Imágenes captadas desde el interior de un vehículo muestran el momento en que un aeronave se desplomó y quedó envuelta en llamas tras impactarse contra el suelo (X/ @josuealeexis)

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Una avioneta con matrícula estadounidense N70CC se desplomó y chocó en la carretera Monterrey- Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El siniestro se registró la tarde de este miércoles 18 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional del Norte.

De acuerdo con testigos que presenciaron el desplome, la aeronave volaba a baja altura cuando aparentemente perdió el control y se estrelló a un costado de los carriles de la carretera en sentido norte a sur, cerca del entronque a Salinas Victoria.

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Automovilistas que pasaron por el lugar captaron en videos e imágenes el momento del desplome de la avioneta, y es que el impacto provocó un incendio en la zona, por lo que elementos de Protección Civil y autoridades municipales se movilizaron rápidamente para atender el siniestro.

Los primeros reportes indican que sucedió poco después del despegue, cuando la aeronave habría perdido potencia, según Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.

Los restos de una avioneta arden a un costado de la carretera a Laredo en Nuevo León tras sufrir un accidente, la aeronave se desplomó (Redes sociales)

Al momento que llegó personal de emergencia trasladaron a los tripulantes a hospitales cercanos para su pronta atención, al momento del rescate de los pasajeros las autoridades reportaron que no había víctimas mortales, por lo que priorizaron su atención médica. La zona fue acordonada, por lo que los carriles en ambas direcciones de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo sufrieron afectaciones, pues la circulación se detuvo por algunas horas.

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Tripulación de aeronave que se desplomó en Laredo sobreviven: presentan lesiones menores

Las seis personas a bordo sobrevivieron al impacto y resultaron con lesiones leves, según informó personal de Protección Civil de Nuevo León. Más tarde, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el accidente ocurrió a las 13:50 horas cuando la aeronave Piper PA-46 sufrió el percance.

La avioneta, operada por Casago, S.A. de C.V., se despistó y salió hacia la carretera a Laredo cuando se dirigía al Aeródromo Dr. Jorge Jiménez Cantú, en Atizapán, Estado de México, razón por la que se ubicaba en la zona del accidente. De acuerdo con la AFAC, en ella viajan dos tripulantes y cuatro pasajeros, todos los tripulantes tuvieron lesiones menores y se encuentran con vida a pesar del impacto y el incendio de la aeronave.

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La AFAC emitió un comunicado sobre el desplome de la aeronave en la carretera Monterrey-Laredo (X/ @AFAC_mx)

“La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa de un accidente aéreo ocurrido a las 13:50 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional del Norte durante el despegue de una aeronave Piper, modelo PA-46. La avioneta operada por la empresa Casago, S.A. de C.V., con destino al Aeródromo Dr. Jorge Jiménez Cantú, en Atizapán, Estado de México, se despistó y salió hacia la carretera a Laredo”, se lee en el boletín de la AFAC.

“De acuerdo con la información registrada en el plan de vuelo, en la aeronave viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros, quienes resultaron con lesiones leves.

Inician investigación por desplome de avioneta

A consecuencia del accidente, las autoridades aeroportuarias de Nuevo León cerraron la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional del Norte, además, activaron el Cetro de Operaciones de Emergencia para la situación que provocó el desplome de la aeronave. +

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A su vez, la Agencia Federal de Aviación Civil reiteró que abrirán una investigación para esclarecer qué causó el desplome de la aeronave, así como el impacto que tuvo en la carretera. Únicamente resultaron lesionados los pasajeros del vuelo, hasta el momento no se registran más personas involucradas.

“Derivado del accidente, la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional del Norte permanece cerrada y se activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia. Asimismo, se inició la investigación administrativa correspondiente”, informaron las autoridades.