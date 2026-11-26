Mayrín Villanueva reaparece junto a su hija Romina Poza tras superar su fuerte enfermedad: así luce la actriz (Foto: @mayrinvillaneva, Instagram)

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Mayrín Villanueva reaparece en redes sociales tras superar un cuadro de influenza que la mantuvo alejada del trabajo durante varias semanas. La actriz de Vecinos fue captada en un video que compartió su hija, Romina Poza, desde los camerinos de Televisa San Ángel, donde ambas posan sonrientes frente a un espejo.

Su esposo, el también actor Eduardo Santamarina, declaró hace unos días que la actriz se encontraba en reposo tras ser diagnosticada con influenza, asegurando que estaban durmiendo en diferentes habitaciones para evitar el contagio.

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Además, Santamarina reveló que su hija Romina había sido contagiada por su madre, por lo que la imagen de ambas recuperando sus actividades laborales deja como conclusión que han superado la enfermedad.

Los actores Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina posan abrazados ante un fondo de cortinas rojas durante un evento. (@mayrinvillaneva)

Eduardo Santamarina confirmó el diagnóstico hace días

El esposo de la actriz, Eduardo Santamarina, fue quien reveló públicamente que Villanueva dio positivo por influenza. El cuadro respiratorio obligó a la actriz a permanecer en reposo y a suspender sus actividades laborales, incluida su participación en la serie Vecinos.

En encuentros con la prensa, Santamarina señaló que la salud de su esposa mejoraba con el paso de los días. Hasta el momento, Villanueva no se ha pronunciado directamente sobre su enfermedad ni ha ofrecido declaraciones públicas al respecto.

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El video que confirma la recuperación de Mayrín Villanueva y su hija

Romina Poza, hija de la actriz y también dedicada a la actuación, publicó el clip en sus historias de Instagram. En la grabación, madre e hija aparecen abrazadas, sonrientes, posando frente a un espejo en lo que parece ser un camerino de la televisora.

La actriz Mayrín Villanueva y su hija Romina Poza posan juntas frente al espejo de un camerino durante una jornada de trabajo. A través de una grabación compartida en redes sociales (Instagram: @rominapozav)

Poza acompañó las imágenes con el mensaje: “Mayrín Villanueva ahora es mi amiguita de recreo en el trabajo”. La frase sugiere que ambas coinciden actualmente en el mismo set de grabación.

Sin mención directa al estado de salud, pero con buen semblante

La publicación de Romina Poza no incluye ninguna referencia explícita a la enfermedad ni al proceso de recuperación de su madre. Sin embargo, las imágenes muestran a la actriz con buen ánimo y sin señales visibles del padecimiento que la mantuvo fuera de los reflectores.

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La reaparición ocurre después de semanas en las que Villanueva evitó apariciones públicas mientras se recuperaba del cuadro viral. El video de su hija constituye la primera evidencia visual de su regreso a la actividad frente a cámaras tras el episodio de salud.

“Luz de mis noches”: el primer protagónico de Romina Poza

Romina Poza y Mayrín Villanueva posan para una fotografía frente al espejo de un camerino. (@rominapozav)

Romina Poza protagoniza “Luz de mis noches”, nueva versión de “Mariana de la noche”, telenovela que Salvador Mejía produjo en 2003 con Alejandra Barros y Jorge Salinas. La producción, a cargo de Carlos Moreno, se graba en los foros de Televisa San Ángel desde el 21 de septiembre de 2026.

La actriz, de 25 años, interpreta a Luz Montealbán, una doctora que regresa al poblado de La Candelaria para construir una clínica comunitaria. Comparte protagónico con José Pablo Minor; Jorge Salinas asume el papel del villano. Lety Calderón se integró recientemente al elenco como Dolores.

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Es el primer protagónico de Romina Poza. En entrevista con TVyNovelas, la actriz reconoce enfrentar la oportunidad con “síndrome del impostor” pese a la responsabilidad que representa. “Luz de mis noches” se estrena el 15 de febrero de 2027 por Las Estrellas, en el horario de las 18:30 horas.

Mayrín Villanueva besa en la mejilla a su hija Romina Poza en una habitación que contiene muebles de madera y un rascador para gatos. (@rominapozav)

El 10 de noviembre, el equipo de producción celebró el cumpleaños de Romina Poza durante un corte de grabaciones en San Ángel.

Coincidencia con Mayrín Villanueva

Las fuentes no confirman que Mayrín Villanueva participe en “Luz de mis noches”. Su proyecto activo es la temporada 21 de “Vecinos”, que también graba en Televisa San Ángel. El video que compartió Romina Poza con su madre, donde la llama su “amiguita de recreo en el trabajo”, corresponde entonces a una coincidencia de foros dentro del mismo complejo televisivo, no a un proyecto compartido.

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