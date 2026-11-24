El balance de Black Friday no dependerá únicamente de cuántas promociones se concreten. La utilidad de la jornada para los consumidores estará ligada a que sus compras mantengan intactos sus compromisos financieros y no desordenen los planes previstos para 2027 - (EFE)

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El Black Friday es una fecha de descuentos y promociones que da inicio a la temporada de compras navideñas. Se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre.

En 2026 será el 27 de noviembre y, como en los últimos años, se aplicará en Colombia, donde movilizará el comercio en medio de expectativa por las promociones que convive con riesgos de compras impulsivas, endeudamiento excesivo y fraude digital. La semana comercial de esa fecha dejó en 2025 más de 176 millones de facturas electrónicas por un valor superior a $72,8 billones, según registros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Comprar durante Black Friday sin comprometer las finanzas personales exige fijar un presupuesto que no afecte gastos esenciales ni ahorros, comprobar si el producto responde a una necesidad y calcular el costo total si se usará crédito. Para reducir el riesgo de fraude, los consumidores deben ingresar solo a sitios oficiales, verificar enlaces y proteger contraseñas, claves y códigos de verificación.

La jornada ganó espacio en Colombia por la globalización, el avance del comercio electrónico y la incorporación de la fecha a las estrategias de las empresas nacionales. Tecnología, telefonía, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar suelen concentrar buena parte de la demanda, aunque las compras de mayor valor también enfrentan límites de liquidez y crédito.

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Sobre esto, la vicepresidenta encargada de Gestión Patrimonial de Colfondos, Andrea Silva, recomendó que las decisiones no se reduzcan al atractivo inmediato de una promoción. “Más allá del impulso, pregúntese si realmente necesita lo que está a punto de comprar y, sobre todo, si su bolsillo aguantará esa nueva cuota mensual sin obligarlo a sacrificar otros compromisos financieros”, señaló.

No es necesario endeudarse hasta más no poder en jornadas como el Black Friday - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Silva, una planificación financiera útil no se limita a resolver necesidades inmediatas, sino que busca sostener hábitos de ahorro y decisiones que respalden la estabilidad económica en el mediano y largo plazo.

Como ejemplo, indicó que un error clásico de esta temporada es creer que una rebaja es dinero a favor. Si un televisor baja de $1.000.000 a $700.000, usted no está ahorrando $300.000; en realidad, está gastando $700.000.

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El golpe a su presupuesto es aún mayor si pasa la tarjeta a muchas cuotas. Entre los intereses y otros cargos, puede terminar pagando mucho más del valor original del producto, esfumando por completo la supuesta promoción. Antes de pasar por la caja, la pregunta no debe ser cuánto se ahorra hoy, sino cuánto ingreso futuro está comprometiendo.

Ofreció una guía rápida para comprar sin remordimientos:

Trazar una línea roja: tenga claro su presupuesto límite antes de abrir cualquier tienda online o visitar un centro comercial. Ese monto no debe tocar el dinero de sus gastos esenciales ni sus ahorros.

Mirar la letra pequeña del crédito: una cuota pequeña suele esconder plazos eternos. Calcule siempre el valor total que terminará pagando.

Pensar en su ‘yo’ del 2027: evalúe si esa cuota le va a pesar en abril o mayo del próximo año. Si la respuesta es sí, es mejor dejar pasar la compra.

Capricho vs. necesidad: sea completamente honesto. ¿Compraría ese producto si no tuviera el aviso de “descuento”?

No tocar su colchón: sus metas de ahorro e imprevistos son sagrados, evite usarlos para cubrir compras impulsivas.

El mejor negocio es la paz mental

Más allá de las compras, esta temporada es una excelente excusa para evaluar cómo estamos manejando nuestro dinero. “Planear las finanzas no es solo apagar incendios en el presente, sino proyectarse. Construir tranquilidad económica significa mantener buenos hábitos de ahorro y tomar decisiones que nos respalden a mediano y largo plazo”,concluye la experta en gestión patrimonial.

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Expertos recomienda revisar bien los precios de los productos que se ofrecen en Black Friday - (Mike Blake/Reuters)

Al final del día, el verdadero éxito de este Black Friday no se mide en la cantidad de ofertas que logró aprovechar, sino en llegar a 2027 con las cuentas claras y la tranquilidad de que sus decisiones de hoy no arruinaron sus planes de mañana.

Descuentos, crédito y presupuesto familiar

Una rebaja no equivale por sí sola a un ahorro. Si una persona compra un producto que no tenía previsto adquirir, incluso con una reducción considerable de precio, suma un gasto a su presupuesto; el ahorro real aparece cuando el artículo era necesario y se consigue por menos de su valor habitual.

Según el jefe del Departamento de Mercadeo y Gestión de Operaciones de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) de la Universidad de La Sabana, Carlos Salgado Rohner, concentrarse únicamente en el porcentaje de descuento puede ocultar el desembolso efectivo y el costo futuro de la compra. “Considero que uno de los principales errores es confundir un descuento con un ahorro. Son dos conceptos completamente diferentes”, afirmó.

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Antes de pagar, el experto propuso responder tres preguntas:

¿El producto es realmente necesario?

