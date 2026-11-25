Los beneficiarios de continuidad las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el próximo depósito en diciembre.

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Los beneficiarios de continuidad las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el próximo depósito en diciembre. Aunque todavía no se difundió el calendario oficial, trascendió una programación tentativa sobre la posible distribución de los recursos.

Los dos programas realizan pagos bimestrales, directos y sin intermediarios mediante la Tarjeta del Bienestar. La beca Rita Cetina está destinada a estudiantes de primaria y secundaria, mientras que la beca Benito Juárez beneficia únicamente a alumnos de preparatoria.

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Calendario tentativo de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

El calendario oficial de pagos del bimestre noviembre-diciembre para las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele darse a conocer pocos días antes o en la fecha de inicio de los depósitos. Con base en esa dinámica y en esquemas aplicados anteriormente, su difusión podría ocurrir de forma tentativa el lunes 7 de diciembre.

Hasta ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y su titular, Julio León, serán responsables de informar cualquier novedad oficial. Debido a que todavía no hay confirmación, se recomienda consultar solo sus canales oficiales para acceder a datos verificados.

Beca Rita Cetina

Lunes 7 de diciembre : apellidos con iniciales A, B .

Martes 8 de diciembre: apellidos con iniciales C .

Miércoles 9 de diciembre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 10 de diciembre : apellidos con iniciales G .

Viernes 11 de diciembre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 14 de diciembre : apellidos con iniciales M .

Martes 15 de diciembre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 16 de diciembre : apellidos con iniciales R .

Jueves 17 de diciembre : apellidos con iniciales S .

Viernes 18 de diciembre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Video tutorial que muestra el procedimiento para solicitar la Beca Universal Rita Cetina mediante el portal oficial de gob.mx. En la secuencia se observa el inicio de sesión con la cuenta Llave, el ingreso de datos de domicilio del tutor y la captura de información requerida para registrar a hijas e hijos de educación básica.

Beca Benito Juárez

Lunes 21 de diciembre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 22 de diciembre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 23 de diciembre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 24 de diciembre : apellidos con iniciales G.

Viernes 25 de diciembre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 28 de diciembre : apellidos con iniciales M.

Martes 29 de diciembre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 30 de diciembre : apellidos con iniciales R.

Jueves 31 de diciembre : apellidos con iniciales S.

Viernes 1 de enero de 2026: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cuánto dinero entregan las becas y cómo saber si ya me llegó el depósito?

Hasta ahora, no se han anunciado cambios en los montos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, por lo que los beneficiarios recibirían $1.900.

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Los padres, madres o tutores con más de un estudiante inscrito en la Beca Rita Cetina recibirán $700 adicionales por cada alumno.

Para verificar si el depósito ya fue realizado, los beneficiarios pueden consultar el saldo en cajeros del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)

El Buscador de Estatus del sitio oficial también permite revisar el pago al ingresar la CURP. Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 y proporcionar los 16 números de la tarjeta, o comunicarse al 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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