Video registró el ataque contra Iván Camilo Martínez, mánager de Jhon Onofre (@Sneydertv/X)

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El folclor llanero expresó su pesar tras el asesinato de Iván Camilo Martínez, mánager del cantante Jhon Onofre, quien fue atacado con arma de fuego la noche del miércoles 18 de noviembre de 2026 en Villavicencio, Meta. El hombre, de 38 años, se encontraba en un establecimiento deportivo cuando un agresor le disparó.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, el homicidio ocurrió hacia las 11:05 p . m. en un local comercial y deportivo situado en el kilómetro cuatro de la carretera que conecta a Villavicencio con el municipio de Acacías.

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La información oficial señala que el atacante llegó caminando al sitio, que estaba abierto al público, y se dirigió hacia Martínez. Después accionó el arma contra la víctima y escapó en una motocicleta que lo aguardaba sobre la vía nacional.

La institución no divulgó detalles sobre la identidad del responsable ni indicó si hubo más personas involucradas en la acción. Tampoco precisó cuántos disparos recibió el representante artístico.

No obstante, en redes sociales circula una grabación de seguridad que registraría el momento del crimen. En las imágenes se observa a un hombre que ingresa al establecimiento y dispara en cuatro ocasiones antes de salir del lugar.

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Atacante entró a establecimiento deportivo y asesinó al mánager de Jhon Onofre (jhononofre/Instagram)

La Sijin asumió la inspección y la recolección de pruebas

Tras el ataque, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) acudieron al establecimiento para realizar la inspección técnica, recoger elementos de prueba y obtener información de personas que pudieran aportar datos sobre la ruta de huida.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias que rodearon el asesinato de Iván Camilo Martínez, así como identificar al autor material y a quienes pudieron participar en la planificación del hecho.

Por ahora, la Policía no ha informado cuáles serían los móviles del homicidio. La indagación sigue en curso y las conclusiones dependerán de los resultados de las labores judiciales.

La Policía pidió a la ciudadanía que entregue información que contribuya con el esclarecimiento del caso. Las personas que tengan datos pueden comunicarse con la línea de investigación criminal 3213941479. Según la institución, habrá reserva para quienes colaboren con las autoridades.

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Mánager de Jhon Onofre fue asesinado después de jugar fútbol con amigos (camilomartinez_manager/Instagram)

Un video mostró a Martínez en una cancha horas antes del crimen

Antes de que se conociera su muerte, Martínez publicó un video desde una cancha sintética de fútbol. En la grabación aparece sudado, acompañado por dos personas, y se refiere al partido que acababa de disputar.

“Hoy jugué con el equipo de Nucita, vea”, expresó en el registro, que luego fue compartido por usuarios de redes sociales tras conocerse el homicidio.

La secuencia adquirió relevancia por tratarse de una de las últimas apariciones públicas del mánager antes de ser asesinado.

“Por siempre gracias, Camilito”, el mensaje de Jhon Onofre tras el crimen de su mánager - (jhononofre/Instagram)

Jhon Onofre despidió a su mánager con un comunicado: “Por siempre gracias Camilito”

El cantante Jhon Onofre y su equipo publicaron un mensaje en el que confirmaron el fallecimiento de Martínez y expresaron condolencias a sus familiares. La agrupación lo describió como un amigo, compañero y líder dentro de su círculo de trabajo.

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“Con profundo dolor, Jhon Onofre y su equipo lamenta el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y líder, Camilo Martínez”, indicaron en el comunicado difundido a través de las redes sociales del intérprete llanero.

El pronunciamiento también destacó aspectos de su vida familiar y su relación con quienes compartían labores con él. “Camilo fue un hombre bondadoso, creativo y amable. Un hijo, papá, esposo, amigo y líder que siempre veló por el bienestar de los demás”, señalaron.

Mánager de Jhon Onofre fue asesinado después de jugar fútbol con amigos (jhononofre/Instagram)

El equipo artístico rechazó la violencia y solicitó prudencia mientras avanzan las pesquisas. “Pedimos prudencia y respeto mientras se desarrolla la investigación correspondiente”, afirmaron.

En otra publicación, Jhon Onofre compartió una imagen en blanco y negro de Martínez junto a una vela con un lazo de luto. El artista escribió: “Por siempre gracias, Camilito, descansa en paz querido amigo”.

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La investigación permanece abierta mientras la Policía recopila testimonios, revisa registros audiovisuales y adelanta otras diligencias para determinar quién ordenó y ejecutó el crimen.