Agentes de policía y vehículos policiales se congregan frente a un supermercado Éxito mientras las autoridades responden a una supuesta situación de toma de rehenes, en Cartagena, Colombia. 24 de noviembre de 2026 (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

Guardar

Las autoridades divulgaron la identidad de 46 personas que fueron liberadas durante el operativo de la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de más de 17 horas de secuestro.

Según Blu Radio, entre las personas liberadas figuran Heiner Flores, Manuela Vacamontes, Elkin Pérez, Álvaro Feria, José Fonseca, Víctor Pérez, José Miguel Ballesteros, Pedro García, Joaquín Almanza, Víctor Martínez, Keyla Nova Escobar, Andrés Ospina, Paula Díaz Machado, Anuar Ospino, Heider Velasco, Johan Correa, Manuel Díaz, Rafael Pérez y Carlos Cuesta.

PUBLICIDAD

La lista también incluye a Javier Martínez, Sandra Montalvo, Marisela Santiago, Dianis Causado, Isadora Piñeros, Vivian Pérez, Mónica Barreto Díaz, Yoveris Causil, Lisette Quintana, Carlos Tapia, Blanca Marisol Montalvo, Kelly Lozano, Denia Flores, Esteban Rebolledo, Liseth Gómez y Andrea Quintero.

Además, fueron identificados Jennifer Hernández, Zuley Marimón, Tatiana Muñoz, José Miguel Díaz, David Frías, Paola Julio, Jaqueline Renán, Frey Guzmán, Carl Luis Patiño y Edgar Díaz.

Las autoridades divulgaron la identidad de 46 personas que fueron liberadas durante el operativo de la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de más de 17 horas de secuestro (redes sociales/X)

La emisora señaló que otras 22 personas continuaban rindiendo declaración ante las autoridades y que sus identidades no habían sido divulgadas. Tampoco se conocían los nombres de los cuatro capturados durante la operación.

La emergencia comenzó el martes 24 de noviembre, cuando un grupo armado habría intentado asaltar un carro de valores en el centro comercial ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Tras ser detectados por las cámaras de seguridad y quedar rodeados por la Policía, los sospechosos se refugiaron dentro del almacén y retuvieron a trabajadores, clientes y otras personas.

PUBLICIDAD

Fuerzas especiales ingresaron al establecimiento poco después de la 01:00 del miércoles. El balance oficial indicó que las autoridades rescataron a las personas que aún permanecían retenidas, un presunto responsable murió durante el operativo y otros cuatro fueron capturados.

Las autoridades prevén realizar las audiencias de legalización de captura durante la tarde.