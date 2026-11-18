En Bogotá, Hegseth tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez (Daniel Heuer/REUTERS)

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Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llegó este miércoles 18 de noviembre a Colombia. Su llegada se produce en el marco de los acuerdos de cooperación militar entre ambos países.

El funcionario estadounidense cumple una agenda de reuniones con las principales autoridades de Defensa del país, con el propósito de abordar estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad y las capacidades operativas de las Fuerzas Militares colombianas.

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El encuentro con el ministro de Defensa colombiano, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, fue anunciado previamente por el jefe de cartera durante una intervención ante el Congreso de la República. En esa oportunidad, confirmó que Hegseth sería el representante del gobierno de Donald Trump que visitaría Colombia, en lugar del vicepresidente JD Vance, cuyo desplazamiento se había contemplado inicialmente.

En la reunión también está previsto revisar la cooperación en materia de inteligencia, la lucha contra el narcotráfico y las alternativas de apoyo de Estados Unidos para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad nacional.

La visita incluye además la entrega del primero de los aviones C-130 Hércules anunciados por el Gobierno colombiano. El ministro Mora confirmó que se contempla la llegada de otras dos aeronaves, aunque indicó que ese asunto será parte de las conversaciones con el funcionario estadounidense.

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Otro antecedente de este encuentro es la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, formalizada en agosto de 2026, así como los acuerdos para fortalecer el trabajo conjunto entre la fuerza pública colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense

Antes de su llegada a Colombia, Pete Hegseth estuvo en Caracas, Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, ambos gobiernos anunciaron la reanudación de la cooperación técnico-militar, suspendida desde 2005.

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