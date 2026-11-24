Expertos piden observar restricciones, culpa y actividad física compulsiva durante las celebraciones de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las celebraciones de diciembre se aproximan y los propósitos de bajar de peso para 2027 suelen reaparecer en esta temporada. Aunque es un objetivo común, es importante distinguir cuándo es saludable y cuándo se vuelve riesgoso.

El Hospital Infantil Universitario de San José alertó sobre conductas alimentarias de riesgo que pueden confundirse con hábitos saludables. Según los expertos, la restricción de comidas, la actividad física compulsiva y la culpa tras comer requieren atención cuando generan malestar o alteran la rutina.

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El Departamento de Nutrición Clínica de la institución señaló que comer de forma equilibrada o entrenar no representa, por sí mismo, un problema. La alerta aparece cuando esas prácticas se rigen por normas cada vez más inflexibles y se asocian con ansiedad, temor a ciertos alimentos, aislamiento o la necesidad de controlar el cuerpo.

“Si comer causa miedo, si descansar produce culpa o si la persona siente que debe ganarse el derecho a alimentarse mediante el ejercicio, estamos frente a señales que merecen atención profesional”, explicó Francia Pilar Bermejo Samper, coordinadora del Servicio de Nutrición.

La disciplina puede ocultar una relación dañina con la comida

Durante diciembre suelen aumentar los mensajes vinculados con dietas previas a las reuniones familiares, ayunos para “compensar” excesos y retos físicos orientados a modificar la apariencia. Algunos de estos comportamientos pueden ser confundidos con la disciplina, aunque impliquen sufrimiento físico o emocional.

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Dejar de asistir a una comida con amigos por temor a incumplir una dieta, entrenar aun con dolor o agotamiento, o sentir angustia después de consumir determinados productos son situaciones que pueden afectar la vida cotidiana. Estas dificultades también pueden desarrollarse sin una variación visible del peso corporal.

Bermejo indicó que el peso no define, por sí solo, la gravedad de una situación: “El sufrimiento de una persona no siempre se refleja en su peso corporal”, señaló la especialista al referirse a la necesidad de identificar cambios en las emociones, los vínculos y las rutinas.

El ejercicio y las dietas rígidas pueden ocultar trastornos alimenticios, aunque también es necesario ver el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete comportamientos que no deben pasar por alto

El análisis del Departamento de Nutrición Clínica identifica siete señales que deben observarse, sobre todo si persisten, aumentan en frecuencia o interfieren en las actividades habituales:

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Saltarse comidas frecuentemente: omitir desayuno, almuerzo o cena como parte de restricciones progresivas. Eliminar grupos completos de alimentos: retirar productos de la dieta sin indicación médica o nutricional y por miedo a subir de peso. Sentir miedo a comer: experimentar angustia ante ciertos alimentos o ante la posibilidad de cambios corporales. Contar calorías obsesivamente: vigilar las cantidades de manera permanente y sentir ansiedad al superar límites autoimpuestos. Hacer ejercicio para compensar lo que se come: entrenar en exceso incluso si hay lesión, enfermedad o fatiga. Evitar reuniones sociales: rechazar encuentros familiares, salidas o restaurantes para mantener reglas alimentarias. Experimentar culpa o ansiedad relacionadas con la alimentación: presentar irritabilidad, preocupación corporal o malestar antes y después de comer.

La presencia aislada de una de estas conductas no confirma un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, la repetición y el impacto sobre el bienestar constituyen motivos para consultar con profesionales de salud.

Estar obsesionado con el conteo de calorías y el peso no es sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción sostenida puede afectar al cuerpo y al estado de ánimo

Cuando la ingesta de energía y nutrientes resulta insuficiente, pueden aparecer cansancio persistente, dificultades de concentración, sensación de frío, estreñimiento, pérdida de masa muscular y deficiencias nutricionales. El riesgo aumenta si la restricción se combina con ejercicio intenso.

A largo plazo, esta situación puede provocar alteraciones hormonales, ausencia o irregularidad de la menstruación, disminución de testosterona en hombres y debilitamiento óseo. En niños y adolescentes, la alimentación insuficiente puede comprometer el crecimiento y el desarrollo puberal. Los cuadros de desnutrición y desequilibrio de minerales esenciales pueden derivar en complicaciones cardiovasculares.

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También pueden surgir angustia, irritabilidad, culpa y distanciamiento de familiares o amistades: “El ejercicio debería contribuir a nuestra salud, no convertirse en una herramienta de castigo por haber comido”.

Temor a comer, aislamiento y rutinas deportivas excesivas figuran entre los comportamientos que ameritan valoración médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la consulta temprana

La institución recomienda pedir orientación cuando la preocupación por la comida, el peso o el entrenamiento se vuelve constante y genera sufrimiento. No es necesario esperar una pérdida de peso marcada para iniciar una valoración.

Los episodios de pérdida de control al comer, los vómitos provocados, el uso de laxantes para modificar el peso y la actividad física compulsiva también requieren evaluación. El primer contacto puede ser con medicina general, medicina familiar o pediatría, según la edad, para definir la necesidad de apoyo en nutrición clínica, psicología o psiquiatría.

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Desmayos, debilidad intensa, dolor en el pecho, palpitaciones, deshidratación, vómitos persistentes o riesgo de autolesión demandan atención médica urgente.

Para las familias, se recomienda escuchar sin juzgar y evitar comentarios sobre el peso o la apariencia puede facilitar el acceso a ayuda: “No necesitamos esperar a que una persona esté gravemente enferma para reconocer que necesita ayuda”, concluyó la coordinadora del Servicio de Nutrición del Hospital Infantil Universitario de San José.