(Cuarto oscuro)

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La noticia del motociclista Roger Ángel, de 39 años, quien murió tras caer con su hijo en un socavón de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza ha consternado a la población.

Y es que se trata de algo que podría pasarle a cualquier ciudadano de esta capital, debido a que los baches representan un riesgo para todos los que transitamos por esta ciudad.

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Tanto conductores, como ciclistas, peatones y motociclistas se ven en riesgo ante la presencia de los cientos de baches que inundan todas las calles de la capital.

Y por más que se realicen reportes muchos de estos baches tardan largo tiempo en ser tapados o vuelven a hacerse a penas pocos días después de que se reparan.

El hombre viajaba en motocicleta con su hijo de 15 años, a quien llevaba a la escuela, falleció tras caer en un socavón, perder el equilibrio y salir proyectado contra un árbol.

Roger Ángel murió en el lugar del percance mientras que el adolescente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Zona Núm. 2 del IMSS, ubicado en Iztacalco.

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Si bien las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes es importante estar informados para saber cómo pedir la reparación de los daños en caso de sufrir un percance en uno de estos agujeros.

baches CDMX Edomex Ibero (Jorge Contreras/Infobae México)

¿Puedes demandar al gobierno de CDMX si sufres un accidente o mueres por un bache?

De acuerdo con la ley, en la CDMX es posible reclamar una indemnización al gobierno o a la alcaldía si un bache provoca daños, lesiones o la muerte de una persona.

Sin embargo, el proceso puede no ser tan sencillo como se piensa, ya que el proceso para demostrar que el bache fue el causante del percance y que la autoridad tenía conocimiento del riesgo puede ser difícil y tardado.

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La vía principal no empieza necesariamente con una demanda civil: se presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el ente público que tenía a su cargo la vialidad.

Para que proceda, se debe acreditar:

La existencia del bache o desperfecto y, de ser posible, que no estaba señalizado.

El daño: reparación del vehículo, gastos médicos, incapacidad, pérdida de ingresos o fallecimiento.

El nexo entre el desperfecto y el accidente.

Una omisión o funcionamiento irregular de la autoridad responsable del mantenimiento.

Si la persona muere, sus familiares o representantes legales pueden reclamar la reparación del daño. La indemnización puede abarcar daños materiales, daño personal, lucro cesante y, según el caso, daño moral.

La autoridad cambia según la vialidad: en términos generales, las vías primarias corresponden al Gobierno de la CDMX, mientras que las calles secundarias suelen corresponder a las alcaldías. Si hay coladeras, hundimientos o drenaje involucrados, también podría intervenir SACMEX.

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Conviene reunir desde el inicio fotografías y videos del punto, ubicación exacta, testimonios, folios previos de reportes a Locatel, parte de tránsito, atención médica, peritajes, facturas y, en caso de muerte, carpeta de investigación y acta de defunción.

Como mencionamos, esta denuncia no es automática: depende de las pruebas y de que se determine qué autoridad era competente. Por esta razón, cuando un bache riesgoso se detecta es importante tener registro de los reportes realizados.

La ley prevé, en general, un año para reclamar la indemnización, contado desde el día siguiente al daño; para lesiones, el cómputo puede depender de la determinación de sus secuelas.

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Si la autoridad rechaza la reclamación o no responde conforme al procedimiento, la resolución puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Una denuncia ante la Fiscalía también puede ser pertinente si hay indicios de delito, pero es una vía distinta a la indemnización patrimonial.

(Cuarto oscuro)

Cómo reportar un bache que causa accidentes en la Ciudad de México

Si el bache representa un riesgo inmediato: Llama al 911 si acaba de ocurrir un accidente, hay personas lesionadas, el bache está en una vía rápida o existe peligro de que otros vehículos choquen. No intentes señalizarlo ni acercarte si eso te expone al tránsito.

Reporte ante el Gobierno de la CDMX

Puedes levantar el reporte por estas vías:

LOCATEL: marca *0311 desde la CDMX.

WhatsApp de LOCATEL / Bachetel: 55 5658 1111 .

Portal SUAC de LOCATEL: entra a su entra a su página y registra la incidencia con foto y ubicación.

Al hacer el reporte, pide y conserva el folio de atención. Es el comprobante de que la autoridad fue informada del riesgo.

Datos que debes incluir

Ubicación exacta: calle, número cercano, cruce, colonia y alcaldía.

Fotografías y video donde se observe el tamaño del bache, la falta de señalamientos y el sentido de circulación.

Referencias para ubicarlo: semáforo, parada, negocio, puente o carril.

Si ya causó accidentes: fecha, hora, tipo de incidente y si hubo lesionados.

Si existen, placas, videos de cámaras, testigos y números de carpeta de investigación o partes de tránsito.

La superficie de una ruta nacional en Santa Fe muestra baches profundos con agua y asfalto quebrado, un ejemplo del deterioro de la infraestructura vial en la provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el bache ya provocó daños o un accidente, documenta todo antes de mover el vehículo cuando sea seguro hacerlo. El folio, las imágenes y los dictámenes pueden servir después para una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la autoridad competente.

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