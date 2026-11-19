Isabel Preysler en el desfile de Redondo Brand en la MBFW Madrid (Archivo)

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La Navidad saca a muchos su lado más cotilla; qué se ponen, con quién celebran y qué cenan los famosos son temas frecuentes en redes, medios de comunicación y entrevistas. Y pocos personajes públicos generan tanta curiosidad como lo hace Isabel Preysler. Su vida de lujo y elegancia, sus mansiones y sus brillantes vestuarios convierten sus fiestas navideñas en un auténtico desfile de extravagancia en el que todos queremos curiosear.

El ‘clan Preysler’ celebra las Navidades en familia, sin salir de la capital y siempre respetando las diferentes tradiciones. La mansión de la matriarca sigue siendo el cuartel central de la celebración familiar, donde se reúnen cada año todos los hijos y sus familias. En la mesa, cómo no, no faltan las decoraciones y el lujo, tampoco los manjares propios de estas fechas.

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Ya hemos podido sentirnos uno más en este banquete gracias al documental Isabel Preysler: Mi Navidad, protagonizado por la propia Isabel, en el que desvela cómo pasa su familia estas fiestas tan señaladas. De la mano de Disney+ y con la Navidad como excusa perfecta, la madre de Tamara Falcó abre las puertas de su casa a todos los curiosos que estén suscritos a la plataforma.

El menú de los Preysler en la cena de Nochebuena

En una entrevista que hizo para el programa El Hormiguero, Presyler contó cómo era el menú habitual en su casa en la noche del 24 de diciembre. “Se cena un poquito de todo. Es un menú complicado”, respondía a la pregunta del conductor sobre el tipo de cena. “Pavo, siempre. Normalmente, cuando lo hacemos en Madrid, lo hace el padre de Fernando, que le queda buenísimo”, explica haciendo referencia a su consuegro José Verdasco, padre del tenista casado con su hija, Ana Boyer Preysler.

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Tamara Falcó e Isabel Preysler posan juntas (Archivo)

“El pavo se hace con todo”, añadía la socialité. “Con el puré de patatas, el puré de castaña... Y con todas las salsas. La de cranberry, que es la de arándanos rojos”, explicaba analizando uno de los platos más famosos del mundo en lo que a cenas navideñas se refiere. No se trata, sin embargo, de una tradición española, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta los orígenes americanos de parte del clan de los Preysler.

Pero el festín no acaba ahí. Durante estas copiosas comidas, “también se sirve carne, como un solomillo o algo así”, explicaba la madre de Enrique Iglesias. Sin embargo, este tipo de alimentos no sirve para todos, ya que cada uno tiene sus preferencias. “Pero, por ejemplo, Julio, que no toma carne ni pavo... Entonces hay que hacer una pasta y también para los niños”, explicaba.

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Desde que Tamara Falcó, su hija, se ha convertido en una gran chef, también ella participa en la preparación de este menú tan especial. Tras triunfar en ‘MasterChef Celebrity’ y asistir como alumna a Le Cordon Bleu, Falcó participa en la velada con un canapé que es la delicia de todos los invitados. “Hago un falso suflé de queso sin bechamel como entrante previo”, adelantaba la socialité, demostrando sus dotes culinarias.