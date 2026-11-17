El tipo de fleco modifica la percepción visual de la frente, los pómulos y la mandíbula según la estructura del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fleco modifica las proporciones del rostro y puede cambiar la forma en que se perciben la frente, los pómulos, la mandíbula y las mejillas. La elección entre uno cortina, recto o de lado debe partir de la estructura facial, pero también de la textura del cabello y de la rutina de cuidado.

Una cara redonda suele necesitar líneas que den sensación de longitud. Un rostro cuadrado suele beneficiarse de cortes que suavicen sus ángulos. En una cara alargada, el propósito suele ser reducir visualmente la verticalidad.

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El rostro ovalado admite más posibilidades. Allí, el tipo de cabello, el estilo personal y el nivel de mantenimiento esperado pueden tener más peso que la forma facial.

El fleco cortina aporta movimiento y deja parte de la frente visible

El fleco cortina se abre en el centro y se prolonga hacia los laterales. Su longitud puede llegar hasta los ojos, los pómulos o integrarse con capas más largas de la melena.

La abertura central evita que el cabello forme una línea cerrada sobre la frente. Los mechones laterales crean un marco suave que dirige la atención hacia la mirada y los pómulos.

En los rostros redondos, este tipo de fleco suele ser una alternativa favorable. La parte visible de la frente suma una sensación de altura, mientras los laterales pueden afinar ópticamente la zona de las mejillas.

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Para ese tipo de cara, conviene que el corte tenga poco peso y puntas trabajadas. Un fleco cortina muy corto o demasiado tupido puede acortar el rostro y añadir volumen donde se busca estilizar.

El efecto también puede favorecer a las caras cuadradas. La caída curvada de los mechones ayuda a suavizar la frente y la mandíbula, dos zonas que suelen presentar líneas más marcadas.

En esos casos, resulta útil que el fleco se integre con capas medias o largas. Los bordes irregulares y un peinado con movimiento suelen acompañar mejor las facciones que un acabado geométrico.

En una cara alargada, el fleco cortina exige un ajuste más cuidadoso. Si los laterales son demasiado largos y rectos, pueden reforzar la sensación de longitud.

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Una versión más corta, próxima a las cejas, puede dar mejores resultados cuando el propósito es compensar la altura de la frente. Las capas a la altura de los pómulos también pueden aportar equilibrio.

El fleco cortina despeja el centro de la frente y suaviza los ángulos de las facciones cuadradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fleco recto acorta visualmente los rostros alargados

El fleco recto forma una línea horizontal sobre la frente. Puede ser compacto y tupido, aunque existen versiones más ligeras, con puntas despuntadas y cierta transparencia entre los mechones.

En los rostros alargados, este estilo puede ser una elección efectiva. La línea horizontal interrumpe la verticalidad facial y hace que la distancia entre la frente y la barbilla se perciba de otra manera.

Un corte a la altura de las cejas suele ayudar a reducir visualmente el largo de la cara. La densidad puede aportar más presencia, siempre que el cabello tenga cuerpo suficiente para sostener la forma.

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El mantenimiento es uno de sus puntos decisivos. El fleco recto necesita retoques frecuentes para conservar el largo y puede requerir más tiempo de secado o peinado diario.

En una cara redonda, una versión compacta puede enfatizar la anchura. La línea horizontal puede hacer que las mejillas se vean más protagonistas, sobre todo si el corte es corto y muy denso.

Quienes tengan este tipo de rostro y deseen llevarlo pueden optar por una alternativa larga y liviana. Las puntas irregulares y algunos espacios entre mechones ayudan a evitar un resultado demasiado rígido.

En los rostros cuadrados, el fleco recto tradicional suele ser menos conveniente. Una línea muy definida puede reforzar los ángulos de la frente y la mandíbula en lugar de suavizarlos.

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Los microflecos y los acabados geométricos demandan especial cautela en esas facciones. Si se busca un resultado más suave, los estilos abiertos o laterales suelen ofrecer más posibilidades de adaptación.

El fleco de lado introduce una diagonal que estiliza

El fleco de lado cae desde una raya lateral hacia uno de los lados de la frente. Puede terminar a la altura de la ceja, avanzar hacia el pómulo o fusionarse con los mechones que rodean la cara.

