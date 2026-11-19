Un análisis de la pelea del influenciador cuestionó la equidad del enfrentamiento con la barranquillera. (@sooycherry/TikTok)

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La Divaza aseguró en el pódcast de Martín Cirio que la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 5 fue injusta y que, según las redes sociales, fue ella quien la ganó a pesar del veredicto oficial.

De otro lado, el creador de contenido se refirió extensamente a su participación en la quinta edición de Stream Fighters, celebrada en Bogotá, donde enfrentó a la bailarina barranquillera. La pelea terminó con la victoria oficial de Valdiri por técnica, pero La Divaza la cuestionó: “Yo no vi esa técnica, pero bueno, sí”, dijo irónicamente durante la entrevista.

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La conversación arrancó porque fue el venezolano quien reclamó que el tema no estaba siendo abordado. “Es como lo de la Valdiri, como la que yo acabo de pelear, que ese es el tema en tendencia y tú no me preguntas”, le señaló a Cirio al comienzo del segmento.

En vista del reclamo, el streamer argentino admitió que no había visto el enfrentamiento, por lo que ambos terminaron revisando la pelea en vivo durante la grabación.

Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram

Valdiri se quitó el casco en el último momento y La Divaza reconoció que quedó en shock

Uno de los puntos más comentados del combate fue la decisión de Valdiri de retirarse el casco justo antes de comenzar. Según La Divaza, la colombiana argumentó que “ninguna mujer en Colombia quería pelear con ella” y que, por eso, había aceptado enfrentarse a un hombre.

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Con ese argumento, Valdiri llegó al evento y, en el último momento, se quitó la protección. “Ella dijo: ‘Yo soy tan arrecha que yo voy a pelear con un hombre, que yo me voy a quitar el casco’. Y ella se lo quitó. Y peleamos así”, recordó La Divaza.

La decisión la dejó descolocada. “Yo quedé en shock por lo del casco y yo no había entendido”, admitió. En ese contexto, dijo que, mirando en retrospectiva, contempló quitarse el suyo también: “Yo en ese momento yo digo: ‘Me hubiese quitado el casco yo también para ver si es verdad’. Pero no, no, como que no lo pensé, como que en ese momento una no sabe cómo reaccionar”.

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La Divaza dice que le dio más golpes, pero que sus entrenadores no pudieron volar a Bogotá

Valdiri planteó usar guantes de 16 onzas, mientras La Divaza utilizaría unos de 12 - crédito @andreavaldirisos / Instagram

Más allá de la discusión por el casco, La Divaza apuntó a otro factor que, según ella, condicionó su rendimiento: sus entrenadores no pudieron volar a Bogotá. “Me fui un poquito fría, no estaba como tan caliente de entrenamiento”, explicó. Aun así, insistió en que el conteo de golpes le favorecía: “Yo le doy más golpes”, dijo, y añadió que si bien no tumbó a su rival, sí la conectó en varias ocasiones.

Cirio coincidió en que ninguna de las dos cayó al piso y que el margen fue estrecho. “Supuestamente es por la técnica que ganó”, resumió, a lo que La Divaza respondió: “Yo no vi esa técnica, pero bueno, sí”.

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“Si yo hubiese querido, yo hubiese ganado”, cerró La Divaza sobre su preparación de una hora diaria

La Divaza también reveló que su régimen de entrenamiento previo al combate se limitó a una hora diaria, equiparándolo a ir al gimnasio. La respuesta de Cirio fue directa: “Así te fue. Como el culo. Y si por algo perdiste”. Ante eso, La Divaza no dio el brazo a torcer: “Una hora diaria— si yo hubiese querido, yo hubiese ganado”.

La transmisión de Stream Fighters 5 será gratuita por el canal de Westcol en Kick (Westcol /YouTube)

Respecto al veredicto de las redes sociales, La Divaza fue categórica: “En redes la gente dice que ganó la Divaza”. Y sobre el cruce entre hombre y mujer, señaló que el reglamento lo permitió precisamente porque fue Valdiri quien lo pidió.

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“La gente dijo: ‘Bueno, si es tan arrecha, sí, vamos a dejarla, porque al final ella quiere’”, recordó. Con todo, reconoció el gesto de su rival: “Aceptar pelear con un hombre y encima venir a quitarse el casco. Es ganadora, o sea, no todas. Yo no lo haría”.