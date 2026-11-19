Capturan en Bogotá a un hombre acusado de prenderle fuego a su pareja (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Un hombre de 41 años fue capturado por tentativa de feminicidio en Bogotá tras rociar con una sustancia inflamable y prender fuego a su pareja sentimental, una mujer de 48 años, dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Kennedy donde la había encerrado previamente.

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45% de su cuerpo. La gravedad de las lesiones la mantuvo seis días inconsciente y requirió atención médica especializada en varios centros hospitalarios de la ciudad. El agresor también presenta quemaduras, aunque en una proporción notablemente menor: alrededor del 6% de su cuerpo, al parecer producidas durante el propio ataque.

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La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional estableció los hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2026. Según la investigación, el hombre habría acondicionado una habitación dentro del local comercial antes de agredir a la mujer, lo que sugiere premeditación en el ataque.

La orden de captura se hizo efectiva en el área de urgencias de un hospital de la localidad de Usaquén, donde el detenido recibía atención médica por sus propias lesiones.

Capturan en Bogotá a un hombre acusado de prenderle fuego a su pareja (Policía Metropolitana de Bogotá)

Durante la investigación afloraron testimonios que señalan un patrón previo de violencia: presuntos antecedentes de agresiones físicas, amenazas y comportamientos violentos ejercidos contra la víctima a lo largo de la relación sentimental.

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El historial judicial del capturado incluye anotaciones por lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, hurto y deserción.

Un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con secuestro simple. Esta última figura jurídica —aplicable cuando una persona es privada ilegalmente de su libertad sin exigencia de rescate— se suma al cargo principal al haberse comprobado que la mujer fue encerrada antes de ser atacada.

El juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo que va de 2026 se han producido 18 capturas por el delito de feminicidio en la ciudad.

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Hombre habría asesinado a su pareja lanzándola desde un cuarto piso en Bogotá

En medio de operativos cayó presunto feminicida en el sur de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un joven de 24 años fue detenido en Kennedy, en el sur de Bogotá, por una orden judicial relacionada con una investigación por presunto feminicidio. El caso corresponde a la muerte de una mujer de 35 años ocurrida el 10 de mayo de 2026 en el barrio María Paz.

La captura se produjo durante un procedimiento de verificación de antecedentes. Los policías consultaron la identificación del hombre en un dispositivo móvil y detectaron que tenía un requerimiento vigente de las autoridades judiciales.

La investigación se originó tras la caída de la víctima desde un cuarto piso de una vivienda. La mujer fue encontrada con heridas graves en la vía pública y trasladada a la Clínica de Occidente, donde murió mientras era sometida a una intervención quirúrgica.

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De acuerdo con versiones entregadas por habitantes del sector, antes de la caída habría ocurrido una discusión entre la mujer y su pareja. La Seccional de Investigación Judicial (Sijín) asumió el caso para establecer las circunstancias de los hechos y definir la posible responsabilidad del detenido.

Luego del procedimiento, el hombre fue llevado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para confirmar la orden judicial. Más tarde quedó a disposición de la Justicia y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso. Las autoridades no divulgaron las identidades de la víctima ni del capturado.

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El teniente coronel Juan Montilla de la Policía Nacional entrega una declaración oficial sobre la captura de un hombre señalado de feminicidio - crédito Mebog

Los dos casos investigados en Kennedy exponen la persistencia de agresiones contra mujeres en entornos de pareja y la necesidad de una respuesta institucional que actúe antes de que la violencia escale. Mientras la Justicia avanza en la definición de responsabilidades penales, las investigaciones deberán esclarecer los hechos y establecer si existieron señales previas que permitieran prevenir los ataques.