Rosa Icela Rodríguez dijo que Sheinbaum informará sobre su participación en la APEC próximamente. | Presidencia

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), afirmó que la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que este año se realizó en Shenzhen, China, fue con mucha serenidad, sin confrontación ni subordinación.

“Seguramente que ella dará el balance, a mí no tiene por qué darlo. Más bien hemos estado con la información que da el pueblo de México. Y aquí es importante señalar lo que nuestro país ha visto de esta visita, más bien, cómo ha sido debidamente preparado el viaje, cómo ella, pues es una mujer preparada que afronta este tipo de reuniones con mucha serenidad, con mucha seguridad, sobre todo porque por el trabajo que se ha hecho atrás aquí en México, pero sobre todo por el respaldo popular que ella tiene.

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“Yo quiero subrayar esa parte, ahora lo veíamos en el video, de que es una obra y pues la población mexicana está viendo los resultados. Entonces, pues sobre los resultados, sobre los hechos, por más que digan que cualquier discurso en contra, pues ahí están los resultados del trabajo que ella va haciendo”, dijo en Palacio Nacional.

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