¿Se conoce su precio habitual?

¿El beneficio recibido justifica el dinero que se gastará?

También aconsejó revisar características, garantías y condiciones de financiación, en lugar de decidir bajo presión por una oferta que parece temporal. Por supuesto, el crédito puede diluir el beneficio de una promoción cuando incorpora intereses y otros cargos. Una cuota mensual baja puede extenderse por un plazo largo y elevar el valor final por encima del precio original del producto, por lo que el consumidor debe evaluar el total que terminará pagando y no solo el monto inmediato.

Las decisiones de compra durante Black Friday tampoco responden solo a cálculos racionales. “La anticipación de obtener un artículo deseado a un mejor precio genera expectativas semanas antes de la jornada, mientras que la publicidad, las recomendaciones, las redes sociales y las conversaciones con otras personas refuerzan la percepción de oportunidad”, dijo el profesor.

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Fenalco espera que el Black Friday impacte las ventas del comercio colombiano - (Sergio Acero/Colprensa)

Salgado Rohner explicó que el precio original puede operar como un ancla que lleva a valorar más el descuento aparente que el gasto real. Una persona que siguió durante meses el valor de un electrodoméstico puede identificar una rebaja genuina, pero otra puede terminar comprando ropa o accesorios que no buscaba tras encontrar una promoción atractiva.

Los mensajes sobre “últimas unidades”, “solo por hoy” o “descuento exclusivo” apelan a la escasez, la urgencia y la exclusividad. El experto señaló que estas tácticas no son engañosas por definición, pero pueden afectar la evaluación del consumidor cuando se emplean artificialmente para precipitar una decisión que, con más tiempo, sería analizada de otra forma.

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Seguridad digital ante el aumento de las compras

La mayor actividad digital también amplía la exposición a engaños. Un estudio de DataCrédito Experian divulgado en noviembre de 2026 indicó que el 71% de los colombianos encuestados recibió al menos un intento de fraude en los últimos 12 meses, mientras que el 40% dijo sentirse poco o nada seguro al realizar transacciones digitales.

El informe precisó que, entre los casos en los que el fraude se materializó, el 23% ocurrió tras el uso de enlaces recibidos por SMS o WhatsApp. Ante ese escenario, las recomendaciones incluyen:

Desconfiar de promociones inverosímiles.

No abrir vínculos sospechosos enviados por mensajes o correo electrónico.

Comprobar que la dirección web corresponda al comercio antes de realizar un pago.

No se debe compartir contraseñas, claves bancarias ni códigos de verificación.

La revisión frecuente de los movimientos bancarios permite identificar cargos o transacciones no reconocidas con mayor rapidez, una precaución relevante en una temporada con más interacciones comerciales y pagos digitales.

Para el 45% de los encuestados por DataCrédito Experian, los controles robustos de seguridad son una señal de confianza en páginas web, mensajes o llamadas. Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software Solutions de Experian Spanish Latam, sostuvo que la seguridad puede reforzar la relación entre comercios y compradores cuando no dificulta el proceso de pago.

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Es recomendable que antes de endeudarse la persona revisa bien bajo qué circunstancias puede endeudarse en caso de pagar a crédito - (Dado Ruvic/Reuters)

“Los consumidores ya no perciben la seguridad como una barrera, sino como un elemento de confianza durante la compra. El desafío para los comercios es aplicar controles inteligentes que permitan detectar operaciones de riesgo sin afectar la experiencia de los clientes legítimos. Hoy la analítica avanzada permite alcanzar ese equilibrio”, afirmó Nieto.

La inteligencia artificial añade herramientas de prevención, aunque también plantea dudas entre los usuarios:

55% de los encuestados se siente poco o nada seguro de poder reconocer contenidos creados o alterados con esta tecnología.

53% permitiría que se analice su información si ello ayuda a detectar posibles fraudes.

59% de los consultados utilizó en los últimos 12 meses servicios que incorporan inteligencia artificial, como chats automáticos, alertas de fraude, aprobaciones rápidas de crédito o recomendaciones automatizadas.

50% expresó niveles altos de confianza en el uso de estas herramientas para detectar fraudes o intentos de suplantación de identidad.

Financiación para concretar las compras

La falta de liquidez inmediata limita parte de las ventas en categorías de alto valor, incluso cuando existe interés por adquirir los productos. Según cálculos de Creditop, cerca de 300 millones de personas en América Latina no tienen tarjeta de crédito y el 80% del segmento bancarizado dispone de cupos inferiores a $6 millones.

El director ejecutivo y fundador de Creditop, Daniel Garzón, planteó que este límite obliga a los comercios a buscar mecanismos que permitan cerrar operaciones sin depender exclusivamente del pago de contado o de una tarjeta tradicional. “Muchas veces existe el interés por adquirir un producto, pero el pago de contado o el cupo disponible en una tarjeta de crédito se convierten en una barrera”, explicó.

Señaló que las alternativas de financiación integradas en el punto de venta buscan ofrecer otras opciones de pago a los compradores y reducir las ventas frustradas. Para los comercios, esa posibilidad cobra peso en un periodo en el que las promociones atraen más clientes, pero no eliminan las restricciones presupuestarias de quienes desean comprar.