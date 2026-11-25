No se requiere experiencia previa en agricultura para iniciar un huerto urbano en contenedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fresas, lechugas, tomates cherry y chiles crecen en casa usando botellas de PET recicladas como recipientes, sin jardín, sin herramientas especializadas y con una inversión mínima.

La técnica es sencilla: perforar, rellenar con sustrato y colocar en un lugar con luz.

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La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña (RHS) confirma que casi cualquier vegetal puede desarrollarse en un contenedor siempre que tenga drenaje adecuado y el sustrato correcto.

La SADER estima que un huerto urbano familiar puede reducir hasta 30% el gasto mensual en verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las botellas de plástico, según la misma institución, retienen la humedad mejor que los recipientes de terracota porosa, lo que reduce la frecuencia de riego.

Las plantas adecuadas son las de raíz compacta

No todos los cultivos funcionan en este formato. La clave, según la RHS, es elegir especies cuyas raíces no necesiten mucha profundidad.

Lechugas, espinacas, cilantro, chiles y fresas encabezan esa lista.

Los tomates cherry también son viables, aunque requieren un recipiente de mayor capacidad y un soporte para sostener la planta conforme crece.

Las plantas de raíz compacta no compiten por espacio con las paredes del recipiente y se desarrollan sin restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) enumera entre los cultivos que mejor se adaptan al huerto en casa la lechuga, la espinaca, el tomate, el chile, la fresa y el rábano.

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La misma dependencia señala que cualquier maceta o envase reciclable sirve como recipiente, siempre que cuente con tierra de calidad y riego adecuado.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) de la Ciudad de México es más específica: indica que los chiles pueden cultivarse directamente en botellas de PET, mientras que los tomates crecen bien en botes y las hierbas aromáticas en recipientes de cualquier tipo.

El sistema de riego en goteo ayuda a reciclar el agua de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la botella

La SEDEMA recomienda usar botellas de PET de al menos tres litros, cortadas por la mitad.

Cada recipiente debe tener orificios en la base para drenar el exceso de agua y colocarse sobre una charola que recoja el líquido sobrante.

La botella debe lavarse con agua y jabón neutro antes de usarse para eliminar residuos de líquidos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso que suele omitirse: cubrir la parte exterior de la botella con pintura oscura, cartón o papel periódico. Las raíces son fotosensibles y la luz directa sobre el sustrato las daña.

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El sustrato ideal es una mezcla en partes iguales de composta, turba y vermiculita. Es ligero, retiene la humedad y permite que las raíces respiren sin acumular agua.

Cómo hacer el proceso paso a paso

Lava y seca la botella, retira la etiqueta y cubre el exterior con pintura oscura o cartón para proteger las raíces de la luz.

Perfora tres o cuatro orificios en la base con un clavo o tornillo caliente. Si la botella va invertida, los orificios van en la tapa.

Coloca una capa delgada de grava o piedras pequeñas en el fondo antes de agregar el sustrato.

La boca de la botella se cubre con una malla fina o tela para evitar que el sustrato se derrame al regar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto mejora el drenaje y evita que la tierra tape los orificios.

Llena con la mezcla de composta, turba y vermiculita hasta dejar dos centímetros libres en la orilla.

Elige la planta según el tamaño del recipiente: lechugas y hierbas aromáticas en botellas de dos litros, chiles y fresas en envases de tres litros o más, y tomates cherry en recipientes de al menos cinco litros.

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Siembra la plántula o las semillas al centro y cubre ligeramente con sustrato.

Una capa de tezontle o grava de un centímetro en el fondo mejora el drenaje y evita la acumulación de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riega con cuidado hasta que el agua salga por los orificios de la base, coloca la botella en un lugar con al menos cuatro horas de sol directo y revisa la humedad del sustrato antes de cada riego.

Cuatro horas de sol y riego sin exceso

La SEDEMA establece que el espacio elegido debe recibir un lugar bien iluminado dentro de casa. La SADER precisa el umbral mínimo: al menos seis horas de sol al día para obtener producción sostenida de jitomate cherry, chile serrano o jalapeño.

El riego varía según la planta. Las lechugas necesitan agua cada uno o dos días, en cantidades de alrededor de 300 mililitros por planta.

Cuatro horas diarias de luz solar directa son el mínimo necesario para que las hortalizas de hoja se desarrollen correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles serranos toleran intervalos de tres a cuatro días con 300 mililitros.

Las fresas requieren sustrato ligeramente húmedo de forma constante, sin llegar al encharcamiento.

La RHS advierte que el error más frecuente en cultivos en contenedor es el exceso de agua.

Los orificios de drenaje en la base de la botella son innegociables: sin ellos, las raíces se pudren en pocos días.

El riego por goteo casero multiplica las plantas en poco espacio

La técnica de botellas encadenadas verticalmente permite instalar un sistema de riego por goteo casero con tres o cuatro botellas unidas.

La botella superior actúa como depósito de agua, las intermedias contienen el sustrato y las plantas, y la inferior recoge el excedente para reutilizarlo en el siguiente riego.

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La técnica permite mantener varios contenedores activos sin intervención diaria, útil para personas con horarios variables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEMARNAT respalda el modelo de huerto urbano en contenedor como una forma de reciclar materia orgánica, reducir el uso de energía fósil en la producción de alimentos y amortiguar las islas de calor en las ciudades.

La dependencia federal señala que una pequeña terraza, un balcón o una estancia bien iluminada es superficie suficiente para comenzar.

La combinación de cilantro, chile serrano y jitomate en un mismo sistema produce los ingredientes básicos de una salsa mexicana.

Con lechugas, acelgas y tomates cherry se obtiene una ensalada completa desde el balcón.

Cómo saber cuándo cosechar cada planta

La lechuga está lista entre 45 y 60 días después de la siembra, cuando las hojas exteriores alcanzan un tamaño suficiente para cortarse sin arrancar la planta.

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Las hojas interiores siguen creciendo y permiten una segunda cosecha.

Los tomates cherry se cosechan cuando el fruto cambia de verde a rojo y cede ligeramente al presionarlo con los dedos.

La variedad cherry es la más recomendada para cultivo urbano en botella porque produce frutos en racimos compactos y de ciclo corto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles serranos pueden recogerse verdes, entre 70 y 80 días, o dejarse madurar hasta el rojo si se prefiere un sabor más intenso.

Las fresas están listas cuando el fruto es completamente rojo y se desprende del tallo sin jalar. Recogerlas en cuanto maduran evita que se pudran o las alcancen los insectos.

Cuándo trasplantar o cambiar el sustrato

Cuando las raíces asoman por los orificios de la base, la planta necesita un recipiente más grande.

Una planta necesita trasplante cuando sus raíces asoman por los orificios de drenaje del contenedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sustrato debe renovarse cada ciclo de cultivo: con el tiempo pierde nutrientes y se compacta, lo que dificulta el drenaje y frena el crecimiento.

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