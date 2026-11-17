ExpoVivienda 2026 Black Friday ofrecerá descuentos de hasta 80 millones de pesos en El Cubo de Colsubsidio el 21 y 22 de noviembre (Colprensa)

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ExpoVivienda 2026 Black Friday ofrecerá descuentos de hasta $80 millones, subsidios distritales y orientación financiera para comprar vivienda nueva en Bogotá. La feria se realizará el 21 y 22 de noviembre en El Cubo de Colsubsidio, en la carrera 30 #52-77, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. La entrada no tiene costo, pero requiere registro previo.

El encuentro, organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca y la Secretaría del Hábitat, reunirá a más de 50 expositores, entre constructoras y entidades financieras. Los asistentes podrán revisar proyectos de vivienda nueva, comparar condiciones de crédito, conocer alternativas de financiación y recibir información sobre los subsidios del plan Mi Casa en Bogotá.

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La feria reunirá proyectos, créditos y subsidios en un solo lugar

ExpoVivienda está dirigida a hogares que buscan comprar su primera vivienda, invertir en un inmueble o evaluar proyectos disponibles en la capital. Durante las dos jornadas, las familias podrán consultar directamente con las constructoras las características, precios y formas de pago de cada oferta.

Más de 50 constructoras y entidades financieras participarán en la feria organizada por Camacol y la Secretaría del Hábitat (Secretaría de Hábitat/X)

Las entidades financieras presentes brindarán asesoría sobre créditos hipotecarios y leasing habitacional. Camacol Bogotá y Cundinamarca recomendó a los visitantes revisar antes de asistir sus ingresos familiares, capacidad de ahorro y opciones de financiación, con el fin de tener una base para evaluar las alternativas disponibles.

Uno de los puntos de consulta será la modalidad Oferta Preferente de Mi Casa en Bogotá, programa de la Alcaldía Mayor y la Secretaría del Hábitat. Los hogares que cumplan las condiciones podrán acceder a subsidios de entre $17.509.050 y $52.527.150 en 2026, según la información entregada sobre la feria.

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El gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví, señaló que el propósito del evento es facilitar la comparación entre proyectos y orientar a los hogares sobre descuentos, financiación y subsidios antes de tomar una decisión de compra.

Qué beneficios podrán consultar los visitantes de ExpoVivienda

La asistencia a ExpoVivienda permitirá revisar distintas opciones sin tener que contactar por separado a cada constructora o entidad financiera. La información disponible incluirá viviendas nuevas, condiciones de financiación, incentivos comerciales y programas distritales.

Más de 50 constructoras y entidades financieras participarán en la feria organizada por Camacol y la Secretaría del Hábitat (Alcaldía de Bogotá)

Estos son algunos de los beneficios que se podrán consultar en la feria:

Descuentos de hasta $80 millones en la cuota inicial de proyectos participantes.

Bonos de hasta $47 millones en desarrollos seleccionados.

Apoyos de $2 millones para gastos de escrituración.

Información sobre créditos hipotecarios y leasing habitacional.

Orientación sobre los subsidios de Mi Casa en Bogotá.

Proyectos de vivienda nueva ofrecidos por las constructoras asistentes.

Reduce tu Cuota abrió una nueva etapa de postulaciones

Además de la oferta disponible en la feria, la Secretaría Distrital del Hábitat habilitó nuevas postulaciones a Reduce tu Cuota, una iniciativa de Mi Casa en Bogotá para hogares que compren vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP) nueva en Bogotá.

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El proceso tiene dos etapas. Las entidades que otorgan créditos pueden postular a nuevos hogares en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (Suav). Esta fase aplica para quienes proyecten el desembolso de su crédito hipotecario o el inicio de su leasing habitacional desde el 15 de diciembre de 2026.

La Secretaría Distrital del Hábitat revisará inicialmente el cumplimiento de las condiciones del programa. Si el hogar supera esa validación, quedará en estado “Registrado” dentro de la plataforma. Ese registro no constituye la asignación del subsidio ni asegura su entrega, ya que el beneficio depende de la verificación final de requisitos y de los recursos disponibles.

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La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una nueva etapa de postulaciones al subsidio Reduce tu Cuota para vivienda VIS y VIP. (Secretaría de Hábitat)

Desde el 15 de diciembre de 2026, las entidades financieras podrán presentar solicitudes de asignación para los hogares registrados cuyo crédito haya sido desembolsado o cuyo contrato de leasing haya comenzado a partir de esa fecha. Las postulaciones y solicitudes estarán abiertas hasta que se agoten los cupos.

Los hogares registrados no deben volver a postularse

Las familias que ya aparezcan como “Registrado” en el Suav no deben iniciar una nueva postulación. En ese caso, deben solicitar a la entidad financiera con la que tramitan el crédito o leasing que presente la solicitud de asignación del subsidio desde el 15 de diciembre, si cumplen las condiciones exigidas.

El estado de la postulación puede consultarse en el enlace habilitado por la Secretaría Distrital del Hábitat: consulta de Reduce tu Cuota.