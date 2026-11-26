La Dian subasta vehículos decomisados, aprehendidos o declarados en abandono a favor de la Nación (Colprensa)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mantiene abierta una subasta virtual de vehículos, motocicletas y otros bienes decomisados o abandonados que cerrará el viernes 27 de noviembre a las 2:30 p. m. Las personas interesadas pueden registrarse, consultar los lotes y presentar ofertas en El Martillo del Banco Popular.

La convocatoria reúne vehículos ubicados en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán. El catálogo incluye, entre otros bienes, un Chevrolet Camaro, una Renault Koleos, una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos, un tractocamión Freightliner, mini motos y escúteres. Las pujas comenzaron el 25 de noviembre a las 8:00 a. m.

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Los vehículos tienen precios base desde $1.500.000

Los bienes se ofrecen por lotes y cada uno cuenta con un precio inicial. Por ejemplo, una minimoto ubicada en Buenaventura tiene un valor base de $1.500.000, mientras que una motocicleta en esa misma ciudad parte de $6.500.000.

La convocatoria incluye carros, motos, camionetas y camiones ubicados en varias ciudades del país (Dian)

Entre los lotes disponibles también figuran un automóvil en Soledad con precio base de $148.595.732, un camión en esa ciudad desde $9.235.573 y una camioneta en Bogotá cuyo valor inicial es de $79.420.000.

En Yumbo se encuentran dos camionetas, incluida una Ford Explorer modelo 2009, con bases de $29.413.000 y $29.981.000.

En Cartagena se subastará un camión Freightliner M2 106, modelo 2011, desde $79.490.000.

El catálogo incorpora un Chevrolet Sail sedán modelo 2016 en Cúcuta, con precio inicial de $21.371.000.

También incluye un camión ubicado en Yumbo, con base de $262.340.000.

Los interesados deben revisar en la plataforma la ficha individual de cada lote antes de participar. Allí aparecen el número de lote, la ciudad, las especificaciones, el precio base y las condiciones particulares de compra.

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Los bienes se venden en el estado en que fueron encontrados

La Dian explicó que los productos ofrecidos proceden de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación. Por esa razón, se entregan en el estado en que se encuentran, sin que la entidad informe reparaciones, garantías o adecuaciones posteriores.

El catálogo de El Martillo contiene fotografías y, en algunos casos, videos de los vehículos. También indica si el bien está disponible para exhibición presencial y la información necesaria para que los potenciales compradores verifiquen su estado antes de realizar una oferta.

La recomendación para los participantes es revisar las imágenes, leer las características del lote y asistir a la exhibición cuando esta esté habilitada. Esa verificación resulta relevante porque las condiciones físicas y mecánicas de los bienes pueden variar según cada caso.

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Las ofertas por los lotes estarán disponibles hasta el viernes 27 de noviembre a las 2:30 p. m. (Dian)

ABC para registrarse y participar en la puja virtual

Para intervenir en la subasta, el primer paso es crear una cuenta en la plataforma del Banco Popular. El registro requiere información básica de contacto y una validación mediante preguntas de seguridad.

Los participantes deben contar con una cuenta corriente o de ahorros de cualquier entidad bancaria colombiana que esté habilitada para pagos por PSE. Quienes ya tengan un usuario creado solo deben ingresar con sus datos de acceso.

El proceso puede resumirse así:

A. Regístrese: cree su cuenta en El Martillo o inicie sesión si ya está inscrito.

B. Busque el lote: revise la ubicación, el valor base, las especificaciones y las condiciones de compra del vehículo o producto de interés.

C. Constituya el depósito: el día de la subasta entre a “Sala de subastas virtuales” y haga el depósito por PSE desde el menú “Mi cuenta - Constituye tu depósito”.

D. Presente la oferta: seleccione el lote, elija el depósito virtual y proponga un valor que cumpla con el margen mínimo de mejora indicado por el sistema.

Una vez aprobado el pago por la entidad financiera, el depósito aparecerá en “Mi cuenta - Consulte sus pagos PSE” y estará disponible en la sala virtual. Para la primera oferta de cada lote es necesario seleccionar un depósito; las posteriores ofertas sobre el mismo bien no requieren repetir ese paso.

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El sistema mostrará la palabra “Ganando” cuando una persona tenga la oferta más alta. Si otro participante supera la propuesta, aparecerá el estado “Perdiendo”, lo que permite elevar el valor mientras el cronómetro del lote siga activo.

Para participar, los usuarios deben registrarse en El Martillo y contar con una cuenta habilitada para pagos por PSE (Juan Arias/Infobae)

El ganador tendrá cuatro días hábiles para pagar el saldo

Al finalizar el tiempo de cada lote, la plataforma determina la mejor oferta y envía el acta de adjudicación al correo electrónico del ganador. La persona adjudicataria deberá pagar el valor restante de la mercancía dentro de los cuatro días hábiles siguientes, mediante pago virtual o consignación a “Depósito para Remate” en una oficina del Banco Popular.

Después, la Dian contactará a los ganadores para avanzar con el contrato de compraventa, la facturación y la entrega. En el caso de quienes no obtengan el lote, El Martillo devolverá el depósito a la misma cuenta desde la que se realizó el pago.

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La entidad advirtió que sus redes sociales solo difunden información sobre las subastas. Los registros, depósitos y ofertas se tramitan exclusivamente mediante los canales oficiales de la plataforma, por lo que no se deben realizar consignaciones a cuentas personales ni aceptar cobros solicitados por supuestos intermediarios.