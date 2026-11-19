La dependencia estatal confirma que escuelas públicas y privadas de todos los niveles descansan por el aniversario de la Revolución Mexicana. | Crédito: Cuartoscuro.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla suspende las actividades escolares presenciales este viernes 20 de noviembre en todas las escuelas públicas y privadas del municipio de Puebla, desde nivel inicial hasta superior. La medida, informada mediante un comunicado difundido en redes sociales y la medida responde a la conmemoración del 116.º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El documento precisa que la suspensión aplica únicamente en el municipio de Puebla capital, por lo que el resto de los municipios del estado deberá confirmar con sus autoridades locales si continúan con actividades normales.

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El desfile cívico-militar arranca a las 9:00 horas

La dependencia estatal invita a la comunidad escolar a presenciar el desfile cívico-militar que iniciará a las 9:00 horas sobre el boulevard Héroes 5 de Mayo y calle 43 oriente, en la capital poblana. El recorrido forma parte de los actos oficiales por la efeméride.

La SEP estatal enmarca la decisión en los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana, que establece que los hechos históricos deben funcionar como herramienta de reflexión crítica para fortalecer la identidad comunitaria y la conciencia histórica de los estudiantes.

El desfile cívico-militar arranca a las 9:00 horas sobre el boulevard Héroes 5 de Mayo. | FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Según el comunicado, este enfoque busca también fomentar valores mediante el análisis de acontecimientos que promuevan el pensamiento crítico, la interculturalidad, la justicia social y la cultura de paz entre alumnos de todos los niveles educativos.

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Una efeméride que también se celebra en la mesa mexicana

Más allá del descanso escolar, el 20 de noviembre es una de las fechas cívicas con mayor arraigo en México, y buena parte de su celebración ocurre fuera de las aulas, en la cocina. Tamales, pozole, mole y antojitos como tlacoyos, gorditas, quesadillas, sopes y huaraches dominan las mesas familiares durante la fecha.

El maíz, insumo base de muchos de estos platillos, registró una producción nacional de 27,549,918 toneladas, de acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El cultivo mantiene un peso económico determinante en estados productores como Sinaloa, donde el valor de las cosechas creció 5.8% pese a una caída de 15% en el precio promedio del grano.

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Un plato de pozole servido con sus guarniciones y un blíster de antiácidos encabeza una mesa festiva mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la lista de platillos revolucionarios se suma la cajeta, dulce elaborado a partir de leche de cabra que acompañó a los combatientes por su capacidad de conservación y aporte energético. México produjo más de 169 millones de litros de leche caprina en 2023, con Coahuila y Guanajuato como principales entidades productoras, insumo clave para mantener viva esta tradición gastronómica ligada a la memoria revolucionaria.