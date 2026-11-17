El cantante de música popular despejó las dudas de sus seguidores sobre el material de la joya (@enlamovidacol/IG)

Guardar

Pipe Bueno reveló los detalles más íntimos de su argolla de matrimonio: está fabricada en oro blanco, lleva grabada la fecha de la boda, esconde en su interior un zafiro y porta las iniciales de los novios —la L de Luisa y la P de Pipe—. El cantante destacó además, con orgullo, que las joyas son de origen colombiano.

Las argollas son de oro blanco con un zafiro en su interior

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Felipe Bueno, conocido artísticamente como Pipe Bueno, respondió al comentario de un seguidor que le señaló que su argolla no parecía de oro. Fue esa observación la que llevó al intérprete de No voy a morir a revelar públicamente los detalles de la joya.

PUBLICIDAD

“Miren, sí son, pero de oro blanco. Por dentro trae un zafiro, trae la fecha del matrimonio y eso es la L y P, Luisa y Pipe, y lo mejor es que son colombianos”, explicó el artista, mostrando el interior de la joya a la cámara para que sus seguidores pudieran apreciar cada detalle.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se sinceraron sobre su intimidad durante la luna de miel (@pipebueno / Instagram)

La boda se celebró el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá

La ceremonia tuvo lugar el 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, uno de los escenarios subterráneos más reconocidos de Colombia. Más de 500 personas —entre familiares, amigos e invitados del mundo del entretenimiento colombiano— fueron testigos del momento en que la pareja formalizó una relación que comenzó en 2019.

PUBLICIDAD

Tras los votos, la celebración continuó en el complejo Arena MX, ubicado en el municipio de Cajicá, uno de los proyectos empresariales que la pareja ha impulsado en el país. La fiesta coincidió además con los cumpleaños de sus dos hijos, Máximo y Domenic, quienes también estuvieron presentes en la jornada.

La historia de amor entre Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W dio un giro formal en octubre de 2023, cuando el cantante le propuso matrimonio durante un viaje a Dubái. Desde ese momento, la fecha de la boda fue uno de los temas más seguidos por sus millones de seguidores en redes sociales.

PUBLICIDAD

Dubái y Maldivas fueron los destinos de la luna de miel

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W confirmaron entre risas que usaron juguetes sexuales durante el viaje (@pipebueno/ Instagram)

Tras la celebración, la pareja partió hacia Dubái y Maldivas para disfrutar de su luna de miel; sin embargo, también se habló de que tuvieron una parada en Madrid. Durante casi quince días, los recién casados permanecieron fuera de Colombia, alejados de sus compromisos profesionales y personales, antes de retomar su agenda habitual.

De regreso en el país, Bueno ha continuado compartiendo con sus seguidores aspectos de la boda que no habían trascendido públicamente, incluidos los detalles de las argollas que ahora lucen él y Luisa Fernanda W como símbolo de su unión.

El vestido de novia fue diseñado por Francesca Miranda y costó hasta $ 47 millones

Para la ceremonia religiosa, Luisa Fernanda W lució un diseño exclusivo de la diseñadora barranquillera Francesca Miranda, con quien la empresaria tuvo entre cuatro y cinco reuniones de trabajo previas a la boda. La novia rechazó propuestas de firmas internacionales y optó por una creación colombiana hecha a medida.

PUBLICIDAD

Este fue el segundo cambio de la noche de Luisa Fernanda W para su matrimonio con Pipe Bueno, un vestido elaborado en cristales y con caída en cascada (@lusiafernandaw/IG)

La pieza principal fue un vestido en blanco marfil con cuerpo ajustado y falda en línea A, elaborado en tul francés bordado. La espalda llevó una hilera de botones con cristales Swarovski, y el elemento más llamativo de la entrada al recinto fue un velo tipo catedral de más de ocho metros de largo.

El diseño podía transformarse en un strapless al retirar la chaqueta. Ni la diseñadora ni la pareja confirmaron el precio de la pieza; sin embargo, los vestidos nupciales de la firma tienen precios de entre USD 7.000 y USD 15.000, equivalentes a cerca de $ 22 millones y $ 47 millones, respectivamente, de acuerdo con el stylist de la empresaria.

PUBLICIDAD

“Más o menos te voy a dar un promedio de cuánto se pudo gastar Luisa en sus tres cambios. Estamos hablando de que pasó más o menos la suma de los 200 millones de pesos”, afirmó José Maya.