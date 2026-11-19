Los sindicatos señalaron que sus afiliados no participarán de los paros ni de las movilizaciones y objetaron que las convocatorias se presenten como una posición de todo el movimiento laboral colombiano (Luisa González/REUTERS)

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La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) y la Federación de Trabajadores del Sector Minero, Petroquímico, Energético y Portuario de Colombia (Fetrappem) rechazaron las movilizaciones y los paros convocados para este 19 de noviembre de 2026.

Ambas organizaciones afirmaron que sus afiliados no participarán ni respaldarán esas iniciativas.

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“¡Es Falso que todos los sindicatos marchan hoy 19 de noviembre! Desde el Nuevo Sindicalismo (UTIPEC y FETRAPPEM) desmentimos la narrativa de que los trabajadores apoyamos causas comunistas o paros", indicó Utipec.

Utipec afirmó que sus afiliados no participarán ni respaldarán las movilizaciones del 19 de noviembre de 2026 (@UTIPEC_/X)

En un comunicado, los sindicatos cuestionaron que las convocatorias se presenten como una expresión general del movimiento sindical colombiano. Según indicaron, existen trabajadores y organizaciones que no se sienten representados por las jornadas anunciadas.

Utipec y Fetrappem sostuvieron que no corresponde atribuir un respaldo unificado de los sindicatos a las protestas. Las entidades plantearon que el sindicalismo del país reúne posiciones diversas frente a las movilizaciones y los paros.

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