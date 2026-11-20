El Partido Libres, presidido por Óscar David Benavides, reclamó esa representación al considerar que las dos curules afro debieron asignarse a su lista, por ser la única que superó el umbral electoral del 30% (Europa Press-@ODBenavidesA/X)

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El Partido Libres anunció que recuperará su segunda curul de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la Cámara de Representantes, luego de que la Mesa Directiva de esa corporación ordenara la suspensión provisional de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, quien llegó al Congreso con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0889 del 18 de noviembre de 2026, expedida en cumplimiento de una determinación judicial del Consejo de Estado dentro de un proceso de nulidad electoral. Tras conocerse la medida, Óscar David Benavides, representante a la Cámara y presidente de Libres, aseguró que la colectividad asumirá el escaño y confirmó que Ányela Viviana Guanga se posesionará como nueva representante el próximo martes 24 de noviembre.

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“No estamos recibiendo un regalo ni una concesión política. Estamos recuperando una curul que le corresponde a Libres y a las comunidades que representamos”, dijo Benavides al referirse a la decisión, en una intervención en el Congreso de la República.

Benavides informó que presentó una denuncia penal contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral que aprobaron la elección de Sandoval (@ODBenavidesA/X)

La disputa por la segunda curul afro

La controversia comenzó con la asignación de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo legislativo 2026-2030. En ese proceso, el organismo electoral reconoció a Winsner Nessir Sandoval como representante, por encima de Ányela Viviana Guanga, quien aspiró por el movimiento Libres.

Benavides cuestionó esa determinación y, junto con Guanga, presentó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. La acción fue avalada el 20 de agosto y la decisión quedó en firme el 8 de octubre, cuando se notificó al Congreso para que adelantara las actuaciones correspondientes.

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El argumento de Libres se fundamenta en las reglas de distribución de las curules en circunscripciones donde se eligen dos representantes. Según la colectividad, los escaños deben asignarse entre las listas que superen el 30% de los votos, porcentaje que para estas elecciones correspondía a 78.915 sufragios.

Ányela Viviana Guanga se posesionará como nueva representante a la Cámara el martes 24 de noviembre (Afrocolombianosvisibles/página web)

Libres obtuvo 159.387 votos, mientras que el Partido Demócrata Colombiano alcanzó 72.241, por debajo del umbral establecido. Por esa razón, la organización sostiene que las dos curules debieron quedar en manos de su lista, al ser la única que superó el mínimo requerido.

La resolución 0889 ordenó suspender provisionalmente la condición congresional de Sandoval y declarar la vacancia temporal de la curul. Benavides también aseguró que presentó una denuncia penal contra los magistrados del CNE que dieron luz verde a la elección de Sandoval.

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“No voy a descansar hasta ver que respondan ante la justicia por lo que ocurrió con nuestra curul. ¡La voluntad de más de 159.000 colombianos se respeta y los derechos de nuestro pueblo negro no se negocian!”, manifestó el representante a la Cámara.

Libres anunció candidatos en las principales ciudades

El anuncio sobre la segunda curul estuvo acompañado de los planes electorales de la colectividad. Benavides confirmó que el partido competirá por las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, además de otras capitales del país.

“También tendremos candidatos a las gobernaciones en todo el país. Somos la nueva fuerza progresista de Colombia y vamos a trabajar para convertirnos en la más grande”, agregó el dirigente.

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La proyección política del movimiento se produce semanas después de que el Consejo Nacional Electoral le reconociera personería jurídica mediante la Resolución 4258 del 21 de octubre de 2026. Una certificación expedida el 12 de noviembre por la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral confirmó que el reconocimiento se encuentra vigente y que Óscar David Benavides figura como presidente y representante legal de la organización.

El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Partido Libres mediante la Resolución 4258 del 21 de octubre de 2026 (CNE)

Para el jueves 19 de noviembre estaba prevista una reunión entre Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y las directivas de Libres para explorar un posible aval a la Alcaldía de Bogotá. Aunque el encuentro fue aplazado por las movilizaciones convocadas por la oposición, los diálogos se mantienen.

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Mientras se concreta la posesión anunciada de Guanga, el Partido Libres mantiene su reclamación sobre la segunda representación afro y ratifica su intención de ampliar su participación en las próximas elecciones territoriales.