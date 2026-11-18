Una mujer mayor toma un antibiótico (Europa Press)

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Europa se enfrenta a una paradoja preocupante: pese a que el consumo de antibióticos comienza a reducirse, las infecciones provocadas por algunas de las bacterias más resistentes siguen aumentando. En 2025, los casos de infecciones sanguíneas por Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos crecieron un 72 % respecto a 2019, mientras que los causados por Escherichia coli resistente a las cefalosporinas de tercera generación aumentaron un 16,4 %. Son dos microorganismos especialmente preocupantes por su capacidad para provocar infecciones graves y su resistencia a tratamientos habituales.

La tendencia contrasta con la evolución del consumo de antibióticos en la Unión Europea (UE), que se redujo un 5 % entre 2019 y 2025. Sin embargo, esta caída está todavía lejos del objetivo comunitario de disminuirlo un 20 % antes de 2030. Los datos, publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), ponen de manifiesto que reducir su utilización no es suficiente para frenar la resistencia bacteriana.

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Sin embargo, ¿por qué siguen aumentando las infecciones si se consumen menos antibióticos? Los expertos apuntan a varios factores: la transmisión de bacterias resistentes, especialmente en los hospitales, la acumulación de mecanismos de resistencia y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y vigilancia.

Menos antibióticos no significa menos bacterias resistentes

Una de las claves para entender esta aparente contradicción se halla en el lugar donde se reduce el consumo. Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, explica que la disminución se ha producido fundamentalmente en el ámbito extrahospitalario, mientras que las infecciones analizadas por el ECDC son principalmente de origen hospitalario.

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Además, advierte de que los mecanismos de resistencia pueden propagarse con gran eficiencia entre las bacterias. “La reducción del consumo favorece que no se seleccionen, pero su disminución suele ser un proceso más lento que el incremento”, explica para Science Media Centre España.

Esto significa que, aunque utilizar menos antibióticos ayuda a reducir la presión que favorece la supervivencia de las bacterias resistentes, los microorganismos que ya han desarrollado estos mecanismos pueden seguir transmitiéndose y causando infecciones. Algunos, además, acumulan varias formas de resistencia y llegan a ser difíciles de tratar incluso con los medicamentos más modernos.

España consume un 21% más de antibióticos

La situación española presenta algunos datos especialmente llamativos. Según los resultados del ECDC, las infecciones sanguíneas por E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación aumentaron un 76,1 % desde 2019, casi cinco veces más que la media europea.

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Bruno González-Zorn, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director de su Unidad de Resistencia a los Antibióticos, considera que este incremento resulta especialmente preocupante: “Estos datos muestran que reducir el consumo de antibióticos, por sí solo, no basta para controlar la resistencia”,

En cuanto al consumo, España también ha registrado avances, aunque continúa por encima de la media europea. González-Zorn señala en SMC España que nuestro país consume un 21 % más de antibióticos que el conjunto de la UE. Entre las medidas que han contribuido a reducirlo menciona la formación de los profesionales, la adaptación de los envases a la duración de los tratamientos y la prescripción diferida cuando está indicada.

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La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Más prevención y vigilancia para frenar la resistencia

Los especialistas coinciden en que la respuesta debe ir más allá de reducir las recetas. Así, el ECDC reclama reforzar la higiene de manos, la desinfección de los centros sanitarios, la identificación y el aislamiento de pacientes infectados y la vigilancia epidemiológica. González-Zorn también defiende un enfoque de Una Salud (One Health), que integre la salud humana, animal y medioambiental, además de impulsar la vacunación para prevenir infecciones y evitar tratamientos antibióticos innecesarios.

Por su parte, Cantón considera prioritario mejorar la capacidad de los laboratorios, facilitar diagnósticos rápidos y garantizar el acceso a nuevos antimicrobianos. Todo ello ha de ir de la mano de presupuestos específicos, una de las asignaturas pendientes en España.

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El objetivo europeo para 2030 exige acelerar estas actuaciones. La reducción del consumo es un paso necesario, pero los datos demuestran que, sin prevención, vigilancia y control de la transmisión, las bacterias resistentes seguirán ganando terreno.