El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ofrece declaraciones a representantes de medios de comunicación. En el encuentro, Moreno señala presuntos desvíos de recursos públicos durante administraciones anteriores y afirma que presentará una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, además de formular señalamientos hacia el partido Morena.

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El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, respondió a las críticas de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, por señalarlo como el responsable de acabar con el partido por su mala gestión: “Él ya no está en el PRI, nosotros lo corrimos por impresentable”.

Moreno criticó que el Osorio Chong hablara sobre el combate a la corrupción: “Es el más corrupto, desvió más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos”, recordó que está documentada su corrupción por parte del PRI y adelantó que presentará una denuncia penal “una vez más en contra del chino Chong y toda su pandilla de corruptos”.

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Moreno también arremetió contra el aspecto físico de Osorio Chong: “Ni lo reconocí, todo abotagado, hinchado. Me dicen que todo el día se echa los tragos”.

Moreno acusará a Osorio Chong de desviar más de 3 mil millones de pesos

El dirigente priista precisó que los señalamientos de corrupción contra Osorio Chong incluyen desvíos de recursos durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación, donde exfuncionarios de su administración no han comparecido ante las autoridades ni dado la cara.

Los políticos mexicanos Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno Cárdenas ofrecen declaraciones a los medios de comunicación en actos públicos. (Osorio Chong | PRI)

“Hay funcionarios públicos que están desaparecidos de la administración del Chino Chong al frente de Gobernación, que no han dado la cara, que no se han presentado a declarar con desvíos multimillonarios”, señaló Moreno.

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Moreno acusó a Morena de brindar impunidad a Osorio Chong y a quienes lo rodean. El manto de impunidad es Morena. Ahora el Chino Chong también es Morena, imagínate nada más", afirmó.

El líder priista acusa a Morena de brindar un manto de impunidad al exsecretario Osorio Chong. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinculó la inacción del gobierno ante los señalamientos de corrupción con una relación de conveniencia política. “Morena los protege porque los utiliza; son los esquiroles de Morena”, sostuvo.

Advirtió que el PRI seguirá exhibiendo a Osorio Chong durante la campaña. “Todavía tienen el cinismo de salir a decir y a opinar. Los vamos a seguir señalando porque es increíble que anden con esta impunidad después de todo lo que saquearon y le robaron al pueblo de México”.

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