Las plantillas y los tejidos internos del calzado absorben residuos que mantienen el mal olor tras el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mal olor de pies puede disminuir con una rutina de higiene, secado y ventilación del calzado. El bicarbonato y el vinagre pueden contribuir a controlar el ambiente húmedo de los zapatos, pero no sustituyen la consulta ni los tratamientos indicados cuando hay hongos, bacterias o sudoración excesiva.

La bromhidrosis, también llamada bromodosis, aparece cuando las bacterias de la piel descomponen el sudor retenido en calcetines y zapatos. El sudor no suele oler por sí mismo: el problema surge cuando se acumula en un entorno cálido, húmedo y con poca circulación de aire.

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Las fuentes sanitarias coinciden en que el interior de los tenis y zapatos cerrados favorece este proceso. Las plantillas, las espumas y los tejidos absorben humedad, células muertas y residuos que pueden mantener el olor incluso después de lavar los pies.

La humedad dentro del calzado alimenta el mal olor

El Servicio Nacional de Salud británico, conocido como NHS, explica que la acumulación de sudor y bacterias es una causa habitual del mal olor de pies. Pasar muchas horas con zapatos cerrados puede aumentar el problema.

La Cleveland Clinic señala que la medida central consiste en mantener secos los pies, los calcetines y el calzado. La higiene diaria ayuda, pero pierde eficacia si los zapatos se reutilizan sin haber tenido tiempo de secarse.

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La Mayo Clinic advierte que los zapatos crean un ambiente oscuro, cálido y húmedo. Esas condiciones favorecen el crecimiento de bacterias y hongos, que pueden intensificar el olor.

El problema puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente tras hacer ejercicio, durante épocas de calor o cuando se usan zapatos ajustados durante toda la jornada. También puede empeorar si los calcetines permanecen húmedos.

La sudoración excesiva, conocida como hiperhidrosis, no provoca olor por sí sola. Aun así, crea las condiciones para que bacterias y hongos se multipliquen más rápido dentro del calzado.

La bromhidrosis surge cuando las bacterias descomponen el sudor acumulado en un ambiente cerrado y húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato y el vinagre pueden ayudar, pero tienen límites

El bicarbonato de sodio se usa como apoyo para absorber humedad y disminuir los olores retenidos en las plantillas. Su función principal es actuar sobre el interior del calzado, no tratar directamente una enfermedad de la piel.

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El vinagre contiene ácido acético, que puede volver más ácido el ambiente donde se aplica. Según Tua Saúde, este cambio puede reducir temporalmente el mal olor al actuar sobre las bacterias y la humedad.

La combinación de ambos ingredientes puede resultar útil para zapatos con olor acumulado, siempre que se emplee con moderación y que el calzado se seque por completo antes de volver a utilizarse. El exceso de humedad puede deteriorar algunos materiales y agravar el problema.

Estos recursos domésticos no eliminan una infección por hongos ni resuelven una causa médica de sudoración intensa. Su efecto se limita a mejorar las condiciones del zapato y a reducir parte del olor percibido.

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Un remedio casero puede ser razonable como complemento de una rutina de limpieza. No debe presentarse como una cura para el pie de atleta, las infecciones bacterianas o los cambios persistentes en las uñas.

