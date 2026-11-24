El Código Penal de la CDMX fija castigos de hasta ocho años de cárcel para quienes graben o comercialicen imágenes de cadáveres, tras la denuncia presentada por la actriz Maribel Guardia. (Foto: Instagram@maribelguardia)

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El Código Penal de la Ciudad de México castiga con penas de prisión y multas económicas a quienes graben, comercialicen o difundan archivos gráficos de cadáveres, marco jurídico activado tras la denuncia formal presentada por la actriz Maribel Guardia ante la Fiscalía capitalina por un presunto video del cuerpo de su hijo Julián Figueroa.

La legislación local contempla una sanción base de dos a seis años de cárcel y multas de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización. La sanción económica equivale a montos que van de los 54 mil pesos a más de 100 mil pesos para las personas involucradas en este delito.

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El castigo se incrementa hasta en una tercera parte cuando la difusión expone restos de una persona fallecida o menoscaba la dignidad de sus familiares. Bajo este agravante, la pena privativa de la libertad alcanza hasta ocho años de prisión en centros penitenciarios de la capital.

La Ley Ingrid sanciona la comercialización de grabaciones

La reforma conocida como Ley Ingrid surgió en la Ciudad de México tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero de 2020, cuando policías y peritos filtraron fotografías del cuerpo de la joven a medios impresos.

La indignación social impulsó al Congreso local a tipificar la difusión de este tipo de contenidos como un delito autónomo.

El marco jurídico quedó formalizado en el artículo 293 Quáter del Código Penal capitalino. La norma castiga a cualquier persona o servidor público que grabe, venda, comparta o publique imágenes y videos de una persona fallecida o de las diligencias ministeriales sin autorización legal.

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La reforma aprobada tras el caso de Ingrid Escamilla tipificó como delito la filtración de material forense con multas de hasta 108,570 pesos y penas corporales inconmutables. (Foto: Instagram)

La legislación prohíbe de manera tajante lucrar con material obtenido en recintos forenses o agencias funerarias donde se preparan o resguardan los restos.

La sanción aplica tanto para quien toma la fotografía o video original como para quienes lo comercializan o difunden en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX cuenta con facultades para rastrear el origen digital de este tipo de archivos. Las indagatorias técnicas abarcan la revisión de dispositivos electrónicos, transferencias bancarias y plataformas digitales donde presuntamente se haya intentado vender la grabación.

La Policía Cibernética de la CDMX cuenta con facultades legales para rastrear transferencias bancarias y plataformas digitales donde presuntamente se oferte material gráfico ilícito. (Archivo)

Las sanciones penales para empleados de agencias funerarias

La regulación capitalina extiende responsabilidades específicas al personal de establecimientos privados. Los artículos 207 y 208 del ordenamiento penal castigan a directores, encargados, administradores o empleados de servicios funerarios que faciliten la sustracción o el registro no autorizado de cuerpos bajo su custodia.

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Los trabajadores de agencias que permitan la manipulación indebida de restos enfrentan la suspensión de sus actividades laborales y la inhabilitación profesional.

El marco normativo contempla la clausura administrativa de los establecimientos si se comprueba la omisión de los protocolos de custodia sanitaria y legal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga si trabajadores de la empresa funeraria contratada en abril de 2023 vulneraron la cadena de custodia al permitir que personas ajenas filmaran al artista durante el proceso de preparación previa a la cremación.

La autoridad ministerial investiga si empleados de la funeraria contratada en abril de 2023 rompieron los protocolos de custodia sanitaria para permitir la entrada de personas con cámaras. (Ig/maribelguardia)

El Ministerio Público cita a declarar a un comunicador en calidad de testigo

La intervención de la FGJCDMX derivó de la solicitud formal promovida por el equipo jurídico de la familia del cantante. El objetivo central de la diligencia radica en verificar si el archivo multimedia existe en alguna base de datos o si se trató de una versión sin sustento.

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Las autoridades ministeriales giraron citatorio para que un reportero acuda a rendir testimonio ante el agente del Ministerio Público. El comunicador declaró públicamente que en abril de 2023 una persona no identificada le mostró fragmentos de una grabación en una computadora portátil afuera del velatorio para intentar vendérsela.

La representación legal de la actriz aclaró que la acción penal no busca sancionar al comunicador. La comparecencia tiene fines exclusivos de investigación para que el testigo aporte señalamientos sobre las características físicas del vendedor, el vehículo utilizado y las circunstancias en que ocurrió el ofrecimiento.

“Se hizo la petición a la Fiscalía de que indaguen, que lo busquen, que lo encuentren y que lo valoren ellos. Si es que sirve para algo dentro de la investigación se tomará en cuenta, y si no, que se deseche y se busque al responsable porque es un acto ilícito”, señaló Marco Chacón sobre la denuncia.

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Marco Chacón precisó que la denuncia ministerial busca corroborar si el archivo multimedia existe en alguna base de datos o si debe descartarse de forma definitiva. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

Maribel Guardia calificó la presunta grabación como la peor de sus pesadillas

La actriz fijó una postura pública sobre la posible existencia de las imágenes tomadas en la funeraria y aseguró que el temor a una filtración existió desde las primeras horas posteriores al deceso de su hijo.

“Muy, muy, muy feo, pero no quisiera hablar de eso. Pero es que sí, es la peor de mis pesadillas. De todas las mamás, que le hayan hecho un video a tu hijo. Yo siempre tuve, cuando pasó eso pensé: Dios mío, es que a todos les hacen videos”, declaró la artista sobre la vulnerabilidad que enfrentan las figuras públicas.

La cantante declaró que el temor a una filtración existió desde las primeras horas del deceso y exigió frenar la impunidad en la comercialización de imágenes de figuras públicas. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La intérprete señaló la recurrencia con la que personas vinculadas a servicios periciales o funerarios vulneran la privacidad de los restos de personalidades del espectáculo.

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“A todos los artistas que he visto yo que han pasado, sobre todo cuando les hacen las pruebas. Sí, los graban y hay unos videos devastadores que creo que es la pesadilla más grande para una mamá”, agregó la cantante.

La familia del cantautor fallecido a los 27 años solicitó el respaldo pericial de la Fiscalía capitalina para salvaguardar la intimidad y la memoria del intérprete. (Archivo)

La actriz precisó que el proceso iniciado ante las autoridades judiciales busca esclarecer el origen de los rumores y descartar de manera definitiva la presencia del material en el mercado digital.

“Bueno, lo va a hacer la Fiscalía y no es nada contra el reportero, pero pues es para ver si de verdad existe este video”, puntualizó Maribel Guardia sobre las diligencias periciales que realiza la autoridad ministerial.

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La Policía de Investigación mantiene activas las diligencias cibernéticas y el rastreo de testimonios para determinar si el archivo digital existe o fue comercializado, procedimiento con el que la Fiscalía capitalina busca imputar penalmente a los presuntos responsables bajo penas que alcanzan hasta ocho años de prisión.