Lizeth Alejandra Castaño volvió a su familia después de 23 días cautiva (redes sociales)

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Lizeth Alejandra Castaño Montes fue liberada luego de permanecer 23 días en poder de sus captores. La joven, de 19 años, recibe atención médica en el municipio de Buga, Valle del Cauca.

Castaño Montes había sido secuestrada el martes 27 de octubre en una panadería del barrio La Primavera, en el casco urbano de Guacarí. Una cámara de seguridad registró el momento en el que varios hombres armados ingresaron al local y se la llevaron en una camioneta negra.

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La alcaldesa de Guadalajara de Buga, Karol Martínez, confirmo la noticias por medio de su cuenta en X: “Fue liberada la joven bugueña Alejandra Castaño, quien recupera su libertad después de 23 días de secuestro. Damos gracias a Dios porque Alejandra ya se encuentra junto a su familia”.