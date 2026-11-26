Una encuesta del IPADE a empresarios reveló que no auguran un futuro alentador para la economía mexicana. Crédito: Cuartoscuro

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Este jueves se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas Empresariales 2026-II del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y los resultados no fueron nada alentadores.

Dicho ejercicio estadístico reveló que el 46 por ciento de los empresarios encuestados consideró que la situación económica del país empeorará en los próximos 12 meses, lo cual influye negativamente en las decisiones de inversión.

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Encuesta del IPADE: 46 por ciento de los empresarios advierten que la situación económica de México empeorará

Cabe señalar que entre el sector privado existe un ambiente de pesimismo, ya que la misma encuesta reflejó que el 67 por ciento percibe que el país está peor que hace un año, la cifra en cuestión es el registro más alto de los seis semestres pasados.

El estudio del IPADE detalla –según sus datos– que sólo 34 por ciento opina que es un buen momento para invertir en México.

Mientras que tres de cada cuatro empresarios ve en los temas nacionales los principales motivos que impactan la estabilidad del país.

Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

No convencen a los empresarios los resultados del combate al crimen organizado

Mientras tanto, el combate al crimen organizado es el factor con peor impacto percibido en la economía. El 63 por ciento lo ve negativo en el segundo trimestre del 2026, frente a 43 por ciento que lo destacaron en el primer trimestre.

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“Se está viendo un deterioro generalizado estructural, lo que nos está mostrando la encuesta es que el desánimo sobre el ambiente del país ha aumentado de manera importante y probablemente no tenga que ver solo con los escándalos de corrupción, sino son varios otros eventos, como los temas de crimen organizado”, dijo José Carlos Rodríguez Pueblita, experto del IPADE.

Plan México ha tenido un efecto marginal en el crecimiento de la economía

Respecto al Plan México, Rodríguez Pueblita sostuvo que ha tenido un efecto marginal en el crecimiento de la economía del país.

“No estamos demeritando el Plan México pero nadie lo ve como algo factible, se ve como un buen listado de buenas intenciones, pero no como algo que sea ejecutable. Ahí no está el enfoque porque no está explicando el crecimiento reciente, éste viene del crecimiento de exportaciones, que no tiene que ver con las decisiones del Plan México sino con el boom que se dio en Estados Unidos de los centros de datos y de la necesidad de satisfacer esa demanda. Fue un efecto externo”, agregó el analista.

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Claudia Sheinbaum presenta ante empresarios de la APEC el Plan México. (Gobierno de México)

Inversionistas de Nuevo León expresan más optimismo

Un dato que llamó la atención de la encuesta es Nuevo León, ya que los empresarios de esa entidad se muestran más optimistas. Es decir, el 75 por ciento espera que sus ventas crezcan y 41 por ciento opinó que es un buen momento para invertir, cinco puntos porcentuales más que en el segundo trimestre del 2025.

Jalisco es el contraste, pues solo el 35 por ciento de los empresarios considera que es un buen momento para invertir, cinco puntos porcentuales menos que hace un año. Y 62 por ciento respondió que espera que sus ventas crezcan, es decir, siete puntos porcentuales menos que hace un año.

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Respecto a la metodología de la encuesta, ésta se aplicó a dos mil 161 empresarios y directivos egresados del IPADE. Mientras que el 74 por ciento que el 74 por ciento de las empresas tiene su sede en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Certidumbre sobre el T-MEC propiciará fusiones y adquisiciones en 2027

La firma Seale & Associates anticipó que la asignación de proyectos de infraestructura eléctrica, una mayor certidumbre sobre el T-MEC y la reducción en las tasas de interés podría detonar más fusiones y adquisiciones (M&A).

Sergio García del Bosque, socio director de la firma en México, sostuvo que estos elementos podrían impulsar de nuevo la inversión corporativa. Entre enero y octubre de 2026 se realizaron 112 transacciones, una baja de 17 por ciento frente a las 135 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025.

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Prevén más fusiones y adquisiciones en 2027. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Creo que entre la inversión programada y ya asignada, la finalización de las negociaciones del tratado y las elecciones de Estados Unidos puede destaparse un buen momento para la economía, que a su vez debería traer mayor M&A”, declaró Del Bosque en una entrevista para un diario de circulación nacional.

Señaló que el desarrollo de nueva infraestructura para generar electricidad detonará inversiones en construcción, materiales y equipo. Añadió que esta capacidad energética permitirá avanzar con proyectos industriales que estaban frenados por la falta de suministro.

Mal y de malas el panorama financiero, pues una encuesta del IPADE reveló que el 46 por ciento de los empresarios advierten que la situación económica del país empeorará en los próximos meses.

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