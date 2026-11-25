Abelardo De La Espriella ofrece una declaración pública nocturna frente a un almacén Éxito en Cartagena, acompañado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En la intervención se informa sobre la ejecución de un operativo de rescate conjunto en el sector de La Castellana, la liberación de los rehenes y la muerte de uno de los captores durante la acción militar y policial.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, autorizó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que rescató a todos los rehenes del supermercado Éxito de Contadora-La Castellana, en Cartagena, y dejó a un responsable abatido y a otros capturados, tras una retención que se extendió por casi 20 horas.

La intervención se produjo luego de que el mandatario llegara a la capital de Bolívar, revisara la situación con los altos mandos militares y policiales y autorizara la entrada al establecimiento. El primer balance presidencial fue divulgado alrededor de la 1:30 a. m. mediante un video publicado en redes sociales.

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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ingresaron al supermercado de La Castellana, recuperaron el control del lugar y protegieron a los ciudadanos retenidos. El Ministerio de Defensa confirmó que el procedimiento permitió liberar a todas las personas, abatir a uno de los responsables y capturar a los otros cuatro responsables.

La testigo que pidió no revelar su identidad señaló que los secuestradores conocían el funcionamiento interno del sitio - (@rafaguerrah/X)

Una empleada de los almacenes Éxito, que pidió que no se revelara su identidad, relató que los secuestradores entraron por la parte de atrás del almacén, en la zona por la que ingresan los trabajadores, indicando que los asaltantes sabían cómo operaban las instalaciones.

Conforme a su narrativa, logró salir antes del secuestro porque le avisaron momentos antes de los hechos.

Héctor Puello, panadero del almacén Éxito en el sector de Manga, Cartagena, relató los momentos de angustia vividos durante la toma y secuestro de más de cincuenta personas en el establecimiento.

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“Ellos agredieron a un compañero que estaba al lado mío. A él lo agredió, a él le quitaron los zapatos, le quitaron el reloj, la cartera y le pegaron con el revólver, le pegaron ahí. En ese momento se me cayó un cartón y me arrojó. Y el muchacho pensaba que yo estaba escondido. Ya, y yo me bajé escondido y empezó a patearme”, contó en entrevista con Blu Radio.

A su vez, explicó que lo que inicialmente comenzó como un intento de asalto a un camión de valores derivó en una prolongada retención de rehenes cuando delincuentes armados, disfrazados con uniformes de la Policía y el GAULA, obligaron a los trabajadores y clientes a recluirse y amarrarse en la bodega.

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Puello describió una atmósfera impredecible y tensa durante las horas de cautiverio. Los asaltantes portaban armas largas con miras láser, revólveres y aseguraron las puertas con explosivos. Paralelamente, los captores saquearon botellas de licor costoso del supermercado, instalaron un parlante para escuchar música a alto volumen y alternaban momentos de agresión física hacia los retenidos con gestos de disculpa, facilitándoles analgésicos e hidratación.

Cuello también contó que, con el pasar de las horas, los secuestrados estaban bajo los efectos del alcohol, puesto que estuvieron tomando whisky mientras se efectuaba el rescate de los secuestrados.

“Esos manes estaban tomando, solamente de manera puro sello rojo, puro Old Parr, puro whisky fino y cerveza (...) Sí, esa es la parte, esa es la parte donde ya nos podemos reír de esto. Yo no sé si esto agrava la situación, porque esos secuestradores, borrachos, irresponsables, sin entender a lo que estaban arriesgando la vida de decenas de personas”, relató al medio radial.

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En desarrollo…