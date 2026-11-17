La Semovi otorga una prórroga para el registro obligatorio y emplacamiento de vehículos eléctricos en la CDMX. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) ofrecerá un periodo de prórroga para que más usuarios de vehículos eléctricos registren sus unidades y adquieran sus placas para transitar y evitar multas. El gobierno capitalino emprendió la regularización de bicicletas eléctricas y scooters que circulan por las calles de la capital, por lo que ahora será obligatorio el uso de licencia de conducir y placa de circulación.

Anteriormente, la fecha límite para este trámite era el viernes 20 de noviembre, pero este martes 17 de noviembre informaron que se ampliará el plazo de registro. Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, precisó que se otorgará una prórroga para el registro de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) en la Ciudad de México. La mandataria explicó en rueda de prensa que se pospondrá la entrada en vigor de la revisión del registro con el objetivo de que más usuarios completen el trámite.

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“Se pospone justamente la entrada en vigor de la revisión del registro para que se inscriban más”, declaró Brugada, quien señaló que hasta el momento se contabilizan 13 mil usuarios de VEMEPE registrados. La jefa de Gobierno consideró necesario ampliar el plazo para que un mayor número de personas se incorpore al padrón y se familiarice con la obligación de contar con la documentación correspondiente.

¿Cuál es la nueva fecha límite para el registro de bicicletas eléctricas y scooters en CDMX?

Los conductores de bicicletas eléctricas y scooters deben tramitar placas, tarjeta de circulación, licencia y el Distintivo de Movilidad Eléctrica. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Las unidades clasificadas como VEMEPE deben disponer de placas, tarjeta de circulación, licencia de conducir y un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) para circular legalmente en la capital. Brugada afirmó que la prórroga no responde a otra intención más que regular este tipo de transporte y permitir que los usuarios cumplan con los requisitos establecidos.

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“Estamos haciendo una campaña para la inscripción. Por eso se detuvo, para permitir más tiempo”, sostuvo. La funcionaria agregó que el secretario de Movilidad acudirá el próximo martes 24 de noviembre para explicar el proceso y anunciar la nueva fecha límite para el registro.

Hasta ese momento, la administración capitalina no precisó el día exacto en que concluirá la ampliación. Los propietarios de vehículos eléctricos podrán circular sin placas durante estos días hasta el anuncio de la nueva fecha límite, por el momento no se aplicarán multas a quienes no cuenten con la documentación necesaria.

El registro de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales suma 13 mil unidades inscritas en la capital. (Gobierno CDMX)

Las autoridades capitalinas insistieron en que en días próximos el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informará con mayor detalle sobre la nueva fecha límite para completar el registro, una vez que se determine el periodo adicional que se otorgará. Brugada reiteró que la ampliación busca dar oportunidad a más usuarios de cumplir con este proceso antes de que entre en vigor la revisión correspondiente, pues la finalidad es ampliar el número de unidades registradas.

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La mandataria capitalina detalló que hasta el momento se han registrado 13 mil usuarios, por lo que se decidió posponer la entrada en vigor de la revisión del registro y otorgar más tiempo a la población para familiarizarse con el proceso. Brugada abordó el tema durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación del programa de Educación Inicial y Gratuita, y aclaró que la ampliación del plazo responde únicamente al objetivo de regular este tipo de transporte y avanzar en su ordenamiento.