La diagonal es su principal recurso visual. Rompe la simetría y desplaza la mirada hacia el centro del rostro, un efecto que puede estilizar las facciones sin ocultar completamente la frente.

En las caras redondas, este tipo de fleco puede crear una apariencia más alargada. El resultado mejora cuando mantiene una longitud suficiente para caer hacia el pómulo y conserva textura en las puntas.

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Un mechón lateral demasiado corto o rígido puede perder ese efecto. La clave está en que el fleco acompañe el movimiento natural del pelo y no se convierta en una pieza aislada del resto del corte.

Las caras cuadradas también pueden beneficiarse de esta opción. La diagonal suaviza la lectura de las esquinas de la frente y desvía la atención de una mandíbula marcada.

Un acabado ligero, ligeramente desfilado y unido a capas frontales puede aportar fluidez. Las líneas demasiado rectas o compactas tienden a restar suavidad al resultado.

En los rostros alargados, el fleco de lado puede cortar visualmente la verticalidad si atraviesa parte de la frente y dirige el cabello hacia el pómulo. Es una alternativa para quienes desean equilibrio sin elegir un fleco recto completo.

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También permite una transición sencilla durante el crecimiento. Basta con modificar la raya o integrarlo en la melena para que el corte siga funcionando con otra longitud.

El rostro ovalado admite distintas alternativas de fleco gracias al equilibrio de sus proporciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma del rostro orienta, pero no impone una única elección

Las caras redondas suelen tener una anchura y una longitud parecidas, con contornos suaves. El objetivo de un fleco en estos casos suele ser sumar diagonales, altura visual y definición.

El fleco cortina y el de lado suelen responder bien a esa búsqueda. Ambos pueden dejar parte de la frente descubierta y evitar una línea pesada sobre la zona superior del rostro.

Los rostros cuadrados presentan frente y mandíbula más definidas. El corte puede buscar curvas, textura y movimiento para suavizar una estructura marcada por líneas rectas.

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Los estilos cortina y laterales ayudan a crear ese efecto. Una melena media o larga con capas puede reforzar el resultado, sobre todo cuando el cabello conserva movimiento alrededor de los pómulos.

Las caras alargadas tienen mayor longitud vertical. En ellas, un fleco recto puede ser útil porque aporta una interrupción horizontal y reduce la sensación de altura de la frente.

Las versiones cortina y de lado también pueden funcionar, aunque requieren controlar el largo. El corte debe evitar prolongar las líneas verticales que se busca compensar.

Las caras ovaladas ofrecen un margen mayor. Un fleco recto puede aportar una imagen más definida, uno de lado puede sumar dinamismo y el cortina puede dar un resultado suave y fácil de transformar.

Guía gráfica para elegir el tipo de fleco según la forma del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frente, la densidad y el mantenimiento cambian el resultado

El tamaño de la frente es un dato relevante antes de cortar. En una frente amplia, los flecos largos y ahusados pueden reducir visualmente el espacio sin cubrirlo por completo.

El fleco cortina ligero puede ser una alternativa práctica en esos casos. Su abertura central mantiene el rostro despejado, mientras los mechones laterales enmarcan la parte superior de la cara.

En una frente pequeña, un fleco grueso y corto puede comprimir las proporciones. Las versiones abiertas, laterales o texturizadas suelen dejar más aire y evitar ese efecto.

La densidad capilar también determina qué corte será más fácil de llevar. Un cabello grueso puede sostener flecos más compactos, aunque puede necesitar desfilado para no acumular demasiado volumen.

El cabello fino puede beneficiarse de un fleco moderado que conserve cuerpo. Un desfilado excesivo puede restarle presencia y dificultar que mantenga su forma durante el día.

El fleco recto suele implicar el mayor nivel de compromiso. El cortina puede crecer de manera más natural y convertirse en capas frontales, mientras que el lateral permite cambiar el barrido conforme aumenta su longitud.

La mejor elección parte de una pregunta concreta: qué efecto se desea conseguir. Quien quiera estilizar una cara redonda puede inclinarse por un fleco abierto o diagonal; quien busque compensar un rostro alargado puede considerar uno recto; y quien tenga una cara ovalada puede priorizar el estilo y la rutina.