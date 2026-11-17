En esos encuentros también habría participado el abogado Daniel Luis Muñetón Restrepo, mencionado en el proceso por presuntamente intentar conseguir el silencio de Merlano para evitar que declarara contra integrantes de la familia Char y el empresario Julio Gerlein (Colprensa-Cesjul)

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El proceso judicial contra Arturo Char Chaljub por los presuntos hechos de corrupción electoral relacionados con la sede política conocida como “Casa Blanca”, en Barranquilla, tendrá nuevas pruebas durante la etapa de juzgamiento. Entre las diligencias autorizadas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia está la declaración jurada de Bladimir Cuadro Crespo, quien deberá entregar información sobre las visitas que realizó a Aida Merlano Rebolledo cuando permanecía recluida en Bogotá.

La solicitud fue presentada por la defensa del expresidente del Senado, que pidió ampliar el testimonio del abogado para precisar las circunstancias de dos encuentros realizados el 9 de agosto y el 3 de septiembre de 2019. En ambas ocasiones, Cuadro habría ingresado al centro penitenciario junto con el abogado Daniel Luis Muñetón Restrepo.

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La decisión quedó consignada en un auto de la Sala Especial de Primera Instancia. En el documento, la corporación explicó que la declaración resulta pertinente porque la presencia de los dos abogados en el establecimiento carcelario hace parte de los hechos abordados en la acusación contra Char.

¿Por qué deberá declarar Bladimir Cuadro Crespo?

La defensa busca establecer si durante las visitas se transmitieron mensajes de integrantes de la familia Char y cuáles fueron los asuntos tratados con la excongresista (@juliob79200033/X)

Uno de los aspectos que busca esclarecer la defensa tiene que ver con los posibles mensajes que habrían sido transmitidos a Merlano durante esos encuentros. Daniel Luis Muñetón Restrepo ha sido mencionado en el proceso por presuntamente intentar conseguir el silencio de la excongresista, a cambio de que no entregara declaraciones contra integrantes de la familia Char y el empresario Julio Gerlein.

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Según la acusación, las visitas a la cárcel habrían tenido relación con comunicaciones dirigidas a evitar que Merlano formulara señalamientos contra Arturo Char durante la declaración que rindió el 5 de septiembre de 2019 ante la Sala Especial de Instrucción.

Por esa razón, los abogados del exsenador pretenden establecer si Cuadro y Muñetón ingresaron al centro penitenciario en las fechas señaladas, qué circunstancias rodearon esos encuentros y si durante ellos se transmitieron mensajes provenientes de integrantes de la familia Char.

Al pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba, la Corte indicó: “Su práctica es pertinente porque permitirá establecer, de manera directa y con las reservas que impone el secreto profesional, las circunstancias de esos ingresos, si se transmitieron o no mensajes de parte de la familia Char y el contenido de lo allí tratado”.

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Bladimir Cuadro Crespo fue abogado de Aida Merlano durante su proceso judicial por compra de votos y después de la fuga de la excongresista de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, en 2019. Actualmente se desempeña como procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Informe sobre las visitas y solicitud de información a Venezuela

Merlano fue capturada en Maracaibo, Venezuela, en enero de 2020, después de fugarse de un consultorio odontológico en Bogotá (Miraflores Palace/REUTERS)

La declaración del procurador no será la única prueba relacionada con los encuentros en El Buen Pastor. La Corte también autorizó incorporar un informe de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa sobre los soportes documentales de los ingresos de Cuadro y Muñetón a la cárcel en las fechas mencionadas.

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Para los abogados de Char, ese material permitirá corroborar el testimonio que rendirá Cuadro y contrastar las circunstancias de las visitas con las versiones entregadas por Merlano. La defensa considera que los documentos también podrían controvertir la afirmación de la excongresista sobre que su encuentro con Muñetón Restrepo se produjo a solas.

A estas diligencias se suma una solicitud de la Corte al Ministerio de Justicia, la Cancillería y la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela para obtener información sobre las personas que visitaron a Merlano durante su reclusión en ese país.

La excongresista fue capturada en enero de 2020 en Maracaibo, Venezuela, después de escapar de un consultorio odontológico en Bogotá. Permaneció detenida allí durante aproximadamente tres años, hasta que fue deportada a Colombia tras gestiones diplomáticas.

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La defensa de Arturo Char busca establecer quiénes fueron los ciudadanos colombianos que tuvieron contacto con Merlano durante ese periodo. Según el planteamiento de los abogados, la información permitiría identificar a posibles personas que, desde Colombia, hubieran intervenido en actuaciones relacionadas con los señalamientos contra el exsenador.

Sobre el alcance de esta diligencia, la providencia señaló: “Teniendo en cuenta la precisión que hace la defensa, respecto de la identificación de posibles actores que desde Colombia hayan pretendido inculpar al señor Char Chaljub; con criterios de eficiencia, se limitará entonces la verificación a visitantes colombianos”.

Las otras pruebas del juicio contra Arturo Char

El caso está relacionado con la presunta existencia de una estructura de compra de votos en el Atlántico durante las elecciones legislativas de 2018, que habría operado desde la sede política conocida como "Casa Blanca", en Barranquilla (Colprensa)

El expediente también contempla la recopilación de las declaraciones que Aida Merlano haya entregado sobre los hechos relacionados con el caso, incluida la versión que rindió en el proceso contra Julio Gerlein Echeverría, quien fue absuelto en septiembre de 2024.

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Asimismo, la Corte solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil los resultados electorales de Arturo Char correspondientes a 2006, 2014, 2018 y 2022, con información desagregada por municipio. La defensa pretende comparar esos registros para examinar el comportamiento de la votación del exsenador en diferentes jornadas electorales.

En diciembre de 2025, Arturo Char fue acusado como probable responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada. La Corte determinó que las pruebas autorizadas deberán practicarse durante la etapa de juzgamiento y anunció que la fecha de la audiencia pública será comunicada posteriormente mediante una nueva decisión.

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Char permanece en libertad mientras avanza el proceso judicial. El exsenador fue capturado el 7 de septiembre de 2023 y recuperó su libertad el 8 de enero de 2024, después de que se configurara el vencimiento de términos.