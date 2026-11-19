La captura de Vicente “N”, quien gobernó Tetipac entre 2018 y 2021, ocurrió en un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades de Guerrero. El exalcalde es investigado por presunta extorsión agravada. (Crédito: @GabSeguridadMX)

Guardar

Vicente “N”, expresidente municipal de Tetipac, Guerrero, fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera. El Gabinete de Seguridad también lo relaciona con La Familia Michoacana y con el control de la comercialización de productos en esa demarcación.

La captura fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El Gabinete indicó que la acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

PUBLICIDAD

El caso tiene como antecedente la presencia de La Familia Michoacana en la zona Norte de Guerrero, donde reportes periodísticos y autoridades han identificado a integrantes de una estructura criminal que ha operado en Taxco, Tetipac y Pilcaya.

Entre los nombres que aparecen en esos registros están José Ranulfo Zagal Maldonado, alias “El Rani” o “R-1”, y su hijo, Roberto Carlos “N”, conocido como “El Pelón”. Los antecedentes periodísticos también mencionaron un supuesto parentesco entre el exalcalde y El Rani.

Vicente “N” gobernó Tetipac entre 2018 y 2021

Vicente “N” llegó a la presidencia municipal de Tetipac después de competir en las elecciones del 1 de julio de 2018 por la coalición Por Guerrero al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. En esos comicios obtuvo 2 mil 303 votos, frente a los 2 mil 141 que recibió el candidato del PRI.

PUBLICIDAD

Su administración estuvo al frente del Ayuntamiento durante el periodo 2018-2021. En las elecciones de 2021 buscó la reelección como candidato del PAN, pero perdió frente a la alianza PRI-PRD, que obtuvo 3 mil 293 sufragios. El PAN consiguió 2 mil 743 votos.

Al momento de su detención, en noviembre de 2026, llevaba alrededor de cinco años fuera del gobierno municipal.

El Rani y El Pelón, señalados como mandos de La Familia Michoacana

Uno de los antecedentes más relevantes sobre la presencia de La Familia Michoacana en Tetipac apareció en una publicación del diario El Sur del 29 de octubre de 2019. El periódico reportó que vecinos de la cabecera municipal denunciaron al número de emergencias 911 la presencia de al menos 16 hombres armados que se desplazaban en vehículos cerca del mercado.

PUBLICIDAD

Los habitantes identificaron entre ellos a Carlos Zagal, alias “El Pelón”, a quien el diario describió como hijo de José Ranulfo Zagal Maldonado, “El Rani” o “R-1”. De acuerdo con los reportes policiales citados por el periódico, El Pelón encabezaba un grupo de hombres armados al servicio de La Familia Michoacana.

La publicación también señaló que las autoridades estatales atribuían a ese grupo responsabilidad en distintos ataques violentos de la región, entre ellos el asesinato de dos sacerdotes ocurrido en febrero de 2018 y la agresión contra policías estatales y personal de la Cruz Roja en San Juan Tenería, Taxco, en noviembre de ese año.

PUBLICIDAD

La relación entre padre e hijo fue mencionada posteriormente por autoridades federales. Durante la conferencia presidencial del 24 de noviembre de 2022, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, identificó a El Rani como integrante de La Familia Michoacana y señaló que su hijo, Roberto Carlos “N”, alias “El Pelón”, se encontraba prófugo y era investigado por su presunta participación en homicidios.

Durante 'La Mañanera' del 24 de noviembre de 2022, Ricardo Mejía Berdeja —entonces subsecretario de Seguridad— identificó a El Rani como mando de La Familia Michoacana y señaló que su hijo, El Pelón, permanecía prófugo por su presunta participación en homicidios y ataques contra policías. (Crédito: Presidencia)

En junio de 2020, una emboscada contra policías estatales en la comunidad de El Gavilán, municipio de Taxco, dejó seis agentes muertos y cinco heridos. El Sur atribuyó el ataque al grupo criminal que encabezaba Roberto Carlos, identificado también como “El Pelón”, y lo describió como hijo de El Rani.

