MÉXICO, D.F., 12MARZO2015.- Un grupo de personas cuidan perros en el parque España de la colonia Condesa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó un llamado a la Alcaldía Cuauhtémoc para que informe con urgencia las acciones de investigación, prevención y atención desplegadas tras el envenenamiento de perros en el Parque España, en la colonia Condesa, donde al menos cuatro animales murieron y otros requirieron atención veterinaria.

El exhorto exige a la demarcación brindar acompañamiento a las familias afectadas y garantizar condiciones de seguridad en los espacios públicos. El acuerdo también plantea medidas para prevenir nuevos casos de maltrato contra animales no humanos en parques de la alcaldía.

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La propuesta, presentada por la diputada de Morena Leonor Gómez Otegui, solicita un informe pormenorizado sobre el mantenimiento de los parques, el censo de luminarias y las bitácoras de limpia correspondientes al periodo de octubre de 2024 a octubre de 2026.

La Alcaldía Cuauhtémoc deberá entregar reportes de limpieza y mantenimiento

El Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno Legislativo pide a la Alcaldía Cuauhtémoc detallar las labores realizadas en los parques de la demarcación durante los últimos dos años. El objetivo es identificar las condiciones de mantenimiento y vigilancia que permitan evitar riesgos para animales y personas.

Alessandra Rojo de la Vega, acudió al Parque España, donde se envenenaron perros (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc/FB)

La diputada Gómez Otegui sostuvo que el caso del Parque España obliga a revisar la actuación cotidiana de la alcaldía en los espacios verdes. Señaló que la prevención no puede limitarse a operativos posteriores a una emergencia.

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“No basta con limpiar después de la tragedia; no basta con reaccionar cuando ya hubo muertes”, expresó la legisladora durante la discusión de la propuesta en el Congreso capitalino.

La morenista planteó que la alcaldía debe asumir una responsabilidad permanente en el cuidado de los parques, con acciones de limpia, iluminación, vigilancia y atención a reportes vecinales.

Gómez Otegui mencionó residuos acumulados cerca de áreas recreativas en el Parque El Salado, juegos infantiles sin mantenimiento en el Parque Lázaro Cárdenas y escombros de obras de rehabilitación en el Parque San Salvador El Verde.

La legisladora afirmó que esos ejemplos muestran problemas que deben ser atendidos antes de que deriven en un riesgo para quienes acuden diariamente a los parques con sus familias y animales de compañía.

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El caso en Parque España deja cuatro perros muertos

El 27 de octubre, vecinos de la Condesa emitieron una alerta por varios perros que presentaron síntomas de intoxicación después de ser paseados en el Parque España y calles cercanas.

Los primeros reportes derivaron en la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos. Las autoridades realizaron recorridos, recabaron testimonios de propietarios y revisaron las zonas donde se reportaron los casos.

Un nuevo incidente de una persona que dejó en una jardinera una pastilla azul envuelta en salami con presunto veneno para perros se registró en la Colonia Condesa Foto: SSC CDMX

Durante las diligencias fueron localizados alimentos que contenían pastillas de color azul. Los peritajes ubicaron 14 cebos en total: cuatro dentro del Parque España y 10 en calles aledañas de la colonia Condesa.

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Las autoridades identificaron metomilo en cápsulas encontradas dentro de algunos de los cebos. La sustancia se utiliza como insecticida y acaricida, pero representa un riesgo mortal para animales si es ingerida.

El saldo de los ataques fue de cuatro perros muertos y al menos dos más bajo atención médica. Kiara y Siberia permanecieron en observación veterinaria después de presentar síntomas de intoxicación.

La investigación lleva a la detención de un hombre de 58 años

Días después de los reportes, elementos de la SSC detuvieron a un hombre de 58 años en inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, luego del seguimiento de cámaras de videovigilancia y recorridos en la zona.

El detenido coincidía con las características de la persona que habría abandonado alimentos contaminados en áreas verdes y calles cercanas al Parque España. Durante una revisión preventiva, habría insultado y agredido a los policías, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Una de las líneas de investigación considera que el hombre habría dejado los cebos tras una agresión que uno de sus hijos sufrió presuntamente por parte de un perro. Su situación jurídica queda en manos de la autoridad ministerial.

La diputada Gómez Otegui reconoció la intervención del Gobierno de la Ciudad de México y de la FGJCDMX para investigar los hechos. Aun así, insistió en que la Alcaldía Cuauhtémoc debe reforzar las tareas preventivas bajo su responsabilidad.

“Cuando alguien coloca veneno en un parque no nada más ataca a los animales, sino también la confianza de toda la comunidad”, sostuvo la diputada de Morena.

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Morena y PAN fijan posturas sobre la responsabilidad de la alcaldía

El debate sobre el Punto de Acuerdo inició el 12 de noviembre, cuando Gómez Otegui presentó la propuesta desde tribuna. En esa sesión participaron las diputadas Elizabeth Mateos Hernández, de Morena, y Frida Jimena Guillén Ortiz, del PAN.

La discusión quedó pendiente debido a que la sesión ordinaria fue suspendida por falta de quórum. Este miércoles, el asunto volvió al Pleno, donde intervinieron la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, y la diputada panista Daniela Álvarez Camacho.

Las legisladoras de Morena insistieron en que la Alcaldía Cuauhtémoc debe cumplir con las labores de mantenimiento y limpieza de parques y espacios públicos para reducir riesgos y evitar nuevas muertes de animales.

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Por su parte, las diputadas del PAN señalaron que la detención del presunto responsable fue resultado de una coordinación entre la alcaldía y las autoridades de seguridad. El acuerdo aprobado mantiene el llamado para que la demarcación entregue los informes solicitados al Congreso de la Ciudad de México.