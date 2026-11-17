(Liesa Johannssen/Reuters-archivo Reuters/Jeenah Moon)

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Un vuelo de deportación que salió de Estados Unidos el sábado 14 de noviembre trasladó a más de 140 personas hacia Brasil y Colombia, entre ellas varios migrantes con condenas penales, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La aeronave hizo parte de las decenas de vuelos de expulsión que despegaron durante la última semana, señaló un informe del medio internacional The Daily Wire.

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El operativo ocurrió después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que el Partido Demócrata obtuvo un amplio triunfo.

Fuentes de ICE consultadas por el mismo medio estadounidense afirmaron que la agencia mantuvo el ritmo de arrestos y deportaciones pese al resultado electoral y a recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la política migratoria.

ICE informó que entre los deportados había personas con condenas por delitos graves

El director adjunto de asuntos públicos de ICE, Micah Bock, afirmó que algunos de los deportados tenían antecedentes por delitos graves, entre ellos agresiones sexuales, tráfico de drogas y hechos violentos.

De acuerdo con los datos divulgados por la agencia, en el vuelo viajaba José Hernando Rodríguez Eraso, ciudadano colombiano de 57 años condenado por homicidio.

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Otro de los migrantes que integra el grupo es Jair Fernandes de Oliveira Jr., brasileño de 27 años, condenado por secuestro y violación.

ICE identificó además a Diony Edith Ramírez Patiño, colombiana de 48 años, quien tendría condenas por violación de menor de edad y agresión sexual.

La lista de pasajeros también incluía personas condenadas por agresión, poner en riesgo a menores de edad, tráfico de estupefacientes, tráfico de migrantes, hurto y conducción bajo los efectos del alcohol, según la entidad migratoria.

Desde ICE se destacó que la prioridad sigue puesta en las cifras

Luego de las elecciones legislativas, Trump afirmó en una entrevista con el programa 60 Minutes que su campaña de deportaciones masivas había sido “demasiado dura”.

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Sin embargo, funcionarios de ICE que hablaron bajo condición de anonimato con ese medio aseguraron que no recibieron instrucciones para reducir las expulsiones. Uno de ellos señaló que la prioridad de la agencia sigue centrada en incrementar la cifra de arrestos y deportaciones.

Otra fuente consultada sostuvo que las órdenes internas se enfocan en “números, números y más números”, añade el reporte.

ICE reportó 483.000 deportaciones durante el año fiscal 2026

Las cifras oficiales de ICE dan cuenta que se efectuaron cerca de 491.000 arrestos y 483.000 deportaciones durante el año fiscal 2026, que transcurrió entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

La cifra representó, según la agencia, el mayor número de detenciones y expulsiones de su historia. El informe citado comparó esos datos con los años fiscales 2022 a 2024, cuando ICE habría realizado cerca de 486.000 deportaciones y menos de 427.000 arrestos durante la administración de Joe Biden.

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La política migratoria de la administración Trump continúa bajo atención después de los resultados de las elecciones legislativas y de las declaraciones del mandatario sobre el alcance de su estrategia de deportaciones.