Cómo reducir el mal olor de pies y calzado paso a paso

Lave los pies todos los días con agua y jabón. La limpieza reduce la acumulación de sudor, bacterias y residuos sobre la piel. Seque los pies con cuidado, sobre todo entre los dedos. La humedad residual en esa zona puede favorecer irritaciones e infecciones. Mantenga las uñas limpias y cortas. La suciedad y los microorganismos pueden acumularse debajo de ellas y contribuir al mal olor. Cambie los calcetines cuando estén húmedos. Esta medida es especialmente útil después de hacer ejercicio, durante jornadas largas o en personas con sudoración abundante. No use el mismo par de zapatos dos días consecutivos. El calzado necesita tiempo para perder la humedad acumulada durante el uso. Retire las plantillas si el modelo lo permite. Dejarlas secar por separado mejora la ventilación de las zonas internas donde suele concentrarse el olor. Deje los zapatos en un sitio ventilado hasta que estén completamente secos. Guardarlos en hasta que estén completamente secos. Guardarlos en un armario , una bolsa cerrada o un espacio sin aire puede mantener la humedad. Use bicarbonato en cantidades moderadas dentro del calzado seco como apoyo para absorber olores y humedad. Después, retire los restos antes de volver a calzarse. Evite empapar los materiales. Si se usa una solución doméstica con vinagre, el zapato debe secarse por completo antes del siguiente uso para no conservar humedad en la plantilla o el tejido. Consulte a un profesional si el olor persiste, reaparece de inmediato o viene acompañado de picazón, ardor, heridas, descamación, dolor o cambios en las uñas.

La hiperhidrosis acelera la proliferación de microorganismos en los tenis, aunque el sudor no genera olor por sí solo. (Freepik)

Los calcetines y la ventilación también forman parte del tratamiento

La elección de los calcetines influye en la cantidad de humedad que permanece junto a la piel. Los materiales transpirables y los cambios frecuentes ayudan a reducir el tiempo durante el cual el sudor queda atrapado.

El NHS recomienda evitar los zapatos demasiado ajustados. Un calzado que comprime el pie puede dificultar la ventilación y aumentar la sensación de humedad.

La Mayo Clinic también propone retirar los zapatos de vez en cuando, cuando la situación lo permita, para airear los pies. Esta práctica puede ser útil en personas que trabajan muchas horas con calzado cerrado.

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Después de entrenar, conviene sacar los tenis de la mochila o el bolso lo antes posible. Dejar unas zapatillas húmedas dentro de un espacio cerrado prolonga el ambiente que favorece bacterias y hongos.

La rotación de pares de zapatos resulta más efectiva que aplicar productos de forma constante sobre un único par húmedo. El objetivo es cortar el ciclo entre sudor, humedad, proliferación microbiana y olor.

Los remedios caseros no reemplazan los tratamientos para hongos

El pie de atleta es una infección fúngica que puede generar ardor, descamación, enrojecimiento y fisuras, en especial entre los dedos. En ese caso, el mal olor puede ser uno de varios síntomas.

Tua Saúde explica que las micosis requieren antifúngicos específicos. Los baños o productos domésticos pueden aliviar de forma parcial la sensación de humedad, pero no eliminan una infección establecida.

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La onicomicosis también puede influir en el olor cuando afecta las uñas y se acompaña de otras alteraciones. El engrosamiento, la fragilidad, la decoloración o la deformación ungueal justifican una evaluación profesional.

Otra causa posible es la queratólisis punteada, una infección bacteriana superficial que puede producir olor intenso, picazón y pequeños hoyuelos en la planta del pie. Este cuadro necesita tratamientos adecuados para la causa bacteriana.

El uso de bicarbonato o vinagre puede complementar la limpieza del calzado, pero no debe retrasar una consulta si hay lesiones visibles o molestias persistentes.

Recomendaciones de higiene y ventilación para prevenir el mal olor en los pies y el calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene dejar los remedios caseros y pedir ayuda

La recomendación de las fuentes sanitarias es clara: si el olor no mejora con medidas de higiene o interfiere con la vida diaria, es conveniente consultar a un médico, dermatólogo o podólogo.

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La visita también resulta necesaria si hay heridas, dolor al caminar, picazón que no cede, zonas rojas, descamación intensa o cambios en las uñas. Estos signos pueden indicar que el problema va más allá de la higiene cotidiana.

Las personas con diabetes, mala circulación o grietas en la piel deben tener precaución con los remedios aplicados directamente sobre los pies. Una irritación puede complicarse y dificultar la cicatrización.

El control del mal olor empieza con medidas sencillas: lavar, secar, cambiar los calcetines y dejar respirar los zapatos. El bicarbonato y el vinagre pueden formar parte de esa rutina, pero la prevención depende de evitar que la humedad vuelva a instalarse dentro del calzado.

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