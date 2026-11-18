La controversia por los comentarios hacia la identidad y el físico de La Cukis en La Mansión VIP 2 suma posturas encontradas entre participantes del reality y celebridades de internet. (Especial )

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La creadora de contenido Wendy Guevara asegura que la participante La Cukis es una mujer trans, postura que contradice la versión de la sonorense y atenuar las acusaciones contra Leticia Guajardo en La Mansión VIP 2.

La habitante de suma más de 6.3 millones seguidores en TikTok y sostiene desde el inicio de la competencia que nació mujer biológica, frente a los comentarios que otros participantes lanzan sobre su cuerpo y su voz.

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En una charla transmitida por internet, Guevara analizó los señalamientos que Guajardo, conocida como Doña Alegría y madre de Poncho de Nigris, emitió contra la influencer durante las emisiones de la producción a cargo de HotSpanish.

Guevara afirmó que la integrante de la casa oculta su identidad de origen: “Ella no le gusta decir que, pues, es trans. Ella dice que es mujer y se le respeta. Nada más que por eso están atacando a doña Leti”

La figura de internet indicó que el público arremete contra Guajardo por esa negativa, aunque pidió entender las diferencias de criterio dentro de la comunidad.

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Guevara descartó cualquier molestia cuando Guajardo o la gente en la calle la llaman por su nombre de nacimiento: “A mí eso no me importa”.

La conductora señaló que su compañera Paola Suárez tampoco se molesta por las palabras de Guajardo en La Mansión VIP 2. Guevara argumentó que las mujeres de su círculo asumen su imagen física sin pretender verse como mujeres biológicas.

Wendy Guevara pidió entender las diferencias de criterio dentro de la comunidad. (Infobae/Jenifer Nava)

Wendy Guevara rechazó la versión de la participante sonorense

La postura de Guevara desafía lo dicho por La Cukis en entrevistas y en las cámaras del reality show.

En el podcast Real Alucín, La Cukis explicó que su silueta actual responde a dos cirugías plásticas: una rinoplastia y una remodelación costal.

La sonorense utiliza el humor en sus transmisiones para frenar las dudas y reitera que las cirugías solo la hicieron “más mujer”, sin pasar por algún proceso en especial.

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La postura de Guevara desafía lo dicho por La Cukis en entrevistas y en las cámaras del reality show. (@soywendyguevaraoficial)

De las redes sociales al reality show la trayectoria viral de La Cukis

La participante nació en Agua Prieta, Sonora, y desarrolló su adolescencia entre Hermosillo y Nogales, donde comenzó a grabar videos de humor.

La Cukis mantiene su nombre de pila y fecha exacta de nacimiento en reserva como parte de una decisión sobre su imagen pública.

Su popularidad en internet creció a finales de 2025 al integrarse al programa digital La Pijamada Viral, conducido por el presentador Aldo de Nigris.

En esa emisión consolidó una audiencia juvenil gracias a sus transmisiones en vivo y el uso de expresiones y modismos del norte de México.

La Cukis mantiene su nombre de pila y fecha exacta de nacimiento en reserva como parte de una decisión sobre su imagen pública. (IG: la.cukissss)

Leticia Guajardo acumula reclamos por agresiones verbales en La Mansión VIP 2

Las declaraciones de Guevara llegan tras varios roces provocados por Guajardo entre los habitantes del reality show.

Antes de una prueba física, Guajardo lanzó frente a varios concursantes: “Cara de mujer, cuerpo de hombre”.

En otra conversación dentro de la casa, la madre de Poncho de Nigris le dijo a La Cukis que debe solicitar su visa estadounidense con nombre de varón.

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El lunes 16 de noviembre, Guajardo afirmó ante el cantante Jlexis que vio a La Cukis orinar de pie en el baño de la casa.

Jlexis frenó la plática de inmediato y le pidió a Guajardo respetar el género de su compañera.

Las declaraciones de Guevara llegan tras varios roces provocados por Guajardo entre los habitantes del reality show. (Captura de pantalla )

Familiares de La Cukis exigen respeto dentro del reality

La madre de La Cukis difundió un video en TikTok donde condenó las actitudes de Guajardo, la madre de la creadora señaló que tener 74 años no da autorización para meterse con el cuerpo o la intimidad de su hija.

La creadora digital Charlotte Lascuráin coincidió con la postura de Guevara al asegurar en una entrevista que la habitante sonorense es una mujer trans, aunque reprueba la conducta de Guajardo y califica sus comentarios de misóginos y fuera de lugar.

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Lascuráin sostuvo que la participante oculta su proceso de transición para generar controversia en internet, ya que divide las opiniones entre los seguidores del reality.

La madre de La Cukis difundió un video en TikTok donde condenó las actitudes de Guajardo. (IG: la.cukissss)

Kenia Os amplifica la denuncia por discriminación contra La Cukis en el reality show

La cantante sinaloense Kenia Os intervino en la polémica tras difundir en su cuenta oficial de Instagram el posicionamiento de la activista Neo Gastelum.

Gastelum publicó un video donde mostró sus identificaciones oficiales para detallar el marco legal mexicano sobre identidad de género y la protección jurídica de las personas trans.

La activista subrayó que exhibir o utilizar la identidad y la corporalidad de una persona como motivo de burla en transmisiones masivas constituye un acto de discriminación sancionado por la ley.

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La intérprete pop replicó el mensaje ante sus más de 16 millones de seguidores y reprobó los ataques verbales registrados dentro de la casa contra la joven sonorense.

La intérprete pop replicó el mensaje ante sus más de 16 millones de seguidores y reprobó los ataques verbales registrados dentro de la casa contra la joven sonorense.

El pronunciamiento de la cantante colocó el nombre de La Cukis en las principales tendencias digitales y abrió una discusión pública sobre los límites éticos en las transmisiones y realities shows.