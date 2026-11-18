El Ejército Nacional confirmó la captura de siete integrantes activos de la institución tras labores de Contrainteligencia Militar (Europa Press)

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Las denuncias recibidas por las autoridades dieron paso a una investigación que terminó con la captura de siete integrantes activos del Ejército Nacional. El operativo, coordinado entre la Contrainteligencia Militar y la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo en tres ciudades y dejó bajo custodia a un oficial y seis suboficiales, requeridos por presuntos hechos de corrupción.

La institución confirmó las detenciones este martes 17 de noviembre y explicó que se produjeron después de labores de Contrainteligencia. Los uniformados eran solicitados por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

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La Fiscalía General de la Nación requiere a los uniformados por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y documentos oficiales (John Paz/Colprensa)

Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. El Ejército no precisó cuáles serían las actuaciones atribuidas a cada uno de los capturados ni entregó detalles adicionales sobre el expediente. La información divulgada se concentró en confirmar las detenciones, explicar cómo se desarrolló el operativo y anunciar las medidas internas que se adoptaron.

Tras las capturas, la institución abrió procesos disciplinarios y administrativos contra los uniformados. Según explicó, esas actuaciones buscan garantizar el debido proceso y contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras la Fiscalía adelanta la investigación penal correspondiente.

Operativo coordinado en tres ciudades

En su pronunciamiento, el Comando del Ejército presentó las detenciones como resultado de labores de Contrainteligencia Militar desarrolladas junto con la Fiscalía. La institución sostuvo que el procedimiento respondió a las denuncias recibidas y a la coordinación entre entidades para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

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El comunicado señaló que, “como muestra de transparencia y legitimidad institucional, y en desarrollo operaciones de Contrainteligencia Militar, articuladas de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, se efectuó en las últimas horas la captura de un oficial y 6 suboficiales”.

La Fiscalía requería a los siete militares por dos conductas que deberán ser examinadas durante el proceso penal: peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. La referencia a esos delitos corresponde a los motivos de las órdenes de captura y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad.

Un oficial y seis suboficiales fueron detenidos en procedimientos realizados en Bogotá, Medellín y Bucaramanga (Ejército Nacional)

El Ejército tampoco informó sobre el monto de los recursos presuntamente comprometidos, los documentos que estarían bajo cuestionamiento o el periodo en el que habrían ocurrido las conductas investigadas. Los nombres de los uniformados no fueron divulgados en el comunicado.

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Ejército anuncia medidas internas y apoyo a la Fiscalía

Además de confirmar el operativo, el Comando aseguró que acompañará las diligencias judiciales y facilitará el trabajo de las autoridades encargadas de establecer lo ocurrido. En el documento oficial, la institución afirmó que “reitera su férreo compromiso con los principios de justicia, transparencia y honestidad, brindando total apoyo a las autoridades judiciales en las investigaciones penales que se adelantan”.

En paralelo, informó que inició los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes. Estas actuaciones se desarrollarán dentro de la institución y, según el comunicado, tendrán como propósito asegurar el debido proceso y aportar al esclarecimiento de los hechos. Su apertura no reemplaza la investigación penal de la Fiscalía ni anticipa el resultado de ese trámite.

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La institución también destacó el trabajo conjunto que permitió concretar las capturas. “Estos resultados se obtienen en razón a la colaboración armónica entre entidades y las capacidades de Contrainteligencia Militar, ejecutadas de manera permanente en la Fuerza, con el propósito de aplicar las políticas de transparencia que rigen el actuar militar”, agregó el Ejército.

l Ejército anunció la apertura de procesos disciplinarios y administrativos contra los siete militares y aseguró que colaborará con las investigaciones judiciales (Justicia Penal Militar)

El pronunciamiento cerró con un rechazo a las conductas irregulares dentro de sus filas. El Ejército Nacional manifestó que “ratifica su postura contra la no tolerancia de actos de corrupción en los que incurra el personal militar o civil al servicio del mismo, así como todo acto que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.

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Con las siete capturas, el caso queda en manos de la justicia, que deberá esclarecer las circunstancias de los presuntos delitos y determinar si existe responsabilidad individual de los investigados. Mientras avanza ese proceso, la Fuerza aseguró que mantendrá su colaboración con la Fiscalía y continuará las actuaciones internas anunciadas. El Ejército atribuyó estas capturas a Contrainteligencia Militar y la coordinación con la Fiscalía.