunto correspondieron al número de integrantes previstos para cada disciplina.

El lugar conseguido por Zavala fue distinto porque perteneció a una prueba individual y quedó bajo administración del Comité Olímpico Mexicano. La atleta que represente al país en la especialidad deberá cumplir con los criterios que se establezcan para el proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

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Alejandra Zavala atleta mexicana en tiro deportivo Foto: AP

El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo concluirá el 1 de diciembre en Lima. México tiene competencias por disputar y opciones para ampliar su presencia en los Juegos Olímpicos.