PUBLICIDAD

El Rani fue detenido en noviembre de 2020 y, en enero de 2025, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo una sentencia de 70 años de prisión en su contra por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. La resolución judicial corresponde a los delitos por los que fue procesado y sentenciado, no debe confundirse con los señalamientos que existen contra otras personas de su entorno.

Los reportes sobre el parentesco con Vicente “N”

Las referencias periodísticas sobre una posible relación familiar entre el exalcalde de Tetipac y El Rani aparecieron desde 2019. En ese año, El Sur informó que algunas narcomantas colocadas en Taxco señalaban un supuesto parentesco entre el jefe criminal y el entonces presidente municipal.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2020, una publicación de Diario Alternativo retomó esos señalamientos y presentó a Vicente “N” como tío de El Rani. El reportaje también mencionó acusaciones sobre un supuesto refugio para el jefe criminal en la cabecera municipal de Tetipac, atribuidas a fuentes consultadas por el medio.

En abril de 2024, El Sur publicó otra versión: con base en fuentes policiales, señaló que el exalcalde presuntamente era primo de José Ranulfo Zagal Maldonado. En el mismo trabajo mencionó a Venancio Díaz Arroyo, exdirector de la Policía Municipal de Pilcaya durante la administración de Vicente “N”, quien también había sido señalado por presuntos vínculos con un grupo delictivo.

PUBLICIDAD

Las publicaciones, por tanto, no coinciden en el parentesco: una lo describió como tío y otra como primo.

La disputa por la distribución de mercancías en Guerrero

La acusación por extorsión contra el exalcalde se conoce en una región donde la distribución de productos comerciales ha sido relacionada con las actividades de La Familia Michoacana.

El 18 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre un cateo en un inmueble del barrio Pedro Martín, en Taxco, que presuntamente era utilizado por integrantes de esa organización para almacenar y acaparar mercancías. Durante la diligencia fueron asegurados refrescos, bebidas energéticas, cervezas y vehículos de carga.

PUBLICIDAD

La intervención permitió documentar la existencia de un inmueble con productos comerciales y unidades de transporte, aunque la Fiscalía no identificó a Vicente “N” como propietario o participante en esas actividades.

En noviembre, la distribución de Coca-Cola en Taxco volvió a quedar bajo atención pública. El 13 de noviembre, Quadratín Guerrero reportó que camiones repartidores circulaban escoltados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal ante presuntas amenazas contra trabajadores.

El medio también recuperó el incendio de un camión repartidor ocurrido el 30 de octubre en la carretera federal, cerca de Martelas. La versión de que hombres armados habían interceptado la unidad fue presentada como extraoficial.

El 14 de noviembre se reportó la detención en Taxco de cinco presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Entre ellos se encontraba un hombre identificado como “El Kamala”, a quien las autoridades señalaban como operador financiero y encargado de la venta y distribución de refrescos y otros productos para la organización en Taxco y municipios vecinos, entre ellos Tetipac y Pilcaya.

Estos episodios muestran que las investigaciones sobre el grupo criminal en la región también abarcan el control de mercancías y las redes de distribución. Sin embargo, no acreditan que el exalcalde haya participado en el cateo, en las amenazas contra repartidores o en las actividades atribuidas a los detenidos.

El exalcalde participó en protestas por la entrega de fertilizante

Durante su administración, Vicente “N” también participó en movilizaciones de campesinos que exigían la entrega de fertilizante. En junio de 2019, reportes periodísticos documentaron un bloqueo intermitente de la carretera hacia Taxco como parte de las protestas por la distribución del insumo agrícola.

Ese episodio corresponde a una demanda de productores durante su gestión como alcalde. No constituye un antecedente delictivo ni permite establecer una relación con los señalamientos que ahora enfrenta.

La investigación contra Vicente “N” deberá establecer qué trabajadores fueron víctimas de la presunta extorsión, cómo operaba el mecanismo denunciado y qué elementos llevaron a las autoridades a relacionarlo con el control de la comercialización de productos en Tetipac. Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos en su contra deben mantenerse como parte de una investigación y no como responsabilidad demostrada.