Hollman Morris es investigado por hechos denunciados por María Antonia García de la Torre, escritora que aseguró haber sido agredida sexualmente por el procesado (Cristian Bayona/Colprensa)

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El 17 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista y exgerente de Rtvc (Iravisión - Sistema de Medios Públicos) Hollman Felipe Morris Rincón por el delito de acto sexual violento. La imputación se basa en hechos presuntamente ocurridos en diciembre de 2011, que fueron denunciados por María Antonia García de la Torre, escritora que aseguró haber sido agredida sexualmente por el procesado.

El abogado Alejandro Carranza, que ejerce como defensa de confianza de Hollman Morris, emitió un comunicado sobre la imputación de cargos del ente acusador. Explicó que dicha imputación es una hipótesis de la Fiscalía y no constituye una condena. Además, recordó que el exgerente no aceptó los cargos que le fueron endilgados y que todavía se le presume inocente.

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“En ella (en la imputación) el juez no examina pruebas ni se pronuncia sobre la responsabilidad de nadie, y así lo advirtió en la propia diligencia”, precisó el jurista.

Por otro lado, en la comunicación, la defensa advirtió sobre presuntas vulneraciones al debido proceso. Según indicó, los hechos investigados se sitúan en Madrid, España, y, de acuerdo con la normativa vigente (artículo 75 de la Ley 906 de 2004), es necesario que exista una petición de la Procuraduría General de la Nación para que la Fiscalía pueda “perseguir en Colombia un delito cometido en el extranjero”. “La Fiscalía no cuenta con ella y sostuvo que no la necesita”, detalló.

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De igual manera, recordó que la indagación inició en 2019 y que fue archivada en 2021 y en 2022, debido a que el mismo ente acusador concluyó que los hechos no constituían acto sexual violento. Sin embargo, posteriormente fue reabierto el caso.

Carranza advirtió que, según la Corte Constitucional (C-1154 de 2005), un archivo solo se levanta con pruebas nuevas, algo que no habría pasado en este caso. “La reapertura de 2026 se apoyó en un cambio de enfoque sobre los mismos hechos. Hollman Morris, por su parte, acudió a la jurisdicción del lugar en que se dicen ocurridos”, indicó.

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Añadió: “Hollman Morris se defenderá ante los jueces y no en los medios: ya interpusimos los recursos de ley y acudiremos a las vías legales y constitucionales que correspondan. A los medios de comunicación les pedimos, con respeto, referirse a él como imputado y no como responsable”.

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