El mandatario difundió un mensaje a empresarios reunidos en Nueva York, donde defendió la estabilidad jurídica y anunció una agenda oficial con cientos de encuentros comerciales (Abelardo de la Espriella/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un video a la apertura de la primera Milagro Week en Nueva York (Estados Unidos) y reiteró que permanecerá en el país durante su mandato, aunque su Gobierno mantendrá una agenda de promoción internacional para atraer capital y ampliar los vínculos comerciales.

“Dije que no saldría de Colombia durante mi gobierno y no lo haré. Mi compromiso es estar aquí, trabajando por los colombianos”, señaló el mandatario en el mensaje divulgado el 16 de noviembre de 2026. De la Espriella afirmó que su prioridad es atender los asuntos internos, pero indicó que esa decisión no implica aislar al país de los mercados internacionales.

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La representación oficial en Milagro Week está encabezada por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. La misión busca avanzar en conversaciones con compañías, bancos, fondos de inversión y otros potenciales aliados para proyectos en distintas regiones colombianas.

El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje a empresarios e inversionistas reunidos en Nueva York, donde afirmó que Colombia busca convertir el interés internacional en empleo, proyectos y desarrollo regional (Presidencia/Cesar Carrión)

El encuentro se desarrollará entre el 16 y el 19 de noviembre y forma parte de la estrategia gubernamental Misión Crecer. Según información entregada por el presidente, la agenda contempla cerca de 300 reuniones empresariales y la presentación de un portafolio de 133 proyectos estratégicos ante inversionistas internacionales.

En su intervención, De la Espriella sostuvo que la meta es transformar el interés de los asistentes en recursos para la economía nacional, nuevos puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo territorial: “Colombia está abierta a la inversión”.

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El jefe de Estado presentó su trayectoria de más de dos décadas en el sector privado como uno de los argumentos para acercarse al empresariado. Dijo conocer las necesidades de quienes crean compañías, asumen riesgos y buscan expandir operaciones, y planteó que la confianza es una condición necesaria para que los capitales lleguen al país.

El Gobierno colombiano presentó en Estados Unidos un portafolio de 133 iniciativas para atraer financiación privada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Espriella ofreció protección a la propiedad privada

El mandatario afirmó que su administración pretende ofrecer seguridad jurídica, estabilidad y reglas previsibles para los inversionistas. En esa línea, aseguró que el Gobierno respetará la propiedad privada y los contratos, además de trabajar en la reducción de trámites que, según su diagnóstico, dificultan la actividad empresarial.

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“Los empresarios no son enemigos del Gobierno. Son nuestros aliados”, afirmó De la Espriella. A su juicio, las compañías aportan empleo, tecnología y oportunidades para las familias, por lo que defendió una relación de cooperación entre el sector público y el privado.

La seguridad ocupó otro tramo del discurso. El presidente señaló que su administración dará prioridad a las acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado; también vinculó ese objetivo con la protección de trabajadores, activos empresariales y contratos, elementos que consideró necesarios para mejorar la percepción de riesgo de quienes evalúan invertir.

De la Espriella describió a Colombia como una plataforma para negocios por su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, su posición entre América del Norte y América del Sur, y sus recursos en sectores como energía, agricultura, turismo, tecnología, manufactura y servicios financieros. Invitó a las firmas extranjeras a revisar iniciativas de infraestructura, generación energética y transformación digital.

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“Colombia enfrenta desafíos, pero también tiene un futuro extraordinario. Contamos con los recursos, el talento, las oportunidades y la determinación necesaria para seguir adelante”, puntualizó en su extensa publicación en X.

Desde Colombia, el mandatario defendió un modelo basado en seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y reducción de trámites para fortalecer la llegada de capital extranjero (Abelardo de la Espriella/X)

El portafolio presentado en Milagro Week reúne propuestas de infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo. De los proyectos publicados, 97 recibieron solicitudes directas de reuniones y dos de cada tres corresponden a iniciativas privadas, de acuerdo con información divulgada por José Manuel Restrepo antes del encuentro que se lleva a cabo en Estados Unidos.

La expectativa oficial alcanza oportunidades de financiación por USD 41.900 millones, una cifra que corresponde al valor potencial del portafolio y no a recursos ya comprometidos.

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Cabe mencionar que la agenda de Nueva York incluirá reuniones bilaterales y espacios sectoriales con inversionistas interesados en los proyectos colombianos bajo la era de Abelardo de la Espriella, que acaba de cumplir 100 días al frente del país.