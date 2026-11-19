Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, fue detenido en Ometepec, Guerrero, señalado como presunto integrante de Los Rusos y probable responsable del homicidio de Remigio “N”, líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la comunidad de Zacualpan. (Crédito: Defensa)

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Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, fue detenido en Guerrero por su probable responsabilidad en el homicidio de Remigio “N”, líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec.

El detenido es señalado como presunto integrante de Los Rusos, grupo delictivo al que las autoridades también lo vinculan como generador de violencia en la región de la Costa Chica.

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La captura ocurrió el 18 de noviembre en Ometepec, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Heriberto “N” fue localizado en la calle Francisco Espinoza, frente a la iglesia de la localidad. La consulta permitió corroborar que se trata de la misma persona identificada en antecedentes periodísticos como “Beto Zacualpan”.

Durante la detención, las autoridades aseguraron armamento, municiones y droga. Tanto Heriberto “N” como los objetos decomisados fueron puestos a disposición de un juez de Control en Guerrero, según informó la Defensa en un comunicado.

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Lo investigan por el asesinato de un líder amuzgo

La orden de aprehensión contra “Beto Zacualpan” corresponde al homicidio calificado de Remigio “N”, de 48 años, quien fue asesinado el primer día de 2023 en la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Ometepec.

La víctima era identificada como líder amuzgo, un pueblo indígena asentado en Guerrero y Oaxaca, particularmente en la región de la Costa Chica, donde Ometepec es uno de sus principales municipios.

Las autoridades señalaron que Heriberto “N” deberá enfrentar el proceso bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto al debido proceso.

Compañeros de Remigio ya habían señalado a “Beto Zacualpan” tras el crimen

Semanas antes de ser asesinado, Remigio “N” había denunciado amenazas de muerte, en medio de conflictos comunitarios en Zacualpan relacionados con su participación en la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga y el impulso del Plan de Justicia y Desarrollo para ese pueblo indígena.

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El féretro de Remigio “N” es acompañado por habitantes y miembros de la comunidad amuzga tras su asesinato en Zacualpan, Guerrero, el 1 de enero de 2023; el líder indígena había denunciado amenazas de muerte semanas antes del crimen. (Crédito: El Sur)

El nombre de “Beto Zacualpan” apareció en la cobertura del asesinato de Remigio días después del ataque. Integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga señalaron públicamente a Heriberto “N” y denunciaron presuntas amenazas, intimidaciones y control sobre habitantes de la comunidad.

En testimonios publicados por el medio El Sur en enero de 2023, compañeros de Remigio relacionaron el homicidio con conflictos comunitarios y acusaron a un grupo caciquil de Zacualpan de ejercer presión sobre representantes locales. Entre sus señalamientos mencionaron a “Beto Zacualpan”, a quien describieron como una persona con influencia en las decisiones de la localidad y presuntos vínculos con hombres armados.

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Los denunciantes también relacionaron las amenazas contra Remigio con su participación en la elaboración del Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga, así como con su intención de participar en asuntos de representación comunitaria.

En esa cobertura se recogieron versiones sobre la presencia de un presunto agresor que habría rondado la vivienda de Remigio antes del asesinato. Las acusaciones formaron parte de los testimonios difundidos en ese momento y no deben confundirse con las pruebas que la Fiscalía presentó para obtener la orden de aprehensión ejecutada este 18 de noviembre.

La detención de Heriberto “N” por el homicidio representa un avance en la investigación ministerial de un crimen que, desde los primeros días, estuvo acompañado de denuncias públicas sobre amenazas y disputas dentro de Zacualpan.

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Remigio participaba en el Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga

Remigio “N” formaba parte de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, organización que buscaba impulsar un Plan de Justicia y Desarrollo para comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca, con demandas relacionadas con derechos colectivos, reconocimiento, atención institucional y desarrollo de sus pueblos.

El proyecto involucraba comunidades amuzgas de municipios como Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, en Guerrero, así como San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, en Oaxaca.

El Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga fue entregado al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una gira en Guerrero, en octubre de 2022, unos meses previos al asesinato de Remigio “N”. (Crédito: Presidencia)

El Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga fue entregado al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una gira en Guerrero, en octubre de 2022, unos meses previos al asesinato de Remigio “N”.

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Tras el asesinato de Remigio, las reuniones relacionadas con el plan fueron interrumpidas. Semanas después, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) retomó las conversaciones con autoridades comunitarias y municipales para dar continuidad a los trabajos.

El homicidio del dirigente ocurrió en medio de ese proceso organizativo, por lo que integrantes de la Coordinadora lo relacionaron con las tensiones que enfrentaban en Zacualpan mientras buscaban avanzar en sus demandas ante las autoridades.

Los Rusos extendieron su presencia de Acapulco a Costa Chica

El detenido es señalado como presunto integrante de Los Rusos. Esa organización surgió en Acapulco alrededor de 2015 y 2016, a partir de una ruptura del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Desde entonces, su actividad ha sido reportada en municipios de Guerrero, incluida la región de Costa Chica, donde se les atribuyen operaciones relacionadas con narcotráfico, extorsión, cobro de piso y homicidios.

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Reportes sobre la estructura criminal han ubicado a Los Rusos en Acapulco y localidades como Ometepec, Cuajinicuilapa, Marquelia, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y San Marcos, aunque la presencia de una organización en esos municipios no significa que mantenga un control exclusivo o permanente sobre ellos.

La región también ha sido escenario de disputas entre grupos criminales por el control de economías ilícitas y territorios. Entre las organizaciones mencionadas en reportes sobre Guerrero se encuentran Los Ardillos, Los Tlacos y células regionales como Los Añorve y Los Carrillo, con zonas de operación que se superponen o cambian de acuerdo con las alianzas y confrontaciones.

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La actividad de Los Rusos también ha sido documentada en municipios de la Costa de Oaxaca, en la franja limítrofe con Guerrero. En agosto de 2026, autoridades de Oaxaca informaron de operativos contra presuntos integrantes de esta organización en San Juan Cacahuatepec, luego de agresiones contra personal institucional.

La Fiscalía de Oaxaca relacionó a la estructura con actividades delictivas como homicidios, secuestros, narcomenudeo y tráfico de drogas, además de señalar que tenía presencia en municipios de Guerrero y había extendido sus operaciones hacia territorio oaxaqueño.

La detención de “Beto Zacualpan” ocurre así en una región donde las autoridades han identificado la presencia de distintas organizaciones criminales y donde comunidades indígenas han denunciado amenazas y violencia.

En el caso de Remigio, los señalamientos publicados después del asesinato y la captura de Heriberto “N” casi cuatro años más tarde colocan nuevamente el crimen en el centro de las investigaciones sobre violencia y control comunitario en Costa Chica.