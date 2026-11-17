Funcionarios de la Dian revisaron un contenedor de juguetes en el Puerto de Buenaventura, donde hallaron 360 drones ocultos (Dian)

Guardar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que aprehendió 463 drones en Buenaventura y Cartagena, luego de detectar irregularidades en su ingreso y respaldo económico. Del total, 360 equipos estaban ocultos dentro de un contenedor declarado con juguetes en el puerto vallecaucano.

Los dispositivos retenidos en ambas ciudades tienen un avalúo provisional conjunto cercano a $ 357 millones. Las actuaciones se enmarcan en el plan de controles aduaneros reforzado por la entidad durante la temporada de fin de año, cuando aumenta el movimiento de mercancías importadas.

PUBLICIDAD

Los 360 drones estaban ocultos en un contenedor de juguetes

En el Puerto de Buenaventura, la Dian identificó los 360 drones durante la revisión de un contenedor que transportaba juguetes. Según la entidad, la mercancía pretendía ingresar al país para su posterior distribución comercial.

Los drones aprehendidos en Buenaventura tenían un avalúo provisional de $80 millones, según la autoridad aduanera (Jaime Saldarriaga/REUTERS)

El valor preliminar de los aparatos detectados en Buenaventura asciende a $80 millones. La autoridad aduanera aplicó una medida cautelar de aprehensión, mecanismo que permite inmovilizar bienes cuando se advierten posibles incumplimientos de la normativa de comercio exterior.

El hallazgo se produjo en medio de una intervención más amplia en los tres principales terminales portuarios de la ciudad. En esas jornadas, la Dian realizó 75 actuaciones de control y dictó medidas cautelares en 37 casos, equivalentes al 49,3% de las revisiones efectuadas.

PUBLICIDAD

La entidad reportó que las mercancías sometidas a medidas cautelares en esos operativos superaron los $14.782 millones en avalúo comercial provisional. Entre los productos inspeccionados había confecciones, calzado, electrónicos, electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetes, perfumería y mercancía de temporada.

La verificación en Cartagena derivó en la aprehensión de 103 equipos

En la Zona Franca La Candelaria, en Cartagena, los funcionarios retuvieron inicialmente 100 drones y componentes para comprobar la legalidad de la operación. Ese lote estaba avaluado en cerca de $268 millones.

En la Zona Franca La Candelaria, en Cartagena, la Dian aplicó medidas cautelares sobre 103 drones y sus componentes (Dian)

Tras la revisión, la Dian concluyó que la empresa vinculada a la importación no tenía capacidad económica para respaldar la operación comercial. Por esa razón, los equipos quedaron sujetos a una medida cautelar de aprehensión.

PUBLICIDAD

La autoridad también aprehendió otros tres drones, valorados en aproximadamente $9 millones. Con ello, el balance en Cartagena fue de 103 drones y mercancía por cerca de $277 millones.

La Dian no precisó el origen de los equipos ni reveló la identidad de la sociedad involucrada en la operación de la zona franca. Tampoco informó si las actuaciones han derivado en procesos administrativos adicionales o en remisiones a otras autoridades.

Los controles buscan establecer la legalidad de las importaciones

Las acciones en Buenaventura y Cartagena forman parte de la estrategia nacional de fiscalización aduanera de la Dian. El organismo busca establecer si los importadores y destinatarios de mercancías pueden demostrar su introducción y permanencia legal en el territorio aduanero colombiano.

PUBLICIDAD

En los controles portuarios, las verificaciones pueden incluir el reconocimiento físico de la carga antes de la nacionalización, la revisión de documentos de transporte, la comprobación de cantidades y la validación de la capacidad financiera de quienes figuran en las operaciones.

Los operativos hacen parte de los controles aduaneros reforzados durante la temporada de fin de año (@DIANColombia/X)

Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la Dian, afirmó, a propósito de los operativos adelantados en Buenaventura, que el control se aplica a toda la cadena logística. “Verificar la mercancía antes de que se nacionalice nos permite actuar a tiempo sobre las inconsistencias”, señaló.

La entidad indicó que los operativos de fin de año tienen dos objetivos: detectar mercancía que pueda estar relacionada con contrabando y ejercer control fiscal sobre armamento y elementos bélicos. En ese contexto, busca evitar que artículos de determinadas características sean adquiridos por organizaciones ilegales para usos delictivos.

PUBLICIDAD

En las inspecciones recientes en Buenaventura, la Dian también ordenó verificaciones por inconsistencias en marcas, cantidades superiores a las declaradas y operaciones soportadas en varios documentos de transporte. En algunos expedientes se tomaron muestras para análisis de laboratorio y para definir la clasificación arancelaria de los productos.