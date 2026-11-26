Las regiones Centro y Bajío concentran el 72% de los robos de productos electrónicos cometidos en los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El robo a transportistas con violencia impulsa un 30% la demanda de blindaje en México para unidades de carga de alto riesgo, según el Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).

El organismo señala que las empresas buscan soluciones de protección balística frente a un contexto en que el 76% de los robos de carga analizados en México durante el tercer trimestre de 2026 presentó algún tipo de violencia, de acuerdo con el informe trimestral de Overhaul, empresa internacional especializada en inteligencia de riesgos y seguridad de cadenas de suministro.

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El robo de 7,461 unidades de equipo pesado en un año refleja la presión sobre el sector

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) registró el robo de 7,461 unidades de equipo pesado aseguradas en México entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con corte al 8 de noviembre de 2026. El 67% fue robado con violencia y el índice de recuperación durante ese periodo se situó en el 62%.

Solo en octubre de 2026, AMIS contabilizó 565 unidades robadas, un promedio de 18 por día.

En paralelo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en cifras analizadas por TResearch, registró 3,646 denuncias por robo a transportistas entre enero y septiembre de 2026. La cifra representa una caída del 21% frente al mismo periodo de 2025, aunque los operadores siguen expuestos a ataques durante el traslado de mercancías.

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Las regiones Centro y Bajío concentran el 72% de los robos de electrónicos

Un análisis de Overhaul sobre robo de productos electrónicos en los primeros nueve meses de 2026 identificó que el 72% de los casos se concentró en las regiones Centro y Bajío, y que el 44% ocurrió durante el tercer trimestre.

Los corredores con mayor incidencia son tramos de las carreteras México-Querétaro-San Luis Potosí, Salamanca-Celaya y México-Puebla, rutas estratégicas para la distribución de bienes de consumo y la actividad industrial y comercial del país.

El robo a transportistas impulsa un 30% la demanda de blindaje para unidades de carga en México, según la industria de la balística. (Consejo Nacional de la Industria de la Balística)

El CNB advierte que las consecuencias van más allá de la pérdida de carga: generan interrupciones operativas, retrasos en la distribución, incrementos en costos logísticos y de aseguramiento, y afectaciones económicas en distintos sectores productivos.

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El Consejo recomienda a las empresas transportistas revisar las condiciones de protección de sus unidades, establecer protocolos para los trayectos de mayor exposición y verificar que cualquier solución de blindaje haya sido desarrollada por empresas especializadas con materiales evaluados.

Las soluciones de blindaje deben responder a un análisis técnico específico

“El blindaje para transporte de mercancías requiere un análisis técnico diferente al de un vehículo particular. Es necesario evaluar las rutas, el tipo de carga, las condiciones de operación y las amenazas a las que se encuentra expuesto el conductor.

La AMIS registró el robo de 7,461 unidades de equipo pesado aseguradas en el país entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. (SSEM)

Una solución correctamente diseñada e instalada puede contribuir a proteger la cabina y ofrecer mayores condiciones de seguridad ante un ataque, siempre como parte de una estrategia integral de prevención", señalaron los asociados especializados en blindaje de transporte del CNB.

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El Consejo subraya que la protección balística debe complementarse con herramientas de monitoreo, planificación de rutas, comunicación con operadores y mecanismos de respuesta ante incidentes.